Общество

вчера, 23:39

Автомобили не мешали пьяной прогулке ельчанки по автодороге

8 371
#пьянство
Автомобили не мешали пьяной прогулке ельчанки по автодороге

Видео прогулки дамы по дороге зафиксировал регистратор

В елецком  сообществе "ВКонтакте" сегодня хитом стало видео шествия пьяной леди по проезжей части дороги.

Это произошло на ул. Костенко.

Дама шла шатаясь из стороны в стороны прямо по автодороге не взирая на автомобили.
8 371
#пьянство

Комментарии (8)

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111

14 минут назад
а мы с детства учимся курить в гаражах)
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111

15 минут назад
Колыван, в нашей стране никто не чтет традиции,.... у них хотя бы все умеют танцевать нац.танец с детства,....
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Колыван

18 минут назад
Противно смотреть на все это. Нация вырожденцев. Вот подумайте на секунду возможно ли такое в Чечне или Дагестане. Она бы и 10 метров не прошла, её бы разорвали. Потому что там думают о будущем своей нации и чтут традиции.
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111

18 минут назад
что показать больше нечего,,,,, самое интересное видео на сегодняшний день,,,лучше покажите людей из высшего общества или страшно,,,.
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777

26 минут назад
В Ледовом на Руднике в 19:00 прямо на льду умер хоккеист))) соболезнования родным и близким
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777

30 минут назад
Я думаю Липецк по пьянству войдет в топ 10!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! если не в тройку!!!!!!!!!
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кто её проводил

32 минуты назад
эх парни! пакетик вот вы ей в дорогу собрали, а шнурки завязать забыли!
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)))

44 минуты назад
Чтобы таких случаев не происходило, нехер пить особенно женщинам !!
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