Общество
сегодня, 13:04
В Липецке отметили День обезьян
В зоопарке Липецке знакомили с гамадрилом и показали новых обезьянок-саймири
Как сообщили в зоопарке, сегодня в "Зимнем саду" зоопарка состоялся День обезьян. На праздник пришли 25 школьников. Все ребята были в масках, изготовленных собственными руками.
Дети прослушали рассказ об обезьянах, истории праздника, познакомились с приматами - питомцами зоопарка: павианом-гамадрилом Степашкой и семьёй крошечных обезьянок - беличьих саймири, которых привезли в зоопарк совсем недавно.
Фото: zoo48.ru
Дети прослушали рассказ об обезьянах, истории праздника, познакомились с приматами - питомцами зоопарка: павианом-гамадрилом Степашкой и семьёй крошечных обезьянок - беличьих саймири, которых привезли в зоопарк совсем недавно.
Фото: zoo48.ru
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