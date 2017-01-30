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Понедельник, 30 января 2017 г.
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Неделя 48
Слово - серебро, резолюция - золото
Общество
«Уехать из города, или работать дворником» - сотрудники «Рошен» рассказали о поисках вакансий в Липецке
Общество
«В этом году сделаем столько, сколько обычно делали за пять лет»
Общество
Школьным питанием довольны 0% липецких детей
Здоровье
В детском корпусе инфекционной больницы из-за ртути закрыли один этаж
На Соколе внедорожник вылетел с дороги и врезался в столб
Авария произошла на улице Студеновская.
29 января 2017 г., 23:33
Происшествия
На прилавках снова обнаружили гнилые фрукты
Претензии вызвали мандарины и яблоки.
29 января 2017 г., 22:47
Общество
2
В центре Липецка, во время драки в торговом центре побили стекла
Инцидент произошел в торговом центре на Советской
29 января 2017 г., 22:09
Происшествия
14
В столкновении легкового "Мерседеса" и "Газели" на М-4 погиб человек
Авария произошла сегодня вечером.
29 января 2017 г., 21:43
Происшествия
1
«Новая оппозиция» в Липецке требовала свободу политзаключенным
На площади Петра Великого сегодня прошел пикет
29 января 2017 г., 16:36
Политика
84
Липецким спасателям закупают гидротермокостюмы
Спасатели получат 5 новых комплектов
29 января 2017 г., 15:00
Общество
7
В Липецке напишут портреты ученых технического вуза
Красками на холсте изобразят портреты 14 человек
29 января 2017 г., 14:44
Общество
8
В Липецкой области проконтролируют свалки
Экологи проверят состояние почв на полигонах
29 января 2017 г., 14:00
Общество
2
У липецких спасателей весной появится новый катер
Плавсредство обойдется казне в 2 миллиона 700 тысяч рублей
29 января 2017 г., 13:40
Общество
22
В Липецкой области ночью до -29
30 января в Липецкой области, по данным Росгидрометцентра, ожидается переменная облачность.
29 января 2017 г., 13:19
Погода в Липецке
12
В Липецке появилась «Новая оппозиция»
Оппозиционеры устраивают акции протеста так называемыми «политическими прогулками».
29 января 2017 г., 12:24
Политика
80
В центре Липецка прорвало водопроводную трубу
На улице Барашева произошла серьезная коммунальная авария.
29 января 2017 г., 11:02
Общество
27
По подозрению в похищении человека задержаны липчане
За освобождение похитители требовали выкуп - 30 млн рублей
29 января 2017 г., 10:56
Происшествия
8
Липецких второклассников развлекала Баба Яга
А также Буратино и другие сказочные персонажи.
29 января 2017 г., 10:51
Общество
1
Юные липчане побывали в Доброграде
И рассказали - для чего нужна доброта.
29 января 2017 г., 10:47
Общество
1
Задержан ранее судимый липчанин за кражу золотых изделий
Преступление было совершено на улице Малые Ключи
29 января 2017 г., 10:31
Происшествия
1
Молодой липчанин угнал машину
28 января в отдел полиции обратился 26-летний гражданин с заявлением о том, что неизвестным от дома по ул.Моршанской совершена кража автомобиля ВАЗ-21074.
29 января 2017 г., 10:28
Происшествия
1
Я могу «месить» снег велосипедом!
Липчанин на велосипеде проехал по зимним дорогам области больше 200 км.
29 января 2017 г., 09:05
ПозиTиV
14
В Тербунском районе сгорел дом
Пожар произошел во 2-х Тербунах
29 января 2017 г., 09:02
Происшествия
3
В Лебедяни ночью сгорел автомобиль
Причину пожара устанавливают пожарные
29 января 2017 г., 08:59
Происшествия
2
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В центре Липецка прорвало водопроводную трубу
В Липецкой области ночью до -29
По подозрению в похищении человека задержаны липчане
В центре Липецка, во время драки в торговом центре побили стекла
В Липецке появилась «Новая оппозиция»
«Новая оппозиция» в Липецке требовала свободу политзаключенным
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Похитителя шуруповерта нашли благодаря записи камеры слежения
"Точка зрения": Каким может стать этот год Огненного Петуха?
