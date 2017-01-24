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НовостиОбщество

Валентину Матвиенко спросили в Липецке о возможной национализации "Рошена"

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23 января 2017 г., 16:30
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Валентину Матвиенко спросили в Липецке о возможной национализации "Рошена"

Вопрос о возможной национализации фабрики задал коммунист Николай Разворотнев.

Сегодня на совещании в администрации Липецкой области депутат облсовета Николай Разворотнев спросил Валентину Матвиенко о дальнейшей судьбе работников "Рошена" и о возможной национализации предприятия.

-  Никакой политики в закрытии фабрики - по крайней мере, со стороны России, точно нет, - отметила Валентина Матвиенко. - Никто не препятствовал фабрике работать по российскому законодательству, естественно. Дело в том, что в последнее время ухудшалось экономическое и финансовое положение этой фабрики, уменьшилась существенно прибыль, а собственник. умеющий считать деньги, без прибыли не хочет работать. То, что собственник господин Порошенко объявил о закрытии - это связано только с экономическим положением на фабрике. Это его право как собственника. Мы с Олегом Петровиче обсуждали этот вопрос, потому что волнует судьба тех 700 работников фабрике, которые там имеются. в таких случаях, когда закрывается предприятие, есть переходный период, выплата зарплаты и возможность переподготовки кадров, переобучения или предложения им трудоустройства на те места, которые имеются. Олег Петрович сказал, что рабочих мест достаточно в области и все сотрудники "Рошена" будут разобраны по другим предприятиям. Если будет нужна какая-то помощь - мы готовы подключиться.

Вопрос "о возможной национализации" Валентина Матвиенко обошла стороной. Ранее, во время пресс-подхода, председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко также сообщила, что никакой политической подоплеки не было - как по заверению собственников предприятия, так и с российской стороны.

-  Ухудшалась работа фабрики, снижалась прибыль, препятствий никаких не чинилось: фабрика работала,  производила продукцию, продавалась на рынке - никаких ограничений не было, - рассказала Валентина Матвиенко. - Мы с Олегом Петровичем говорили о том, что там сейчас работает 700 человек, а раньше работало 1800. Понятно, что то ли неэффективный менеджмент, то ли другие причины привели к такому падению экономической составляющей деятельности этой фабрики. Я спросила Олега Петровича, нужна ли помощь.. Олег Петрович сказал, что в Липецкой облатси достаточно мест для трудоустройства, что все будут разобраны, трудоустроены, и никакой проблемы не будет.

- Если собственник "Рошена" примет окончательное решение, которое было анонсировано в момент прихода на должность президента Порошенко о том, что эта фабрика будет продаваться, если она будет продана - то инвесторы найдутся сразу и без проблем, всё будет восстановлено, - добавил губернатор Липецкой области Олег Королёв.

Кроме того, третье лицо в государстве рассказала о судьбе законопроекта о детях войны - к нему собираются вернуться, но когда будут точные финансовые расчеты и, главное, средства - сейчас проект отложили, потому что не хотят невыполненных обещаний.

- Пока возможностей реальных нет: взять обязательства и не выполнить мы не можем, - отметила Валентина Матвиенко. -  Пока к сожалению, нет просчета точного, сколько это человек, сколько потребуется средств. Те регионы, которые могут это сделать - уже некоторые сделали. Поэтому давайте этот сложный финансово год переживём.  Ничего обещать не могу, не готова, но вернуться к этой теме, посчитать объем затрат на реализацию этого закона необходимо - чтобы если взять обязательства, то их исполнить.
Теги новости: Порошенко, Рошен
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Не 1917 год, чтобы что-то национализировать
24 января 2017 г., 01:30
Рабочим фабрики придётся помыкаться, с работой в городе не так просто как это представляется губернатору, который не видит дальше своего носа, но смело рапортует оправдывая любую ситуацию, люди не довольны нынешним политическим раскладом дел, отсюда и приезд высокопоставленного лица, - замять увольнение рабочих и обеспечить их трудоустройством, многие имеют не закрытые кредиты, а та работа которую предоставляют службы по трудоустройству не устраивает тех кто её ищет, это и низкая оплата труда с задержками или увольнение после стажировки. По другим вопросам помощи как написано здесь Матвиенко правильно сказала : "пока возможностей реальных нет"...
ни какой политики
23 января 2017 г., 22:02
одними судами за долбали из под чьей это палки добрая москва
048
23 января 2017 г., 21:51
какая хорошая фабрика ,,какие вкусные конфеты ,,,как хорошо трудились там наши липчане ,,надо было многим ,, очень многим бы поучиться этому ,,,но ее ,,,,,
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