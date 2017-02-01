Слесаря из Липецка будут судить за распространение детской порнографии
Следственным отделом по Октябрьскому округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении 37–летнего слесаря газового оборудования, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,г» ч. 2 ст. 242.1 УК РФ (приобретение, хранение в целях распространения, распространение материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, с использованием сети «Интернет»).
01 февраля 2017 г., 12:23