Александр Афанасьев: Диалог между липецкими производителями продуктов и торговыми сетями налажен

Депутат Липецкого горсовета Александр Афанасьев стал участником встречи, которую провел временно исполняющий обязанности главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов с предприятиями сетевой торговли и липецкими производителями продуктов питания.

Основной темой для обсуждения стало налаживание отношений между федеральными торговыми сетями и местным бизнесом. Долгое время этот вопрос вызывал активную дискуссию, средний и крупный бизнес жаловался на проблемы во взаимодействии. Теперь появился реальный шанс на то, что ситуация изменится.

В ходе встречи были достигнуты определенные договоренности. Кроме того, представители ритейла пообещали провести тренинги и обучающие семинары, которые помогут производителям ознакомиться с требованиями вхождения в сети, увеличить объем.

- В регионе уже есть торговые компании, которые имеют опыт плодотворного сотрудничества с липецкими производителями. Так, Центрально-Черноземное подразделение торговой сети Х5 Retail Group, не первый год реализует липецкую продукцию не только на территории региона, но и в соседних областях. Например, липецкое мороженое можно увидеть на прилавках сети X5 далеко за пределами Липецка – подчеркнул Александр Афанасьев.



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Представители Курской торговой сети Европа тоже активно продвигают товары того региона, в котором располагаются их магазины.

Александр Афанасьев отметил, что взаимодействие с розничной торговлей может пойти на пользу липчанам, а их продукция станет соответствовать нормам современной торговли: повысятся характеристики товаров, улучшится качество продукции, изменится упаковка и т.д.

- Если производитель действительно нацелен на конструктивный диалог, он должен прислушиваться к требованиям ритейла. Сегодня мало просто произвести продукт - он должен быть востребованным и конкурентоспособным по всем параметрам, - подчеркнул Александр Афанасьев. - Уверен, что ситуация изменится в самое ближайшее время - липецкие производители получат новые рынки сбыта, а покупатели увидят расширенный ассортимент местной продукции.

Напомним, Александр Афанасьев выступил инициатором проекта «Покупай липецкое», который нашел отклик у многих жителей региона.



"PR"

