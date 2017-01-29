Слово - серебро, резолюция - золото

Итоги недели

На этой неделе в Липецк приезжало третье лицо государства: председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко. Горячие головы тут же решили и даже распространили на своих страничках в соцсетях информацию о том, что она приехала снять губернатора. Однако спикер Верхней Палаты Государственного Собрания Олега Королева только хвалила., где пообщалась с роженицей Галиной Стрекаловой. Она посоветовала женщине не ограничиваться одним малышом, потому что в Липецкой области многое делается для поддержки материнства и семьи. Мол, у вас есть даже региональная выплата в 1 миллион 200 тысяч рублей при рождении тройни. А сопровождавшим Валентину Матвиенко сенаторам от Липецкой области Максиму Кавджарадзе и Ираиде Тихоновой показали транспортный кювез или инкубатор, позволяющий выхаживать недоношенных детей. Не обошлось, однако, и без потемкинских деревень -, который сам надевает на обувь одноразовые пластиковые тапки.- Когда-то у нас тоже был такой, но сломался, - признались в перинатальном центре. - Поэтому для встречи гостей и пришлось одолжить его в частной клинике.Как только Матвиенко покинула корпус, убрали и бахиломат.А еще высокопоставленная леди посмотрела на «Россиянку» - самую современную металлургическую домну (см.) и ответила на вопросы журналистов, которые, кажется, знала заранее (см.).Не обошлось без вопроса о липецком «Рошене». Оказывается, виной тому, что это предприятие закрывается в апреле, стал, по мнению Матвиенко, «неэффективный менеджмент» предприятия! А еще- Никакой политики в закрытии фабрики - по крайней мере, со стороны России, точно нет, - отметила Валентина Матвиенко. - Дело в том, что в последнее время ухудшалось экономическое и финансовое положение этой фабрики, уменьшилась существенно прибыль, а собственник, умеющий считать деньги, без прибыли не хочет работать. То, что собственник господин Порошенко объявил о закрытии - это связано только с экономическим положением на фабрике. Это его право как собственника. Мы с Олегом Петровиче обсуждали этот вопрос, потому что волнует судьба тех 700 работников фабрике, которые там имеются. в таких случаях, когда закрывается предприятие, есть переходный период, выплата зарплаты и возможность переподготовки кадров, переобучения или предложения им трудоустройства на те места, которые имеются. Олег Петрович сказал, что рабочих мест достаточно в области и все сотрудники «Рошена» будут разобраны по другим предприятиям. Если будет нужна какая-то помощь - мы готовы подключиться (на прошлой неделе GOROD48 со ссылкой на гендиректора АО «ЛКФ «Рошен» Олега Казакова сообщила, что причиной закрытия фабрики стала именно политика).Услышав о том, что Валентина Матвиенко и Олег Королев говорят о «Рошене», городская администрации разродилась новостью о том, что. А позже заместитель начальника управления труда и занятости Липецкой области Виктор Кирей сообщил GOROD48, что. А вот что думают о своих перспективах уже безработные работники фабрики:

Шо цэ? Город чи мистэчко?

