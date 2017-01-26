Искать:
26
Четверг, 26 января 2017 г.13:55
Авторизация
Для входа используйте аккуант любого из сайтов:
Логин
Пароль
Забыли пароль?
Или войдите через социальные сети
Еще не зарегистрированы ни на одном из сайтов? Зарегистрироваться
Авторизация
Регистрация
Войти как пользователь
Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:

Фактом авторизации, Вы принимаете условия Пользовательского соглашения и даете своё согласие на обработку персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», на условиях и для целей, определенных Политикой конфиденциальности.
Липецку нужны 2500 камер уличного наблюдения
Липецку нужны 2500 камер уличного наблюдения
Пока в системе «Безопасный город» функционирует всего 49 таких устройств.
26 января 2017 г., 13:44
Общество
Липчанин в колпаке Санта Клауса, в майке и трусах разгуливает по Липецку
Липчанин в колпаке Санта Клауса, в майке и трусах разгуливает по Липецку
Не отошел от празднований Нового года, или встречает его по китайскому календарю - предполагают пользователи Фейсбук
26 января 2017 г., 13:34
Общество
Отпраздновали? Кому теперь разбираться?
Отпраздновали? Кому теперь разбираться?
Пока новогодняя суета, практически, парализовала Липецк, дороги стояли в пробках, а в магазинах царил хаос и очереди на кассах, многие готовились, отнюдь, не к Новому Году.
26 января 2017 г., 08:00
Бизнес
Депутат Липецкого горсовета припарковался на тротуаре
Депутат Липецкого горсовета припарковался на тротуаре
"Ниссан-Патролу" "единоросса" не нашлось места ни на дороге, ни на платной стоянке.
26 января 2017 г., 13:16
Общество
13
Задержан ельчанин с марихуаной
Задержан ельчанин с марихуаной
За совершение административного правонарушения на 109 км перегона Елец-Талица полицейскими был доставлен в дежурную часть 40-летний житель Липецкой области.
26 января 2017 г., 13:07
Происшествия
Треть платных услуг населению пришлись на жилищно-коммунальные
Треть платных услуг населению пришлись на жилищно-коммунальные
55 480,1 млн. рублей составил объем платных услуг населению Липецкой области в 2016 году. За год он вырос на 2%.
26 января 2017 г., 13:05
Общество
6
На железнодорожном переходе задержан липчанин с наркотиками
На железнодорожном переходе задержан липчанин с наркотиками
В дежурную часть линейного отдела полиции на станции Липецк, за совершение административного правонарушения на железнодорожном переходе полицейскими был доставлен 38-летний местный житель.
26 января 2017 г., 12:42
Происшествия
2
"Точка зрения": Каким может стать этот год Огненного Петуха?
"Точка зрения": Каким может стать этот год Огненного Петуха?
На этой неделе начинается год Огненного Петуха. Его встречают каждый раз в разные даты. В этот раз 28 января. Каким может быть этот зодиакальный период в жизни, тех, кто верит в астрологию. Сегодня говорим с Геннадием Невзоровым – липецким известным астрологом. И он дает свой прогноз на год для каждого знака. А уже выбор любого человека - верить в это или проверить эти выводы через год. 


