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Спорт
Федор Емельяненко благословил липчанина на руководство местной федерацией ММА (ФОТО)
Общество
За первую неделю года гриппом и ОРВИ заболели 3 700 жителей области
Общество
Ура! Новогодние праздники мы уже почти пережили!
Происшествия
По уточненным данным в аварии на елецкой трассе столкнулись шесть автомобилей
Общество
Рождественскую службу в Липецке провел епископ Усманский Евфимий
Столкновение двух автомобилей возле мэрии Липецка попало на видео
Регистратор зафиксировал момент аварии
09 января 2017 г., 21:44
Происшествия
3
За неделю 535 липчан купили полис ОСАГО через Интернет
Наш регион в лидерах по числу заключенных электронных договоров.
09 января 2017 г., 21:05
Общество
12
Липецкие магазины завалило снегом
Ни одно из 6-ти обследованных торговых предприятий не позаботилось о покупателях.
09 января 2017 г., 19:44
Общество
6
Возле мэрии Липецка столкнулись два автомобиля Hyundai
Авария обошлась без пострадавших
09 января 2017 г., 19:39
Происшествия
9
В устранении последствий снегопада на дорогах Липецкой области было задействовано 250 единиц техники
В ночь с 6 на 7 января и 8 января во всех районах области при сильном ветре имели место обильные снегопады. Температура воздуха колебалась от -15 до -23 градусов.
09 января 2017 г., 19:34
Общество
36
В Липецке установлен "огуречный рекорд"
Разница в ценах на овощи в Липецке доходит до трех раз.
09 января 2017 г., 19:30
Общество
6
Почти 1,5 тысячи липецких школьников примут участие в региональном этапе Олимпиады
Региональный этап стартует 11 января.
09 января 2017 г., 19:02
Общество
Липецкий зоопарк готов подарить воронежскому 15 кур
Год петуха там начался с эпидемии птичьего гриппа.
09 января 2017 г., 18:47
Общество
4
Липецкая вечЁрка: 9 января
Беременность как итог праздника, запись к врачу и сугробные будни.
09 января 2017 г., 18:19
Общество
В Липецкой области установлено 262 туристических указателя
Вскоре системы туристской навигации будут установлены на трассе М-4
09 января 2017 г., 17:48
Общество
4
Спасатели очистили купол Ледового комплекса от снега
Это позволило снизить риск возникновения несчастных случаев.
09 января 2017 г., 17:47
Общество
10
Выставка лучших видов Липецкой области откроется в Чаплыгине
13 января в чаплыгинском Доме-музее купечества откроется выставка работ областного творческого конкурса “Я живу в Липецкой области!”.
09 января 2017 г., 17:35
Общество
2
Липчан предостерегают от глазных червей
Редкое заболевание - дирофиляриоз поражает глаза.
09 января 2017 г., 17:27
Общество
9
Следственный комитет проверит факт гибели пациента липецкого тубдиспансера
Мужчина не выжил после падения с третьего этажа
09 января 2017 г., 16:47
Происшествия
13
Экс-защитник «Металлурга» приглашён в команду Премьер-Лиги
На трансфере наш клуб может заработать.
09 января 2017 г., 16:44
Спорт
1
Роспотребнадзор: «Теперь жалобы клиентов станут основанием для внеплановых проверок»
Правда, за заведомо ложные сведения на жалобщика могут подать в суд.
09 января 2017 г., 16:07
Общество
6
Федор Емельяненко благословил липчанина на руководство местной федерацией ММА (ФОТО)
В нашем городе пройдут соревнования по смешанным единоборствам, а сильнейших бойцов будут привлекать к международным турнирам.
09 января 2017 г., 16:02
Спорт
2
В липецких школах возобновляются занятия
Как сообщили в профильном департаменте, занятия начнутся согласно календарному учебному графику.
09 января 2017 г., 16:01
Общество
14
В Липецке будут идти публичные читки
Премьеры публичных читок пьес состоятся в феврале.
09 января 2017 г., 15:52
Общество
1
23 000 липчан пришли на каникулах в парк
Учреждение подвело итоги отдыха.
09 января 2017 г., 15:48
Общество
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09.01.2017 08:12:26
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Экс премьер-министр Украины Николай Азаров считает признание событий на Украине в 2014 году государственным переворотом первым шагом в борьбе
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Литовскую «Угадай мелодию» закрыли за нацистское приветствие
Скандальный выпуск «Угадай мелодии» вышел на экраны 6 января
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