В конце своего рабочего визита председатель Совета Федерации России, как говорится, «отожгла»:в связи с неблагозвучным названием города.- Знаете, говорят, как корабль назовешь - так он и поплывет, - заметила спикер Верхней Палаты.Вот ведь как бывает: название этом городу дал, по легенде, первый государь-император России Петр I, а переименовать его решила уроженка Шепетовки!Но на этом склонность председателя Совета Федерации к топонимике не закончилась. На административном совещании в администрации области- Шанхай! Люди не должны жить в такой разрухе в 21 веке! Наведите порядок! - отметила Валентина Матвиенко, очевидно, обращаясь к главе Липецка Сергею Иванову.- Надо улучшать уборку города, надо заняться эстетическим видом города - очень много наклеек каких-то, заклеенных рекламой зданий, надо ремонтировать и приводить в порядок фасады, надо продолжать озеленять город, благоустраивать дворы. Думаю, что вновь избранный мэр обратит на это внимание и сделает Липецк более красивым, более благоустроенным, на что обратил президент Владимир Путин в послании Федеральному Собранию: он сказал, что надо благоустраивать Россию, благоустраивать среду обитания для граждан, - сказала «первая леди».Однако читатели GOROD48 не согласились с Матвиенко.: «Обозвала так Шанхай? Да Шанхай сейчас авангард мирового капитала. Липецкий колхоз только во снах грезить может о Шанхае».: «Шанхай сейчас на уровне нью-Йорка весь залитый светом и утыканный небоскребами ,чистый и с отличными дорогами а липецк просто вонючая грязная дыра».Впрочем, многие наши читатели, которых на малой родине Вантины Матвиенко очень удачно называют «допысувачи» (подписчики), совершенно справедливо заступились за Сергея Иванова.: «Сегодня хоть улицы на карьере прочистил трактор-грейдер относительно чисто. В коем-то веке ! Иванов все-таки суетится , что-то делает . А при Фонтаныче за все его время правления такого не было».: «Куда укатилась ЖЕМЧУЖИНА Черноземья? И была ли она? За год мэр не мог всё развалить, даже если бы захотел. Давайте у Депутата Госдумы поинтересуемся.Между прочим,- там, на мемориальной доске с указанием всех председателей этого представительного органа власти, указано, что он - «глава Липецка с 2002 года по настоящее время». А если без шуток, то Сергей Иванов не считает Липецк «шанхаем».Именно так, «шанхаем», с маленькой буквы. Ведь слово «шанхай», скажем честно, обидное. Оно появилось во время Мао Цзэдуна, когда Советский Союз был старшим братом нищему Китаю, и означало место скученного прозябания людей, синонимом которого можно считать слова «самострой» и «бардак». Поэтому GOROD48 поинтересовался у главы Липецка ближайшими планами благоустройства города, в середине 00-х получившего звание «Самого благоустроенного города России». И они оказались грандиозными (см.).А еще. На программу охраны окружающей среды города выделена небывалая сумма - 108 миллионов рублей. Озеленение города, кстати, было приоритетом городских властей и при Гулевском. В итоге при федеральной норме 16 кв. м. «зеленки» на человека в Липецке этот показатель достигает 19-ти. Однако новые микрорайоны пока лысые. В них будут организованы специальные акции «Посади дерево», «Бегом за деревом», «Украсим город цветами», «Зеленый город».Курировать озеленение будет уже бывший главный смотритель Липецка. На этой неделе мы сообщили, что. Наверное, он проследит, чтобы озеленился именно город, а не кое-то из тех, кто имеет отношение к заключению муниципальных контрактов.На этой неделе схлестнулись представительная и исполнительная ветви муниципалитета. Причиной стычки стали события в АО «ЛГЭК», где в понедельник, 23 января, вопреки решению постоянной депутатской комиссии, рекомендовавшей акционерам - МУПам Липецка, владеющим 87% уставного фонда общества, - не менять действующего гендиректора предприятия на нового, а лучше вообще отказаться от проведения внеочередного собрания.Однако акционеры ЛГЭКа, читай, мэрия, все же провели собрание, на которое, по мнению горсовета, не имели права. По мнению правового управления муниципального парламента, инициатор собрания, МУП «Липецктеплосеть», превысило свои полномочия, так как Устав Липецка требует обязательного согласования с горсоветом кандидатур в органы управления акционерных обществ, более 50% акций которых принадлежит муниципалитету.Поэтому в трудовом коллективе. В адрес секретаря Генсовета партии «Единая Россия», вице-спикера Госдумы Сергея Неверова, полпреда президента РФ в Центральном федеральном округе Александра Беглова, Генерального прокурора РФ Юрия Чайке и главе администрации Липецкой области Олега Королева пошло протестное открытое письмо за подписями на 18 листах.