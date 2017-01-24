Валентина Матвиенко предложила переименовать город Грязи

Необычное положение прозвучало под финал рабочей поездки председателя Совета Федерации России.

Сегодня на совещании в администрации Липецкой области Валентина Матвиенко предложила подумать над переименованием города Грязи.Председатель Липецкого областного Совета депутатов Павел Путилин сообщил Валентине Матвиенко о проблеме неоформленных законодательно сельских населенных пунктов.- Напишите мне, пожалуйста, что имеется в виду и какие меры необходимо принять на законодательном уровне, - отметила Валентина Матвиенко. - И потом, знаете, есть такие неблагозвучные названия посёлков, что людям даже неудобно в них жить, хотя привыкли, конечно. Вот город Грязи. Я понимаю, конечно, что там ценные грязи, но у человека спрашивают: «Ты где живёшь?» - «В Грязях». Если людям это нравится, не надо никого насиловать, но, может, надо посмотреть и сделать более благозвучное название?!В зале раздался дружный и громкий хохот.- Нет, я ни в коей мере не обижаюсь, и если вы считаете нормальным — и слава богу, - добавила Валентина Матвиенко в ответ на реакцию присутствующих. - Но знаете, говорят, как корабль назовёшь — так он и поплывёт.Напомним, по одной легенде, название городу дал сам Пётр I. Когда он проезжал по этой местности, стояла дождливая осень, и коляска царя завязла в грязи, и пока ремонтировали колесо, царь успел назвать выселки Грязями. По второй легенде, ехавшие в Липецк курортники спрашивали, где здесь дорога на грязи (на лечебные), так и прижилось название.В 1938 году первый секретарь грязинского РК Д. Ф. Лукинов предложил переименовать посёлок Грязи в город Ежов. Например, на стрелочном заводе арестовали 15 человек, многих из которых расстреляли, в их числе — двух начальников завода. В голосовании о переименовании приняли участие все собравшиеся на митинг у железнодорожного клуба. Однако единогласное «да» к решению о смене названия не привело: «врагом народа» был признан и позже расстрелян и сам Ежов. А 4 декабря 1938 года Грязи получили статус города с прежним названием.