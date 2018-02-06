Культура
сегодня, 10:13
«Тургенева в Липецке не ставили никогда»
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Перед премьерой режиссер постановки тургеневской пьесы встретился с липчанами.
Как сообщал GOROD48, Липецкий академический театр драмы имени Льва Толстого готовит премьеру спектакля «Разговор на большой дороге» по пьесам Ивана Тургенева. Спектакль приурочен к 200-летию со дня рождения писателя.
Премьера состоится 18 февраля.
В Библиотечно-информационном центре семейного чтения, неделю, посвященную 200-летию со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева, открыли встречей с заслуженным артистом России, режиссером Липецкого областного театра драмы им. Льва Толстого Николаем Петровичем Чебыкиным.
Гость рассказал о своей новой постановке «Разговор на большой дороге» по пьесам И.С.Тургенева. Оказалось, что за всю историю Липецкого областного театра драмы на его сцене еще ни разу не ставились тургеневские произведения. И желание восполнить недостаток человеческого тепла, взаимопонимания, любви и живого общения, что становится редкостью в наш электронный век, послужило толчком для обращения к творчеству классика. Николай Петрович рассказал о своих замыслах, о сложностях в постановке пьесы.
Собравшиеся поговорили о личности Ивана Сергеевича, о его отношениях с другими писателями, о «тургеневских девушках», о его великой любви. Встреча «И.С.Тургенев. Накануне юбилея» получилась теплой и интересной. Николай Петрович Чебыкин пригласил всех на премьеру своего нового спектакля, которая состоится 18 февраля в Липецком областном театре драмы им. Льва Толстого, сообщили в централизованной библиотечной системе Липецка.
Фото: liplib.ru
Премьера состоится 18 февраля.
В Библиотечно-информационном центре семейного чтения, неделю, посвященную 200-летию со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева, открыли встречей с заслуженным артистом России, режиссером Липецкого областного театра драмы им. Льва Толстого Николаем Петровичем Чебыкиным.
Гость рассказал о своей новой постановке «Разговор на большой дороге» по пьесам И.С.Тургенева. Оказалось, что за всю историю Липецкого областного театра драмы на его сцене еще ни разу не ставились тургеневские произведения. И желание восполнить недостаток человеческого тепла, взаимопонимания, любви и живого общения, что становится редкостью в наш электронный век, послужило толчком для обращения к творчеству классика. Николай Петрович рассказал о своих замыслах, о сложностях в постановке пьесы.
Собравшиеся поговорили о личности Ивана Сергеевича, о его отношениях с другими писателями, о «тургеневских девушках», о его великой любви. Встреча «И.С.Тургенев. Накануне юбилея» получилась теплой и интересной. Николай Петрович Чебыкин пригласил всех на премьеру своего нового спектакля, которая состоится 18 февраля в Липецком областном театре драмы им. Льва Толстого, сообщили в централизованной библиотечной системе Липецка.
Фото: liplib.ru
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