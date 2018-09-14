Бизнес

сегодня, 14:33

32 тысячи липчан не смогли покинуть страну из-за долгов

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#ЖКХ #тарифы. долги #ЛЭСК
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Тысячи липчан с начала 2018 года не смогли отдохнуть за границей 

Липецкая энергосбытовая компания напоминает: своевременно узнать о задолженности за электроэнергию можно:
- с помощью квитанции;
- в Личном кабинете клиента – lkk.lesk.ru (установите мобильное приложение на телефон бесплатно);
- по номеру телефона контакт-центра 8-800-220-00-09 (звонок бесплатный);
- в ближайшем Центре обслуживания клиентов (адрес уточните на сайте www.lesk.ru в разделе «Контакты»).

Платите за свет каждый месяц до 10-го числа, чтобы не оказаться в должниках. Ведь испорченный отпуск по причине запрета на выезд за границу не единственная неприятность, причиной которой становятся неплатежи. Долги приводят к списанию средств с банковской карты, аресту имущества, отключению электроэнергии и начислению пени за каждый день просрочки платежа.

Не забывайте передавать показания с 23 по 28 число каждого месяца, даже если в квартире временно никто не проживает. Иначе в течении трёх месяцев счёт будет выставляться по среднемесячному объёму потребления электроэнергии, а начиная с четвёртого по утверждённому нормативу. А это может привести к накоплению задолженности.

Самый удобный и быстрый способ пополнить счёт и передать показания без посредников и переплат - Личный кабинет клиента на сайте lkk.lesk.ru и мобильное приложение. Клиенты с помощью веб-версии онлайн-сервиса могут также оплачивать Интернет.

868
#ЖКХ #тарифы. долги #ЛЭСК
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