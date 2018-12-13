В Липецке отметили День обезьян

В зоопарке Липецке знакомили с гамадрилом и показали новых обезьянок-саймири

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zoo48.ru

Как сообщили в зоопарке, сегодня в "Зимнем саду" зоопарка состоялся День обезьян. На праздник пришли 25 школьников. Все ребята были в масках, изготовленных собственными руками.Дети прослушали рассказ об обезьянах, истории праздника, познакомились с приматами - питомцами зоопарка: павианом-гамадрилом Степашкой и семьёй крошечных обезьянок - беличьих саймири, которых привезли в зоопарк совсем недавно.