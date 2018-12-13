Общество

сегодня, 13:04

В Липецке отметили День обезьян

11 434
#зоопарк
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В Липецке отметили День обезьян

В зоопарке Липецке знакомили с гамадрилом и показали новых обезьянок-саймири

Как сообщили в зоопарке, сегодня в "Зимнем саду" зоопарка состоялся День обезьян. На праздник пришли 25 школьников. Все ребята были в масках, изготовленных собственными руками. 

 Дети прослушали рассказ об обезьянах, истории праздника, познакомились с приматами - питомцами зоопарка: павианом-гамадрилом Степашкой и семьёй крошечных обезьянок - беличьих саймири, которых привезли в зоопарк совсем недавно.

Фото: zoo48.ru
11 434
#зоопарк
1

Комментарии (11)

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Зоопланктон

12 минут назад
Когда обезьянки увидали детишек в масках то испытали лёгкий шок и подумали "Надо же как их жизнь изморловала"
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Барто

13 минут назад
Здравствуй родная планета обезьян
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Бонобо

21 минуту назад
Не обижайте обезьянок сравнением с * представителями Липецка. Обезьянки забавные и никому вреда не приносят в отличие от "этих".
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Семён

49 минут назад
О! День Иванова сегодня! Вся мерия бухает)))
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Александр Баранов

сегодня, 13:48
День обезьян, Серьезно, а Петрович из Москвы приезжал?
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Обезьяны 31 го

сегодня, 13:40
Будут в гавномаркетах по полкам прыгать
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Бенни ПетуХейт

сегодня, 13:39
фото обезьян из инстаграма
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Animal Planet

сегодня, 13:32
В "Зимнем саду" не маски,а противогазы выдавать нужно. Не зоопарк,а концлагерь для животных.
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Гибон Саша

сегодня, 13:26
Спасибо, друзья!
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Л

сегодня, 13:21
Бутер, В администрации Путина все гуляют !!! А главарь там Путин !!!
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