26 января 2017 г., 12:25
Общество
2
Число обращений в службу занятости выросло в 1,5 раза
Число обращений в службу занятости выросло в 1,5 раза
В Липецкой области — 7,7 тысячи вакантных мест.
26 января 2017 г., 12:22
Общество
8
В Липецкой области до -20
В Липецкой области до -20
В ночь на 27 января с прохождением атмосферного фронта атлантического циклона ожидается небольшой снег. В последующие двое суток в области повышенного атмосферного давления осадки маловероятны, сохранится морозная погода. Среднесуточные температуры воздуха составят 11-15 градусов мороза, что на 1-5 градус ниже климатической нормы.
26 января 2017 г., 12:21
Погода в Липецке
2
«Снежный фронт» пришел в Липецк
«Снежный фронт» пришел в Липецк
Активисты ОНФ привлекают внимание властей к расчистке заснеженных дорог.
26 января 2017 г., 12:16
Общество
8
Судебные приставы в 2016 году взыскали 96,6 миллионов рублей
Судебные приставы в 2016 году взыскали 96,6 миллионов рублей
В отношение одного из предприятий было возбуждено более 2-х тысяч производств.
26 января 2017 г., 12:16
Общество
1
В Липецке более 5 тысяч представителей секс-меньшинств
В Липецке более 5 тысяч представителей секс-меньшинств
В соседних городах их тоже немало.
26 января 2017 г., 11:41
Общество
43
Бурятам понравились липецкие кооперативы
Бурятам понравились липецкие кооперативы
О них рассказали на заседании народного Хурала
26 января 2017 г., 11:32
Общество
7
В феврале стартует приём заявлений в первый класс
В феврале стартует приём заявлений в первый класс
Приём заявлений продлится до 30 июня.
26 января 2017 г., 11:18
Общество
3
За нарушение правил содержания домашних животных наказали 620 человек
За нарушение правил содержания домашних животных наказали 620 человек
А более 2000 материалов административных комиссий были составлены за торговлю вне розничных рынков и установленных мест.
26 января 2017 г., 11:09
Общество
7
Новолипецкий комбинат снизил выбросы пыли в огнеупорном цехе
Новолипецкий комбинат снизил выбросы пыли в огнеупорном цехе
Новолипецкий металлургический комбинат (входит в международную Группу НЛМК) завершил проект реконструкции системы пылеподавления открытой части склада сыпучих материалов: известняка и доломита, - в огнеупорном цехе. Это позволило снизить выбросы известковой пыли при выгрузке на самом складе на 50%, в огнеупорном производстве в целом – на 5%. Инвестиции в проект составили 61 млн рублей.
26 января 2017 г., 11:02
НЛМК Live
В студенческих добровольных пожарных дружинах состоят 5155 человек
В студенческих добровольных пожарных дружинах состоят 5155 человек
А всего создано 352 подразделения добровольной пожарной охраны.
26 января 2017 г., 10:57
Общество
В сёлах Елецкого района набирает популярность скандинавская ходьба
В сёлах Елецкого района набирает популярность скандинавская ходьба
В селе Ивановка открыт клуб "Доброход"
26 января 2017 г., 10:52
Общество
12
За 100 граммов водки липецкую закусочную оштрафовали на 100 тысяч рублей
За 100 граммов водки липецкую закусочную оштрафовали на 100 тысяч рублей
Водку в закусочной наливали, не имея на это лицензии.
26 января 2017 г., 10:40
Общество
5
В двух районах Липецка - новые прокуроры
В двух районах Липецка - новые прокуроры
Смена прокуроров произошла в ходе плановой ротации.
26 января 2017 г., 10:36
Общество
3
Все новости
Архив опросов
Вопрос:

Спикер Совета Федерации предложила переименовать город Грязи, не назвав его нового имени. Грязи можно переименовать в... 
31 (16%)
9 (5%)
16 (8%)
45 (23%)
97 (49%)

Читают

Липецкую модель пригласили на работу в Милан
Липецкую модель пригласили на работу в Милан
Руководитель департамента культуры Липецка ушла в отставку
Руководитель департамента культуры Липецка ушла в отставку
На центральной улице Липецка оборвано несколько сотен метров контактной линии
На центральной улице Липецка оборвано несколько сотен метров контактной линии
Фёдор Бондарчук снимал "Притяжение" в Липецке
Фёдор Бондарчук снимал "Притяжение" в Липецке
Свои сосульки сбивайте сами!
Свои сосульки сбивайте сами!
Многострадальный дом на Газина снова стал предметом переговоров
Многострадальный дом на Газина снова стал предметом переговоров
Все видео Gorod48

Top news в России и мире

Жириновский рассказал, почему встреча Астане является победой Москвы
Лидер ЛДПР отметил реальные результаты усилий России по сирийскому урегулированию.
26.01.2017 12:39:53
ВЭБ прогнозирует рост экономики на уровне 2% в год в 2017-2021 годах
Снижение ключевой ставки будет способствовать повышению доступности кредитов и улучшению условий кредитования.
26.01.2017 11:56:44
Под Парижем неизвестные ограбили особняк Ротшильда‍
Ущерб может составить около 400 тысяч евро
25.01.2017 14:50:14
Россия нарастит международные резервы до $500 млн
РФ может выйти на пятое место по золотовалютным резервам.
25.01.2017 11:40:33
Коллекторам отказали в доступе к данным о наличии оружия у должников
Такое право взыскателям долгов может быть представлено только по решению суда.
25.01.2017 11:18:05
Ипотека достигла рекордной доли в кредитах российских банков
Интересу банкиров к жилищным кредитам способствовала госпрограмма субсидирования.
24.01.2017 11:12:20
Минтруд добавит в потребительскую корзину овощи и фрукты
В ведомстве принято решение позаботиться о здоровье россиян.
24.01.2017 10:31:59
«Золотой» унитаз за 200 тыс. рублей украли у охранника «Газпрома»‍
В краже подозревают рабочих-мигрантов
23.01.2017 13:27:16
В России планируют создать "летающий внедорожник"
Этим намерен заняться Фонд перспективных исследований
23.01.2017 13:16:21
Роскомнадзор запретил продажу хамона в интернете
Сайт испанского интернет-магазина по продаже мясных изделий внесли в список запрещеных Интернет-ресурсов
23.01.2017 11:09:32
Эксперты: долги по кредитам снизились до минимума за последние годы
Это связано с тем, что в кризис кредиты брали только финансово стабильные заемщики с хорошей платежной дисциплиной
23.01.2017 07:43:53
Продавцов решили карать за подделку продуктов исправительными работами
Пальмовое масло и другие заменители могут обернуться для поставщиков штрафами до 3 млн рублей
23.01.2017 07:39:44
Россияне стали употреблять меньше алкоголя
Об этом сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова
21.01.2017 15:26:05
Российские ученые предложили освещать Землю ночью из космоса‍
Это можно сделать благодаря расположенным в космосе зеркалам
21.01.2017 15:09:09
Все топ-новости
-16°
Ясно, без осадков
Давление: 757 - 755 мм.рт.ст.
-17°
Пасмурно, без осадков
Давление: 756 - 754 мм.рт.ст.
-15°
Пасмурно, без осадков
Давление: 753 - 751 мм.рт.ст.
-13°
Пасмурно, без осадков
Давление: 750 - 748 мм.рт.ст.

