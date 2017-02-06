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Происшествия
В Липецкой области грузовой поезд врезался на переезде в "ВАЗ"
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Общество
Чтобы стать чиновником, раньше нужно было учиться. Теперь наоборот?
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Сбитая на улице Ленина пенсионерка умерла в больнице
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«Ходить тут страшно…»
Липецкая область отправит в Испанию 124-килограмового Котенка
Уникальный силач из Станового продолжает традиции легендарных земляков.
05 февраля 2017 г., 22:15
Спорт
Липецкая легкоатлетка заработала 300 тысяч рублей за один забег
"Русская зима" принесла нам две медали.
05 февраля 2017 г., 21:16
Спорт
1
Экс-форвард «Металлурга» принес российскому клубу победу над болгарами (ВИДЕО)
Те, кого не дали сохранить "Металлургу", на виду в российском футболе.
05 февраля 2017 г., 21:05
Спорт
«Липчанка» не пожалела курских школьниц
Баскетболистки продолжают лидировать в первенстве ЦФО.
05 февраля 2017 г., 20:31
Спорт
Кутьин забивает в каждой игре и задумывается о возвращении в Премьер-Лигу (ВИДЕО)
2017 год елецкий голеодор начал ударно.
05 февраля 2017 г., 20:10
Спорт
Бедные, бедные наши спортсмены (ФОТО)
Мы продолжаем публиковать «веселые картинки» из жизни Липецка.
05 февраля 2017 г., 19:45
Общество
1
От вида хурмы в магазине плохо стало даже проверяющим
Ассортимент магазинов иногда шокирует.
05 февраля 2017 г., 19:37
Общество
6
В Липецке нашли слишком дорогие помидоры
Магазины продолжают требовать с покупателей невозможного.
05 февраля 2017 г., 19:03
Спорт
8
В Липецке прошел чемпионат по чирлидингу (ФОТО)
Сегодня в Липецке, на базе спорткомплекса ЛГТУ, прошел открытый чемпионат и первенство региона по черлидингу и чирспорту.
05 февраля 2017 г., 18:53
Общество
6
В лобовом столкновении автомобилей погиб липчанин
Сын погибшего водителя госпитализирован
05 февраля 2017 г., 18:45
Происшествия
3
Минобороны опубликовало видео учений под Липецком
В Липецкой области экипажи штурмовиков Су-25 и фронтовых бомбардировщиков Су-24М ВКС уничтожили аэродром условного противника в ходе летно-тактического учения.
05 февраля 2017 г., 17:16
Общество
8
И все-таки они гуляют
«Новая оппозиция» в Липецке вышла на третью прогулку
05 февраля 2017 г., 17:01
Политика
91
В Липецкой области грузовой поезд врезался на переезде в "ВАЗ"
Погибла пассажирка автомобиля.
05 февраля 2017 г., 16:19
Происшествия
47
Юноши «Металлурга» побеждают всех в Воронеже
А юный лидер атак забил уже 11 мячей в 4-х играх.
05 февраля 2017 г., 15:12
Спорт
4
Несколько улиц в Липецке отключены от водоснабжения
Авария на водопроводе произошла на улице Гоголя
05 февраля 2017 г., 14:00
Общество
92
В Липецкой области до -17
По данным Росгидрометцентра ожидается облачная с прояснениями погода. Без осадков.
05 февраля 2017 г., 13:57
Погода в Липецке
4
Тушение пожара глазами ребенка
Юный липчанин провел эмоциональный стрим с места тушения пожара
05 февраля 2017 г., 12:32
Общество
20
Из Липецкой области создали пазл
Регион можно собрать по частям
05 февраля 2017 г., 12:18
Общество
8
В Липецке встретились соседи по партам
Обзор социальных сетей.
05 февраля 2017 г., 12:11
Общество
В почтовое обращение выйдет марка, посвящённая погибшему начальнику Липецкого авиацентра
7 февраля в рамках продолжения серии «Герои Российской Федерации» в почтовое обращение выйдет марка, посвящённая генерал-майору Суламбеку Осканову
05 февраля 2017 г., 12:02
Общество
5
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03.02.2017 15:57:34
«Почте России» назвали срок на перемены
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03.02.2017 15:49:34
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В новых исправительных центрах ФСИН может не хватить мест
Учреждения для осужденных к принудительным работам готовы принять около 900 человек.
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