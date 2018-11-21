Экономика

сегодня, 11:47

Липчане больше тратили и меньше копили

10 729
#доходы населения
1
Липчане больше тратили и меньше копили

Реальные денежные доходы жителей Липецкой области уменьшились на 1,8%.

295 млрд. рублей составил общий объем денежных доходов липчан за январь-сентябрь, 273 млрд. - денежные расходы. В среднем на душу населения в месяц пришлось 28 522 рубля доходов, при том реальные располагаемые денежные доходы уменьшились за год на 1,8%.

В структуре денежных расходов традиционно наибольшая часть приходилась на потребительские расходы (покупку товаров и оплату услуг). С начала года на эти цели было израсходовано 241 млрд. рублей, или 82% всех доходов, что на 7,3% больше, чем в январе-сентябре 2017 года. 

На «накопительные» статьи расходов, такие как, сбережения во вкладах и ценных бумагах, изменения на счетах физических лиц-предпринимателей, изменение задолженности по кредитам, приобретение иностранной валюты, покупка недвижимости, скота и птицы населением было израсходовано менее 1% денежных доходов — год назад этот показатель был почти 5,5%, сообщает Липецкстат. 

10 729
#доходы населения
1

Комментарии (10)

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Как гость
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копить!!!???

15 минут назад
Каждая третья семья в ипотеке, каждая вторая в кредитах. Тут концы с концами сводить бы.
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Мер

34 минуты назад
А я много тратил и очень много "пилил". У меня есть пилорама, и не одна.
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Голая правда

49 минут назад
Невозможно отложить или купить валюту стало, зарплата так себе, а средства гигиены, моющие средства, проезд съедают значительно бюджет семьи. Ком.услуги, платные услуги врачей, кружки - все очень дорого! Кто жрет в 3 глотки, тот не поймёт, что зарплату нужно увеличивать .
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Гость

56 минут назад
Уже все тратим на еду и ком. услуги
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БывшЫй

сегодня, 13:25
Олег Королев получит своего рода «золотой парашют» в виде ежегодного санитарно-курортного обслуживания, служебного транспорта и связи, а также права свободно посещать органы власти. Дополнительных расходов из бюджета не потребуется, так как социальные гарантии будут предоставляться по заявлению.
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МУП ГЭТ

сегодня, 13:15
Тяжело копить с зарплаты 12 тысяч рублей.
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А чего копить-то?

сегодня, 12:29
Копить-то нечего...Скоро последний член доедать будем...
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Елец

сегодня, 11:59
не так уж и не прав был Лысамонов
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Скоро

сегодня, 11:54
Все будем тратить на жкх и еду.
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123

сегодня, 11:51
Липчанам приходилось больше тратить на еду им меньше хватало на развлечение
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