Покупка Продажа
$ (USD) 59,15 ↓
€ (EUR) 63,43 ↓

Другие новости

Четверть века без СССР. Какой ты помнишь ту страну?
Четверть века без СССР. Какой ты помнишь ту страну?
26.12.2016 10:56:48
Насколько хорошо вы знакомы с Конституцией РФ?
Насколько хорошо вы знакомы с Конституцией РФ?
12.12.2016 17:09:54
Каким вы запомнили 2016 год?
Каким вы запомнили 2016 год?
03.12.2016 15:01:20
Знаете ли вы правила пользования трамваями, троллейбусами и автобусами в городе Липецке?
Знаете ли вы правила пользования трамваями, троллейбусами и автобусами в городе Липецке?
12.11.2016 11:25:14
«Точка зрения»: Как сегодня без нервотрепки покупать полисы ОСАГО?
«Точка зрения»: Как сегодня без нервотрепки покупать полисы ОСАГО?
02.11.2016 12:00:00
В Липецке почти невозможно застраховать автомобиль
В Липецке почти невозможно застраховать автомобиль
01.10.2016 09:02:46
Все материалы
Блоги
http://mygorod48.ru/upload/main/fb5/fb5efc8fc3ef87e960490fde256ca2e9.jpg
Красивая Меча - лыжная
Николай Скуратов
14.01.2017
http://mygorod48.ru/upload/main/133/133a1892ecb44ca2d7134acae3d81515.jpg
Наденька вернулась в семью
Галина Евсеева
12.01.2017
http://mygorod48.ru/upload/main/c35/c3518be884e464ee8e5de41ddc66d840.jpg
Смысловые извращенцы
Королев
08.01.2017
http://mygorod48.ru/upload/main/fe0/fe083acb44476137b2f54cee495dff1e.jpg
Тракторный район, резервация Липецка или аномальная зона?
Эмет
25.12.2016
http://mygorod48.ru/upload/main/5bb/5bbeb113d5077444d077d393486627f3.jpg
Турниры и не только.
Виктор
23.12.2016
http://mygorod48.ru/upload/main/a32/a32ba0732f26e656b0117fcf93786e4c.jpg
Современная культура и мораль: цена вопроса и инструменты давления
Алексей Власов
18.12.2016
http://mygorod48.ru/upload/main/949/9496c9145a9cd218cc0d45303033ca11.jpg
Покровская церковь в Верхнем Брусланове
Виктор Смагин
15.12.2016
Все блоги
2017 © ООО «Курс». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Все права защищены. 
Телефоны редакции: (4742) 35-72-96, 35-72-91, 35-72-92
Адрес редакции: 398059, Липецк, пл. Победы, д. 8, email: boss@gorod48.ru.

Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия.
При любом использовании материалов GOROD48.ru активная ссылка (hyperlink) на источник обязательна.
Если вы обнаружили ошибки в тексте или неточности — сообщите нам о них.
Липецк: новости; справочник Липецка.
По вопросам размещения рекламы на сайте пишите нам на info@pridemedia.ru или свяжитесь с нашим менеджером в Липецке (4742) 74-08-08 и 77-43-95.
Партнеры:
Подписаться на Липецкие новости
Добавить в избранное
Мобильная версия сайта
Реклама

Рейтинг@Mail.ru
Сопровождение и развитие портала - Интаро