Культура

сегодня, 10:13

«Тургенева в Липецке не ставили никогда»

301
#спектакль #Тургенев
«Тургенева в Липецке не ставили никогда»

Перед премьерой режиссер постановки тургеневской пьесы встретился с липчанами.

Как сообщал GOROD48, Липецкий академический театр драмы имени Льва Толстого готовит премьеру спектакля «Разговор на большой дороге» по пьесам Ивана Тургенева. Спектакль приурочен к 200-летию со дня рождения писателя.

Премьера состоится 18 февраля.

В Библиотечно-информационном центре семейного чтения, неделю, посвященную 200-летию со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева,  открыли встречей с заслуженным артистом России, режиссером Липецкого областного театра драмы им. Льва Толстого Николаем Петровичем Чебыкиным.

Гость рассказал о своей новой постановке «Разговор на большой дороге» по пьесам И.С.Тургенева. Оказалось, что за всю историю Липецкого областного театра драмы на его сцене еще ни разу не ставились тургеневские произведения. И желание восполнить недостаток человеческого тепла, взаимопонимания, любви и живого общения, что становится редкостью в наш электронный век, послужило толчком для обращения к творчеству классика. Николай Петрович рассказал о своих замыслах, о сложностях в постановке пьесы.

Собравшиеся поговорили о личности Ивана Сергеевича, о его отношениях с другими писателями, о «тургеневских девушках», о его великой любви. Встреча «И.С.Тургенев. Накануне юбилея» получилась теплой и интересной. Николай Петрович Чебыкин пригласил всех на премьеру своего нового спектакля, которая состоится 18 февраля в Липецком областном театре драмы им. Льва Толстого, сообщили в централизованной  библиотечной системе Липецка.

Фото: liplib.ru

301
#спектакль #Тургенев

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В Липецке покажут спектакль Захара Прилепина
#Захар Прилепин #спектакль
18
В Липецке покажут спектакль Захара Прилепина

вчера, 16:50

Культура
В Городском ДК отметят юбилей народного коллектива
#хор #ДК
1
В Городском ДК отметят юбилей народного коллектива

02.02.2018 19:57

Культура
В Липецкой области запланированные мероприятия по развитию туризма выполнены более чем на 90%
#туризм
3
В Липецкой области запланированные мероприятия по развитию туризма выполнены более чем на 90%

02.02.2018 15:51

Культура
В Липецкой области широко отметят 145-летие Пришвина
#писатель #акция
1
В Липецкой области широко отметят 145-летие Пришвина

01.02.2018 16:56

Культура
В липецком храме устроят светский концерт
#концерт #храм
39
В липецком храме устроят светский концерт

01.02.2018 16:08

Культура
Традиционные ремесла региона представят на выставке
#выставка
2
Традиционные ремесла региона представят на выставке

01.02.2018 15:51

Культура