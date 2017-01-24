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НовостиОбщество

Валентина Матвиенко предложила переименовать город Грязи

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23 января 2017 г., 18:02
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Валентина Матвиенко предложила переименовать город Грязи

Необычное положение прозвучало под финал рабочей поездки председателя Совета Федерации России.

Сегодня на совещании в администрации Липецкой области Валентина Матвиенко предложила подумать над переименованием города Грязи.

Председатель Липецкого областного Совета депутатов Павел Путилин сообщил Валентине Матвиенко о проблеме неоформленных законодательно сельских населенных пунктов.

- Напишите мне, пожалуйста, что имеется в виду и какие меры необходимо принять на законодательном уровне, - отметила Валентина Матвиенко. - И потом, знаете, есть такие неблагозвучные названия посёлков, что людям даже неудобно в них жить, хотя привыкли, конечно. Вот город Грязи. Я понимаю, конечно, что там ценные грязи, но у человека спрашивают: «Ты где живёшь?» - «В Грязях». Если людям это нравится, не надо никого насиловать, но, может, надо посмотреть и сделать более благозвучное название?!

В зале раздался дружный и громкий хохот.

- Нет, я ни в коей мере не обижаюсь, и если вы считаете нормальным — и слава богу, - добавила Валентина Матвиенко в ответ на реакцию присутствующих. - Но знаете, говорят, как корабль назовёшь — так он и поплывёт.

Напомним, по одной легенде, название городу дал сам Пётр I. Когда он проезжал по этой местности, стояла дождливая осень, и коляска царя завязла в грязи, и пока ремонтировали колесо, царь успел назвать выселки Грязями. По второй легенде, ехавшие в Липецк курортники спрашивали, где здесь дорога на грязи (на лечебные),  так и прижилось название.

В 1938 году первый секретарь грязинского РК Д. Ф. Лукинов предложил переименовать посёлок Грязи в город Ежов. Например, на стрелочном заводе арестовали 15 человек, многих из которых расстреляли, в их числе — двух начальников завода. В голосовании о переименовании приняли участие все собравшиеся на митинг у железнодорожного клуба. Однако единогласное «да» к решению о смене названия не привело: «врагом народа» был признан и позже расстрелян и сам Ежов. А 4 декабря 1938 года Грязи получили статус города с прежним названием.
Теги новости: Грязи, Валентина Матвиенко
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елка
24 января 2017 г., 01:42
город переименовать и сразу заживем, кризис кончиться
SP
24 января 2017 г., 01:33
Да и не название грязищам мешает. А темнота и невежество - злейшие враги человечества. Да там и грязннцев собственно не осталось. Большинство - в Петербурге да в Москве, часть - в Воронеже. А в Грязях - теперь всякие Телеллюи да Матренки с Ольховками. А им переименование вряд ли поможет. Сначала надо отучиться пьянствовать беспробудно и воровать всё что плохо лежит.
SP
24 января 2017 г., 01:20
Только вот "подбирать" название не надо! Исторически - Александро-Мариинский. Только кто ж разрешит так назвать-то? Чтобы в честь императора! Да ещё и его жены! )) Лучше коверкать и просто называть район города Маринка...
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