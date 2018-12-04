Карантин пришел уже в 6 школ Липецкой области

По сравнению с прошлой неделей их количество увеличилось в два раза.

Несмотря на то, что эпидемии гриппа и ОРВИ в Липецкой области пока нет, некоторые учебные заведения уже начали закрываться на карантин.

Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Липецкой области, на данный момент остановить учебный процесс частично пришлось в 6-ти учебных заведениях. Полностью отменены занятия в одной школе Становлянского района, трех малокомплектных школах Измалковского, Лебедянского. Становлянского районов. Кроме того, приостановлены занятия в 2-х классах двух школ Грязинского района.

На прошлой неделе карантин затронул лишь три учебных заведения.