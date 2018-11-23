«Одноглазый» седан выехал на встречку

Нарушение торопливого водителя попало на видео.

Очередной случай автохамства на липецких дорогах попал на запись видеорегистратора. На этот раз правила дорожного движения нарушил водитель темного седана с неработающими задними фарами.





Автомобилист двигался вверх по Советской улице. Поток машин становился около детской стоматологической поликлиники, чтобы пропустить пешеходов. Водитель темного седана, видимо, куда-то очень торопился и нарушил правила. Автомобилист выехал на встречную полосу и обогнал пропускающие пешеходов автомобили. Потом темный седан едва не угодил в лобовое столкновение с автобусом, который ехал по своей выделенной полосе.