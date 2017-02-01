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Цены завышают в каждом третьем магазине Липецка?
Цены завышают в каждом третьем магазине Липецка?
В одной торговой точке умудряются задирать цену даже на соль.
01 февраля 2017 г., 18:59
Общество
15
Братья-борцы из Красного взяли по «золоту» во Всероссийском турнире
Братья-борцы из Красного взяли по «золоту» во Всероссийском турнире
Наши борцы вольного стиля неплохо провели «разведку боем» в Белгородской области.
01 февраля 2017 г., 17:25
Спорт
2
«Я рисую счастье», «Есть такая профессия – пристав»
«Я рисую счастье», «Есть такая профессия – пристав»
Судебные приставы хотят, чтобы их нарисовали дети.
01 февраля 2017 г., 16:58
Общество
13
Липецкая бегунья, лишенная олимпийской медали, не торопится сдавать награду в МОК
Липецкая бегунья, лишенная олимпийской медали, не торопится сдавать награду в МОК
Что Болту хорошо, то русским смерть?
01 февраля 2017 г., 16:38
Спорт
15
«Вторичка» подорожала, «первичка» подешевела
«Вторичка» подорожала, «первичка» подешевела
34,3 тыс. рублей за 1 кв. метр общей площади составила средняя цена на первичном рынке жилья на конец IV квартала 2016 года. Стоимость квадратного метра на вторичном рынке составила 40,9 тыс. рублей.
01 февраля 2017 г., 16:26
Общество
19
Куликов забросил первую шайбу в НХЛ после почти годичного «молчания» (ВИДЕО)
Куликов забросил первую шайбу в НХЛ после почти годичного «молчания» (ВИДЕО)
Нашего земляка мучают травмы, но он "продолжает бой".
01 февраля 2017 г., 15:58
Спорт
Липецкого водителя будут судить за гибель пешехода
Липецкого водителя будут судить за гибель пешехода
В отделе по расследованию ДТП СУ УМВД России по Липецкой области окончено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».
01 февраля 2017 г., 15:25
Происшествия
4
Предпринимателя заставили снизить цены на десяток товаров
Предпринимателя заставили снизить цены на десяток товаров
Но в прибыли он все равно остается.
01 февраля 2017 г., 14:34
Общество
20
Судебные приставы задержали гражданина, находившегося в уголовном розыске
Судебные приставы задержали гражданина, находившегося в уголовном розыске
Скрыться от правосудия гражданину не удалось.
01 февраля 2017 г., 14:19
Общество
3
В Липецке из-за распыленного в туалете газа прекратила работу школа
В Липецке из-за распыленного в туалете газа прекратила работу школа
Газовый баллончик использовал девятиклассник.
01 февраля 2017 г., 14:05
Происшествия
26
В Усманском районе нашли 7 бутылок поддельной водки
В Усманском районе нашли 7 бутылок поддельной водки
Предпринимателю грозит штраф и лишение лицензии.
01 февраля 2017 г., 13:39
Общество
5
Реальные доходы липчан упали на 3,2%
Реальные доходы липчан упали на 3,2%
27 571 рублей в месяц на душу населения составили денежные доходы в Липецкой области по итогам января-ноября, денежные расходы — 25 188 рублей в месяц на человека. 
01 февраля 2017 г., 13:26
Общество
45
Государство поможет липецким паркам на 3,2 млн. рублей
Государство поможет липецким паркам на 3,2 млн. рублей
3 206,1 тыс. рублей выделяет Липецкой области государственный бюджет в нынешнем году на поддержку обустройства мест массового отдыха населения в населенных пунктах с населением до 250 тыс. человек. Уровень софинансирования составит 54%. 
01 февраля 2017 г., 13:25
Общество
6
На новые места для образования детей Липецкая область получит 324 млн. рублей
На новые места для образования детей Липецкая область получит 324 млн. рублей
 323 948,6 тыс. рублей получит Липецкая область в нынешнем году из бюджета страны на создание новых мест в общеобразовательных организациях.
01 февраля 2017 г., 13:23
Общество
Липецкой области на сельскую культуру дадут 11 млн. рублей субсидий, а на театры малых городов — 5,3 млн.﻿
Липецкой области на сельскую культуру дадут 11 млн. рублей субсидий, а на театры малых городов — 5,3 млн.﻿
11 млн. рублей субсидий из федерального бюджета получит Липецкая область в нынешнем году на развитие учреждений культуры в сельской местности. Средства на условиях софинансирования выделят 19 регионам — распоряжение об этом подписано в правительстве. 
01 февраля 2017 г., 13:21
Общество
3
В Липецке выяснили минимальный и максимальный уровень цен на 70 основных наименований продуктов
В Липецке выяснили минимальный и максимальный уровень цен на 70 основных наименований продуктов
Публикуем "продуктовый" список.
01 февраля 2017 г., 13:10
Общество
13
Деньги - в кассы. Бизнес - в массы
Деньги - в кассы. Бизнес - в массы
В Ельце открылся аналог скандально известных «Городских касс».
01 февраля 2017 г., 12:35
Общество
14
Слесаря из Липецка будут судить за распространение детской порнографии
Слесаря из Липецка будут судить за распространение детской порнографии
Следственным отделом по Октябрьскому округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении 37–летнего слесаря газового оборудования, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,г» ч. 2 ст. 242.1 УК РФ (приобретение, хранение в целях распространения, распространение материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, с использованием сети «Интернет»).
01 февраля 2017 г., 12:23
Происшествия
5
Осадки и мороз уходят из Липецкой области
Осадки и мороз уходят из Липецкой области
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 2 февраля облачно с прояснениями, без осадков.
01 февраля 2017 г., 12:22
Погода в Липецке
"Точка зрения": С 1 февраля в России увеличиваются пенсии
"Точка зрения": С 1 февраля в России увеличиваются пенсии
Кого коснется это повышение и сколько денег в реальности получат пенсионеры?  Об этом мы говорим сегодня с Татьяной  Нацкиной - заместителем управляющего Отделением Пенсионного фонда России по Липецкой области. 

01 февраля 2017 г., 12:21
Общество
20
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