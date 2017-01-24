В мэрии Липецка думают куда устроить уволенных рабочих с фабрики "Рошен"

Вопросы, связанные с массовым высвобождением работников АО «ЛКФ «Рошен» обсудили сегодня в администрации Липецка.

Как известно, акционеры предприятия приняли решение о закрытии кондитерской фабрики в апреле 2017 года. По этой причине сокращению подлежат около 700 ее сотрудников. Соответствующее уведомление поступило в минувшую пятницу в городской центр занятости.

В работе совещания, которое провел заместитель главы администрации города Дмитрий Аверов, приняли участие руководители Федерации профсоюзов Липецкой области, регионального управления труда и занятости, городского департамента экономического развития, городских центра занятости и социальной защиты населения.

Самое пристальное внимание должно быть уделено вопросам обеспечения социальных гарантий и последующего трудоустройства высвобождаемых работников, подчеркнул Дмитрий Аверов. В настоящее время в банке данных городского центра занятости свыше 3600 вакансий, среди них немало сопоставимых с теми местами, которые занимают сейчас сотрудники фабрики, сообщила заместитель руководителя учреждения Инна Бойкова. Остаться без предложения могут лишь узкие специалисты, а их на предприятии немного. Она привела данные по предыдущему сокращению работников «Рошен», которых в лучшие годы насчитывалось до 1800 человек: 89% из обратившихся в службу занятости были трудоустроены и в течение двух-трех месяцев сняты с учета. Остальные прошли переобучение и также нашли работу.

Основную массу высвобождаемых сотрудников в центре ждут в апреле-мае. К этому времени здесь намерены подготовить пакет предложений, в том числе, по возможности получения новой специальности. Уже сейчас ведутся переговоры с руководителями действующих предприятий, а также в ближайшей перспективе открывающихся в экономической зоне. Есть понимание проблемы и предварительное согласие потенциальных работодателей к конструктивному сотрудничеству.

Безусловно, людям потребуется консультационная помощь. Как отметил первый заместитель управления труда и занятости Липецкой области Виктор Кирей, ведомство может открыть консультационный пункт на территории предприятия, если на то будет получено согласие его руководителей. Пока же на возникающие вопросы сотрудникам фабрики готовы ответить по телефонам «горячей линии» городского центра занятости: 47-84-01, 47-98-46. Здесь же можно получить информацию о том, куда нужно обращаться категориям работников, рассчитывающим на меры социальной поддержки.

- Мы будем постоянно контролировать ситуацию, и по мере необходимости собирать рабочую группу для оперативного решения возникающих вопросов, - подвел итог совещанию заместитель главы администрации Дмитрий Аверов.

Плановую дату следующей встречи предварительно наметили на март, сообщает мэрия Липецка.

Пресс – служба администрации города Липецка