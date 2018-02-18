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В Лев-Толстовском районе собирают посылки солдатам

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#посылка #армия
В Лев-Толстовском районе собирают посылки солдатам

Солдатам срочной службы собирают сладости и своими руками делают праздничные открытки

Как сообщает газета "Народное слово", в Лев-Толстовском районе проходит акция «Посылка солдату», в которой принимают  участие учащиеся школы имени Л. Н. Толстого совместно с сотрудниками центра «Мои документы».

"Ежегодно в преддверии Дня защитника Отечества учитель начальных классов Светлана Матюнина вместе со своими учениками собирают посылку для земляков, которые проходят службу в Вооруженных силах РФ.

В этот раз сотрудники центра «Мои документы» предложили учащимся 1 «Б» класса отправить посылку в военный учебный центр города Краснодара, где в третьем взводе восемнадцатой роты служит наш земляк.
Ребята, воодушевившись идеей поддержать боевой дух военнослужащих и поздравить их с наступающим праздником, решили сделать подарки не только лев-толстовскому солдату, но и его сослуживцам. Для этого им нужно было изготовить тридцать праздничных открыток.

Дома, вооружившись бумагой, красками и цветными карандашами, первоклассники в течение нескольких дней рисовали яркие картинки военной тематики для обложек открыток. Самолеты и танки, корабли и солдаты, парашюты и российский флаг, красные звезды, георгиевские ленты и множество цветов получились очень красивыми и аккуратными, благодаря, конечно, помощи родителей, которые также присоединились к акции...", пишет издание.

В результате получилось более тридцати открыток.

В подарок военнослужащим родители купили конфеты, шоколад, печенье, вафли, сгущенное молоко, зефир и чай, которые затем вместе с детскими рисунками были переданы в центр «Мои документы» для отправки адресату.

Фото: liga-volonterov.ru

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#посылка #армия

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