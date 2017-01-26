На этой неделе начинается год Огненного Петуха. Его встречают каждый раз в разные даты. В этот раз 28 января. Каким может быть этот зодиакальный период в жизни, тех, кто верит в астрологию. Сегодня говорим с Геннадием Невзоровым – липецким известным астрологом. И он дает свой прогноз на год для каждого знака. А уже выбор любого человека - верить в это или проверить эти выводы через год.
В ночь на 27 января с прохождением атмосферного фронта атлантического циклона ожидается небольшой снег. В последующие двое суток в области повышенного атмосферного давления осадки маловероятны, сохранится морозная погода. Среднесуточные температуры воздуха составят 11-15 градусов мороза, что на 1-5 градус ниже климатической нормы.
Новолипецкий металлургический комбинат (входит в международную Группу НЛМК) завершил проект реконструкции системы пылеподавления открытой части склада сыпучих материалов: известняка и доломита, - в огнеупорном цехе. Это позволило снизить выбросы известковой пыли при выгрузке на самом складе на 50%, в огнеупорном производстве в целом – на 5%. Инвестиции в проект составили 61 млн рублей.