В горсовете главу Липецка обвинили в незаконном бездействии
Свои сосульки сбивайте сами!
Липчане избавляются от снега своими силами
Что в студенчестве главное?
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Певицу возмутил подписанный им указ об ужесточении миграционного законодательства
29.01.2017 16:41:03
У берегов Малайзии пропало судно с 28 туристами
Ведутся поисково-спасательные работы
29.01.2017 16:22:03
Ученые: У 82% россиян есть повышающий риск ожирения «ген аппетита»
Ученые намерены разработать новые методы борьбы с распространением ожирения
26.01.2017 14:15:53
В Москве таксист вышвырнул из машины 2-летнего ребенка
Ребенок получил травму головы
26.01.2017 14:07:05
Жириновский рассказал, почему встреча Астане является победой Москвы
Лидер ЛДПР отметил реальные результаты усилий России по сирийскому урегулированию.
26.01.2017 12:39:53
ВЭБ прогнозирует рост экономики на уровне 2% в год в 2017-2021 годах
Снижение ключевой ставки будет способствовать повышению доступности кредитов и улучшению условий кредитования.
26.01.2017 11:56:44
Под Парижем неизвестные ограбили особняк Ротшильда
Ущерб может составить около 400 тысяч евро
25.01.2017 14:50:14
Россия нарастит международные резервы до $500 млн
РФ может выйти на пятое место по золотовалютным резервам.
25.01.2017 11:40:33
Коллекторам отказали в доступе к данным о наличии оружия у должников
Такое право взыскателям долгов может быть представлено только по решению суда.
25.01.2017 11:18:05
Ипотека достигла рекордной доли в кредитах российских банков
Интересу банкиров к жилищным кредитам способствовала госпрограмма субсидирования.
24.01.2017 11:12:20
Минтруд добавит в потребительскую корзину овощи и фрукты
В ведомстве принято решение позаботиться о здоровье россиян.
24.01.2017 10:31:59
«Золотой» унитаз за 200 тыс. рублей украли у охранника «Газпрома»
В краже подозревают рабочих-мигрантов
23.01.2017 13:27:16
В России планируют создать "летающий внедорожник"
Этим намерен заняться Фонд перспективных исследований
23.01.2017 13:16:21
Роскомнадзор запретил продажу хамона в интернете
Сайт испанского интернет-магазина по продаже мясных изделий внесли в список запрещеных Интернет-ресурсов
23.01.2017 11:09:32
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Четверть века без СССР. Какой ты помнишь ту страну?
26.12.2016 10:56:48
Насколько хорошо вы знакомы с Конституцией РФ?
12.12.2016 17:09:54
Каким вы запомнили 2016 год?
03.12.2016 15:01:20
Знаете ли вы правила пользования трамваями, троллейбусами и автобусами в городе Липецке?
12.11.2016 11:25:14
«Точка зрения»: Как сегодня без нервотрепки покупать полисы ОСАГО?
02.11.2016 12:00:00
В Липецке почти невозможно застраховать автомобиль
01.10.2016 09:02:46
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Убрал препятствие движению
Ездюк....
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27.01.2017
Подростковые акции липецкой КПРФ и поповство «Мути времени» на фоне юбилея Великого Октября
Дмитрий Мультифруктов
24.01.2017
Как поступить с бродячими животными, попытаться приютить или уничтожить?
Эмет
23.01.2017
Красивая Меча - лыжная
Николай Скуратов
14.01.2017
Наденька вернулась в семью
Галина Евсеева
12.01.2017
Смысловые извращенцы
Королев
08.01.2017
Тракторный район, резервация Липецка или аномальная зона?
Эмет
25.12.2016
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