«Мы, работники компании, обеспокоены действиями административных органов, которые планируют раздробить и раздербанить ресурсы нашего предприятия с передачей их в различные структуры и частные руки. Так активы предприятия в части водоснабжения и канализования хотят передать в ОГУП «Липецкоблводоканал», которое само себя содержать не может. Оставшиеся котельные заберет за бесценок столичная компания «Квадра». Городское электрохозяйство, скорее всего, будет приватизировано частными лицами. В результате энергоресурсы нашего города будут «взяты в заложники», и нашим жителям будто по указке будут диктовать условия сверху - сколько и кому надо платить», - говорится в петиции.. 23 парламентария назвали незаконной процедуру отстранения от должности гендиректора ОА ЛГЭК Сергея Коваля. Но случилось так, чтоКомментируя GOROD48 ситуацию, вице-спикер горсовета Федор Жигаров сказал, что, а спикер Игорь Тиньков добавил, что у него создается мнение, что глава администрации области Олег Королев не слышит ни трудовой коллектив ЛГЭКа, ни депутатов.- Можно закрыть глаза на что угодно, но нельзя так откровенно попирать закон, в нашем случае, Устав Липецка, - резюмировал Игорь Тиньков. - Все идет к к разделу имущества ЛГЭКа и уничтожению компании.В итоге. Сергею Иванову, председателю департамента ЖКХ мэрии и «МУП «Липецктеплосеть» указано на нарушение норм Устава города при выборах гендиректора ЛГЭКа, а представитель прокуратуры Вадим Черников сообщил, что по обращению части парламентариев уже начата проверка законности смены руководителя АО «ЛГЭК» в нарушение Устава Липецка.- Следующим шагом горсовета после сегодняшнего решения станет обращение в суд. Прямо сегодня и подадим обращение, - прокомментировал возникшую коллизию журналистам сразу же после окончания сессии спикер горсовета Игорь Тиньков.Кстати, в ходе рассмотрения вопроса о перевыборах руководителя ЛГЭКа вице-спикер Федор Жигаров заявил при сидевшем в президиуме главе Липецка о том, что «лидером всего муниципального сообщества» является Игорь Тиньков, а Сергею Иванову напомнил, чтобы тот не забывал, кому он обязан своим назначением:- Не забывайте, что вас избрал горсовет!Известные каждому ребенку стихи на этой неделе обрели новое содержание: обнаруженное на школьном бутерброде насекомое - то ли таракан, то ли личинка стрекозы (ее разглядела директор 44 лицея Наталья Ельчанинова, биохимик по образованию) стало поводом для проверки чиновниками. И вот какой вывод получился:- Проверка не подтвердила слова автора обращения, мы считаем, что это был муляж, - отметила заместитель председателя департамента образования администрации города Липецка Татьяна Лазарева, куратор школьного питания. - В школьной столовой проведены все необходимые мероприятия, в том числе дератизация, ее санитарное состояние хорошее. Мы опросили возможных свидетелей, учителей, провели профилактические беседы, но никаких подтверждений данного факта мы не нашли. Даже мальчик, который значится автором этой фотографии, сказал, что никаких фотографий не делал, никуда не выкладывал и не отсылал! Мы считаем, что таракан был не настоящим. Кроме того, в школьной столовой нет синей мебели - а бутерброд сделан на синем фоне.А потом оказалось, что. Это - данные опроса ОНФ, где в региональном штабе которого обсудили качество пищи в школьных столовых.Горячим питанием в Липецке охвачены 82,5% детей. Кейтеринговая компания «Фьюжн менеджмент» кормит учеников 55 школ, при этом в 28 из них питание привозят из базовых столовых. Все продукты питания, которыми кормят детей, сертифицированы. И все же каждая 10-я проба того, чем хотели накормить детей, не отвечает требованиям ГОСТов.Главные выявленные недостатки: несоблюдение двухнедельного меню, несоответствие блюд рецептурам, недовес блюд, нехватка столовых приборов и посуды, - перечислил «косяки» кормильцев председатель департамента образования мэрии Александр Мочалов.В итоге было решено, что в мэрии продолжат перевод школ на самостоятельное приготовление пищи для учеников - в прошлом году «базовыми» столовыми стали три школы, а в этом можно перевести на новый режим работы еще двадцать, но на это пока нет бюджетного финансирования. Также в департаменте образования мэрии заявили об ужесточении работы с «Фьюжн менеджмент». Ну, а на закуску не обошлось без предложения увеличить цену питания за счет родительской составляющей.А еще на этой неделе- Виктория Викторовна написала заявление об уходе с должности по собственному желанию в связи с состоянием здоровья. Мне лично в профессиональном плане ее будет не хватать, - прокомментировал GOROD48 ситуацию глава Липецка Сергей Иванов.Сергей Иванов высоко оценил роль ушедшей в отставку чиновницы. Глава Липецка считает, что за то короткое время, которое она проработала в должности, Якимович удалось вдохнуть новую жизнь в захиревшие организации культуры. То, что на ремонт ДК на Сырском Руднике были заложены бюджетные средства, то, что в городе появился Дом музыки, то, что липецкие коллективы в прошлом году впервые приняли участие в областном смотре-конкурсе художественной самодеятельности, в этом всем большая заслуга уже бывшего председателя департамента.