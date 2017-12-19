Общество

сегодня, 15:41

Оффшорный сахарный завод признан в Липецке банкротом

6 2002
#банкротство #завод
2
Оффшорный сахарный завод признан в Липецке банкротом

Организация должна четверть миллиарда рублей.

Арбитражный суд Липецкой области признал банкротом ООО «Тербунский сахарный завод». В организации на полгода ввели конкурсное производства.

Банкротство предприятия по производству сахара, переработке и консервированию овощей и фруктов было летом инициировано банком «Авангард». Итогом анализа финансового состояния должника стал вывод о том, что платежеспособность предприятия не подлежит восстановлению, как и продолжение работы без убытков. Поэтому целесообразно ввести конкурсное производство и пустить активы банкрота на погашения требований. Согласно документам дела, «Тербунский сахарный завод» должен свыше 272 млн рублей, а вот активов у организации — всего на 1,3 млн рублей.

ООО «Тербунский сахарный завод» было зарегистрировано в 2014 году, сообщается в данных федеральной налоговой службы. Уставной капитал предприятия составляет 10 000 000 рублей. Держателем 99,9% тербунского завода является компания «Сэттерди Девелопмент Инк» из государства Белиз, известного как оффшорная зона.
6 2002
#банкротство #завод
2

Комментарии (6)

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555

7 минут назад
Как можно в тербунах открыть офшорный завод вот где должно работать ФСБ и проверить областную администрацию
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Samson

37 минут назад
народ я нарыл метод как подкачатся дома, этот метод описан в блоге одного чувака. С начала не поверил, но решил попробовать ведь цена вопроса копеечная и был в шоке уже через неделю: стал уходить пивной живот, проявился пресс, подкачал руки и спину. Теперь жена тоже захотела попробовать увидев мой результат и уже через неделю убрала в талии пору сантиметров и это все без диет и спорта. Вот тот блог, поверьте там все правда описано ---- https://kachook.blogspot.com
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Виктор

сегодня, 17:42
Снова Тербуны отличились.
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цирк

сегодня, 16:43
вот для чего была нужна фальсификация выборов-148 процентов
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321

сегодня, 16:32
Учитесь бабло зарабатывать колхозники.
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Артурчик

сегодня, 15:57
А м.б. КОМПАНИЯ СЭТТЕРЛИ ДЕВЕЛОПМЕНТ ИНК.
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