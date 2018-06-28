Общество
сегодня, 12:13
Прокуроры вместо вшей у школьников нашли другие нарушения
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Жалобы родителей не нашли подтверждения.
Прокуратура Липецкой области отчиталась о проведении проверки, инициированной из-за жалобы родителей учеников школы поселка Соколье Елецкого района на то, что в учреждении образования — рассадник вшей. Тогда это в общении с GOROD48 директор школы отрицала наличие паразитов. Ее слова подтвердила проверка прокуроров — вшей нет, но есть иные нарушения.
В мае прокуратура Елецкого района провела проверку исполнения федерального законодательства законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения по публикации "Родители бьют тревогу: в школе - вши".
В мае в Центр Общей врачебной практики поселка Соколье поступило сообщение о том, что некоторые учащиеся заражены педикулезом, в связи с чем был произведен медицинский осмотр всех детей. Полученная информация не подтвердилась. Вместе с тем, волнение родителей по поводу возможного заражения детей, стало следствием отсутствия разъяснительной работы со стороны медперсонала и нарушениями, допускавшимися при проведении регулярных медицинских осмотров школьников.
В этой связи в отношении медсестры Центра Общей врачебной практики поселка Соколье ГУЗ "Елецкая РБ" прокурор возбудил дело об административном правонарушении по ст.6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения), в адрес главного врача ГУЗ "Елецкая РБ" внесено представление.
В связи с выявленными в ходе проверки нарушениями санитарно-эпидемиологического законодательства, предъявляемых к хранению уборочного инвентаря, в отношении директора школы также было возбуждено административное дело по ст.6.3 КоАП РФ.
В мае прокуратура Елецкого района провела проверку исполнения федерального законодательства законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения по публикации "Родители бьют тревогу: в школе - вши".
В мае в Центр Общей врачебной практики поселка Соколье поступило сообщение о том, что некоторые учащиеся заражены педикулезом, в связи с чем был произведен медицинский осмотр всех детей. Полученная информация не подтвердилась. Вместе с тем, волнение родителей по поводу возможного заражения детей, стало следствием отсутствия разъяснительной работы со стороны медперсонала и нарушениями, допускавшимися при проведении регулярных медицинских осмотров школьников.
В этой связи в отношении медсестры Центра Общей врачебной практики поселка Соколье ГУЗ "Елецкая РБ" прокурор возбудил дело об административном правонарушении по ст.6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения), в адрес главного врача ГУЗ "Елецкая РБ" внесено представление.
В связи с выявленными в ходе проверки нарушениями санитарно-эпидемиологического законодательства, предъявляемых к хранению уборочного инвентаря, в отношении директора школы также было возбуждено административное дело по ст.6.3 КоАП РФ.
1204