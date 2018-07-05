Липчане смогут попасть на базу отдыха через ТРЦ

Город продолжает праздновать День молодежи.

6 июля в ТРЦ «Ривьера» продолжится празднование Дня молодежи. Такое запоздание связано с нерасторопностью подрядчика праздника. Тендер на торжество по случаю Дня молодежи управление молодежной политики провело заблаговременно, но к дате — 27 июня — поставщик услуги не уложился.



Праздник молодежи в торговом центре посвятили скорому старту регионального форума «Область будущего». Посетив событие, его гости смогут подать заявку на участие в форуме и пройти отбор на мероприятие, которое в этом году примет база отдыха «Бригантина».



Кроме того, гостям праздника подготовили чемпионат по киберспорту и работу творческой мастерской. Гвоздем программы станет выступления артиста Леши Свика. Леша Свик – молодой исполнитель, уже получивший долю известности в среде любителей музыки в стиле рэп, тесно работающий с такими представителями направления, как Homie, Внук, Dramma, 4atty aka Tilla из "Грибов". Рэпом Алексей заинтересовался еще в детстве. В кумирах значились Эминем и Джаред Лето. Со временем парень познакомился с творчеством других представителей этого направления и от каждого взял что-то для себя. При выборе сценического имени Алексей решил не ограничивать полет фантазии. Псевдоним Свик – это видоизменное от «свихнутый».



Старт праздника запланирован на 18 часов.



Молодёжный образовательный форум «Область будущего» состоится на базе отдыха «Бригантина» с 16 по 27 июля. Участников события ждут мастер-классы, спортивные и творческие мероприятия, футбол с прокурорами, встречи с политиками и управленцами, а также обучение. Форум продет в две смены - "Управляй будущим" и "Палитра будущего: он объединит представителей молодежного самоуправления, блогеров, молодых общественных деятелей, поэтов, юмористов, хореографов и - впервые - театралов. Такое решение было принято в ходе подготовки к Году театра в России, которым будет объявлен 2019 год.