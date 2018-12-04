Общество

43 минуты назад

Карантин пришел уже в 6 школ Липецкой области

1 977
#Карантин #грипп #ОРВИ
Карантин пришел уже в 6 школ Липецкой области

По сравнению с прошлой неделей их количество увеличилось в два раза.

Несмотря на то, что эпидемии гриппа и ОРВИ в Липецкой области пока нет, некоторые учебные заведения уже начали закрываться на карантин.

Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Липецкой области, на данный момент остановить учебный процесс частично пришлось в 6-ти учебных заведениях. Полностью отменены занятия в одной школе Становлянского района, трех малокомплектных школах Измалковского, Лебедянского. Становлянского районов. Кроме того, приостановлены занятия в 2-х классах двух школ Грязинского района.

На прошлой неделе карантин затронул лишь три учебных заведения.

1 977
#Карантин #грипп #ОРВИ

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

mzla

3 минуты назад
Карантин введут под новый год, дабы учеников можно было на законных основаниях завалить домашкой. Впрочем, это правильно, ибо неxер бегать с петардами.
ответить

Еще в рубрике

Срубленная в лесу елка обойдется в 7300 рублей
#лес
3
Срубленная в лесу елка обойдется в 7300 рублей

38 минут назад

Общество
В Липецкой области уже 8 случаев заболевания гриппом
#Грипп #ОРВИ
6
В Липецкой области уже 8 случаев заболевания гриппом

вчера, 22:40

Общество
Траты строителей в Липецке превысили 1,7 млрд рублей
#закупки
9
Траты строителей в Липецке превысили 1,7 млрд рублей

вчера, 18:40

Общество
Липчане завалили легковушку мусором
#мусор #парковка
72
Липчане завалили легковушку мусором

вчера, 17:41

Общество
Липецкие водители — одни из самых болтливых в стране
#транспорт #водители
14
Липецкие водители — одни из самых болтливых в стране

вчера, 17:37

Общество
Дома в Липецкой области подешевели на 10%
#цена #недвижимость
6
Дома в Липецкой области подешевели на 10%

вчера, 16:31

Общество