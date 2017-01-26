На этой неделе начинается год Огненного Петуха. Его встречают каждый раз в разные даты. В этот раз 28 января. Каким может быть этот зодиакальный период в жизни, тех, кто верит в астрологию. Сегодня говорим с Геннадием Невзоровым – липецким известным астрологом. И он дает свой прогноз на год для каждого знака. А уже выбор любого человека - верить в это или проверить эти выводы через год.





