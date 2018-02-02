Культура

вчера, 16:56

В Липецкой области широко отметят 145-летие Пришвина

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#писатель #акция
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В Липецкой области широко отметят 145-летие Пришвина

В феврале запланирован ряд культурных акций.

В Липецкой области запланирован ряд культурных акций, посвященных 145-летию М.М. Пришвина. 

Как сообщает пресс-служба управления культуры и туризма Липецкой области, областной краеведческий музей открыл 26 января выставку "Круг жизни", на которой представлены обширный фотоматериал, имеющийся в музейном мемориальном фонде. 

5 февраля в Ельце пройдет областная научно-практическая конференция «Пришвин и липецкий край: к 145-летию со дня рождения писателя», в которой примут участие педагоги, студенты и учащиеся образовательных учреждений Ельца и районов Липецкой области.  

7 февраля в филиале Елецкого городского краеведческого музея - Литературно-мемориальном музее И.А. Бунина  состоится встреча "М. Пришвин - краевед Ельца". Участники мероприятия узнают об интересных фактах из жизни Михаила Пришвина в Ельце, его дневниковых записях того периода и многом другом. Встреча приурочена к 145-летию со дня рождения писателя, которая будет отмечаться 4 февраля. 

Михаил Пришвин - "певец русской природы", является для ельчан не только земляком, но и первым краеведом советского периода. С 1917 по 1920 годы он, помимо преподавательской деятельности, принимал самое активное участие в процессе налаживания общественной жизни Ельца: был инициатором создания краеведческого общества, основоположником литературного краеведения, выступал с лекциями, писал статьи, занимался архивом, открывал новые библиотеки, создавал краеведческий музей. 

Фото  kultura48.ru

855
#писатель #акция
3

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