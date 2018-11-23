Общество

49 минут назад

«Одноглазый» седан выехал на встречку

3 707
#автохам #нарушение ПДД
2
«Одноглазый» седан выехал на встречку

Нарушение торопливого водителя попало на видео.

Очередной случай автохамства на липецких дорогах попал на запись видеорегистратора. На этот раз правила дорожного движения нарушил водитель темного седана с неработающими задними фарами.


Автомобилист двигался вверх по Советской улице. Поток машин становился около детской стоматологической поликлиники, чтобы пропустить пешеходов. Водитель темного седана, видимо, куда-то очень торопился и нарушил правила. Автомобилист выехал на встречную полосу и обогнал пропускающие пешеходов автомобили. Потом темный седан едва не угодил в лобовое столкновение с автобусом, который ехал по своей выделенной полосе.
3 707
#автохам #нарушение ПДД
2

Комментарии (3)

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гостья

23 минуты назад
ну и где защитники то? вроде все вот нормальные, пешеходов пропускали, а этот что? а зацепил бы пешехода, пешеход был бы виноват? На этом переходе вообще поставить камеры со всех сторон
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Режисера

36 минут назад
Завафлить срочно!
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28

42 минуты назад
Техосмотр превратили в формальность, гайцов с дорог убрали, а оставшиеся непонятно чем занимаются. Когда будут штрафовать за неоаотающий или наоборот, слепящий встречных свет, неисправный движок (экология), неисправный глушак (долбанные стриторасы, мешающие летом спать). А то только за пленку несчастную шкурить могут.
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