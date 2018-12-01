После пяти поражений мини-футбольный клуб наконец-то выиграл

Максим Истомин сделал "дубль", на счету воронежца Андрея Андриянова - гол и результативная передача.

Липецкий мини-футбольный клуб, до этого потерпевший 5 поражений кряду, сегодня доказал, что в спорте случается всякое и победил в Саратове середняка высшей лиги местную «Волгу» - 4:1.

В целом нужно поаплодировать тренеру Александру Фролову и его парням, которые не раскисли в сложной ситуации. Ведь «крайние» игры до этого липчане вновь проиграли на своей площадке грозненскому «Беркуту» (который, согласился и домашний матч провести в чужом городе) - 6:7 и 0:7. Семь безответных мячей в твои ворота кого угодно способны вывести из колеи. По информации GOROD48, перед командой стоит задача подняться на место не ниже 6-го уже к февралю, поэтому сделать предстоит еще многое.

Сам матч в Саратове сложно назвать искрометным, но липчане превзошли оппонентов в желании победить и удаче. Характерен первый гол на 5-й минуте. Несколькими секундами ранее обязана была забивать «Волга», но гости перешли в контратаку: один из самых опытных липчан Максим Истомин прошел по левому флангу и пробил. Мяч срикошетил от игрока хозяев и юркнул в ближний угол, дезориентировав вратаря Вячеслава Грашина, в свое время игравшего как раз... в Липецке.

Ответный мяч хозяев получился красивым. На 18-й минуте игрок волжан оригинально ввел мяч из аута: по красивой дуге забросил его на своего партнера Максима Коновалова, который с лету послал снаряд в верхний угол ворот Александра Елфимова. На перерыв команды ушли при счете - 1:1.

Ставший победным гол липчан во втором тайме оказался как две капли воды похож на саратовский - с той лишь разницей, что передача шла с углового. Воронежский «легионер» Андрей Андриянов первым касанием остановил мяч, а вторым - отправил его под перекладину - 2:1.

Истомин и Андриянов сегодня, по сути, и сделали игру. Третий гол вновь забил Максим ударом в дальний угол после многоходовой комбинации, а Андрей сделал ему голевую передачу пяткой.

При счете 3:1 «Волга» начала рисковать и выпустила вратаря-гонялу. Небольшие шансы спасти матч у саратовцев были, но они ими не воспользовались. А липчане смогли поразить пустые ворота, хотя эпизод получился спорным. После жесткого столкновения на линии нашей штрафной на паркет рухнул Андрей Панкратов (второй экс-липчанин в «Волге»). О «Fair Play» никто из липчан не вспомнил (видимо, победа была нужна позарез), и Павел Назаров в ответной атаке с близкого расстояния закатил мяч в ворота: липчане бурно радовались, Панкратова пытались реанимировать врачи - на этом фоне игра и завершилась.