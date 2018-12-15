Общество
вчера, 23:39
Автомобили не мешали пьяной прогулке ельчанки по автодороге
Видео прогулки дамы по дороге зафиксировал регистратор
В елецком сообществе "ВКонтакте" сегодня хитом стало видео шествия пьяной леди по проезжей части дороги.
Это произошло на ул. Костенко.
Дама шла шатаясь из стороны в стороны прямо по автодороге не взирая на автомобили.
Это произошло на ул. Костенко.
Дама шла шатаясь из стороны в стороны прямо по автодороге не взирая на автомобили.
111
111
Колыван
111
777
777
кто её проводил
)))