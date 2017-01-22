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Общество
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Михаил Яковлев и сборная России выиграли Мемориал Гранаткина
Липчанин стал победителем турнира, давшему миру Бирхоффа, Десайи, Мостового
21 января 2017 г., 23:17
Спорт
Липецкие хоккеисты не помогли «Западу» в «матче звезд» МХЛ
Праздник хоккея состоялся в Глазове.
21 января 2017 г., 21:59
Спорт
Тренер ХК «Липецк» женился
Не спортом единым жив хоккеист.
21 января 2017 г., 21:41
Спорт
1
Тверь бороться с липецкими баскетболистами не стала
Тверичи даже не привезли в Липецк своих лидеров.
21 января 2017 г., 21:22
Спорт
Судьбу матча «Липецка-Индезита» в Курске решил один розыгрыш мяча
Девчата сыграли достойно, но уступили в один мяч.
21 января 2017 г., 21:08
Спорт
В первом матче в воротах усманской «Чайки» побывали 13 мячей
"Калужаночка" катком прошлась по усманским девчатам.
21 января 2017 г., 20:47
Спорт
Мужик в трениках – грозный, аж кровь стынет
GOROD48 продолжает рубрику «Люди, которые удивили липчан на уходящей неделе».
21 января 2017 г., 20:28
Общество
1
Творцу главного успеха липецкого волейбола вновь не удалось возглавить сборную
Экс-наставнику "Индезита" предпочли 70-летнего "аксакала".
21 января 2017 г., 18:19
Спорт
Корейская тхэквондистка поприветствовала Липецк, задрав ногу у памятника Ленину
Своеобразно почтила память вождя мировой революции девушка, приехавшая в Липецк из Кореи.
21 января 2017 г., 17:19
Общество
50
Самая титулованная липецкая волейболистка судится с бывшим клубом из-за денег
Спокойно завершить карьеру нашей девушке не дали.
21 января 2017 г., 16:27
Спорт
3
Александр Кутьин открыл счет голам «Тосно» в 2017 году (ВИДЕО)
Наш земляк отправил мяч в ворота участника Лиги Европы.
21 января 2017 г., 15:53
Спорт
3
Кирилл Гоцук сыграл первый матч в команде Премьер-Лиги, пока – товарищеский
Куда теперь отправится елецкий защитник - на повышение или обратно в ФНЛ?
21 января 2017 г., 15:11
Спорт
Липчанка орудовала в Пензе, представляясь соцработницей
Добычей 23-летней мошенницы стали 110 тысяч рублей.
21 января 2017 г., 14:52
Происшествия
6
С начала января с улиц Липецка вывезено 104 тысячи кубометра снега
Семь бригад муниципального управления благоустройства города работают в субботу на уборке и вывозе снега с улиц Липецка.
21 января 2017 г., 14:36
Общество
24
Магазины Хлевенского района торгуют просрочкой и завышают цены
Дожили: куры в селе стоят дороже, чем в городе.
21 января 2017 г., 14:33
Общество
3
Липецкий хоккеист продолжает собирать «звезды» за океаном
В матче WHL Владимир Бобылев забрал 4 очка.
21 января 2017 г., 13:50
Спорт
2
В Хлевенском районе проверили почти 500 бутылок алкоголя
Кстати установить подлинность спиртного теперь может каждый с помощью мобильного приложения.
21 января 2017 г., 12:57
Общество
5
В Липецкой области до -7
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 22 января облачно с прояснениями, местами небольшой снег.
21 января 2017 г., 12:31
Погода в Липецке
Где в Липецке самые большие сосульки?
Мы составили рейтинг льдин, свисающих с крыш.
21 января 2017 г., 12:05
Общество
16
Коммунисты возложили цветы к памятнику Ленину
21 января 1924 года скончался Владимир Ленин.
21 января 2017 г., 10:39
Общество
85
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360 (31%)
содержания спирта в крови
87 (7%)
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Самая титулованная липецкая волейболистка судится с бывшим клубом из-за денег
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МЭР спроектировало Стратегию пространственного развития страны.
20.01.2017 10:50:42
Для борьбы с фальшивым молоком изменят ГОСТ
В Росстандарте хотят поставить заслон вредным добавкам в корме коров.
20.01.2017 10:48:32
Лавина сошла на отель в Италии
В здании находилось до 30 человек
19.01.2017 17:02:45
В Уфе подросток впал в кому после взрыва из-за химических опытов
Школьник ставил у себя дома химические опыты, и в результате одного из них прогремел взрыв
19.01.2017 16:30:09
За год рынок зарплатных карт в России вырос на 10%
Остальные виды пластиковых платежных средств у россиян большим спросом не пользуются.
19.01.2017 11:44:42
Минпромторг профинансирует создание музыкальных инструментов
Министерство готово предоставить отечественным производителям субсидии на сумму до 300 млн рублей.
19.01.2017 10:24:59
Учёные: "Привычка постоянно проверять телефон вызывает сбои в организме"
Чрезмерное взаимодействие с гаджетом сбивает биоритмы человека
18.01.2017 15:02:43
В Испании введен режим ЧП из-за резкого похолодания
На территории страны действует желтый или оранжевый уровень опасности из-за резкого похолодания, снегопадов и ветра
18.01.2017 14:35:40
За продажу нелегального алкоголя предлагают ввести огромные штрафы
Парламентарии предложили штрафовать за оборот спиртного без лицензии на сумму от 2 млн до 3 млн рублей.
18.01.2017 12:34:21
Госдума ужесточит наказание для фанатов за беспорядки
Более суровые меры будут применяться и в отношении зарубежных болельщиков.
18.01.2017 11:31:09
На Украине родился первый в мире ребенок от трех родителей
Данную технологию врачи использовали впервые в мире
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