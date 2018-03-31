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В отборочном этапе «Авиадартс-2018» приняли участие более 20 экипажей истребителей

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#авиадартс #авиацентр
В отборочном этапе «Авиадартс-2018» приняли участие более 20 экипажей истребителей

В Липецке в Государственном центре подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны России прошел отборочный этап конкурса «Авиадартс-2018».

Как сообщает телеканал  "Звезда", в соревнованиях приняли участие более 20 экипажей истребителей Су-35С, Су-30СМ, МиГ-29, бомбардировщиков Су-34, штурмовиков Су-25.

Экипажи Воздушно-космических сил в ходе конкурса выполнили задачи воздушной разведки, навигации, техники пилотирования, преодоления системы противовоздушной обороны и нанесения авиационного удара на точность. Помимо этого летный состав сдал зачет по теоретической и физической подготовке.

Во время полетов на боевое применение экипажи отработали бомбометание авиационных бомб массой 250 килограмм, пуски неуправляемых ракет, стрельбу из авиационной пушки.

Оценка за выполнение всех элементов конкурса выставлялась исходя из визуального наблюдения судейской комиссией и анализа средств объективного контроля.

Победители отборочного этапа соревнований примут участие во всеармейском этапе конкурса «Авиадартс-2018»

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#авиадартс #авиацентр

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