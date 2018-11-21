Липчане больше тратили и меньше копили

Реальные денежные доходы жителей Липецкой области уменьшились на 1,8%.

295 млрд. рублей составил общий объем денежных доходов липчан за январь-сентябрь, 273 млрд. - денежные расходы. В среднем на душу населения в месяц пришлось 28 522 рубля доходов, при том реальные располагаемые денежные доходы уменьшились за год на 1,8%.



В структуре денежных расходов традиционно наибольшая часть приходилась на потребительские расходы (покупку товаров и оплату услуг). С начала года на эти цели было израсходовано 241 млрд. рублей, или 82% всех доходов, что на 7,3% больше, чем в январе-сентябре 2017 года.



На «накопительные» статьи расходов, такие как, сбережения во вкладах и ценных бумагах, изменения на счетах физических лиц-предпринимателей, изменение задолженности по кредитам, приобретение иностранной валюты, покупка недвижимости, скота и птицы населением было израсходовано менее 1% денежных доходов — год назад этот показатель был почти 5,5%, сообщает Липецкстат.



