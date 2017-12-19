Оффшорный сахарный завод признан в Липецке банкротом

Организация должна четверть миллиарда рублей.

Арбитражный суд Липецкой области признал банкротом ООО «Тербунский сахарный завод». В организации на полгода ввели конкурсное производства.



Банкротство предприятия по производству сахара, переработке и консервированию овощей и фруктов было летом инициировано банком «Авангард». Итогом анализа финансового состояния должника стал вывод о том, что платежеспособность предприятия не подлежит восстановлению, как и продолжение работы без убытков. Поэтому целесообразно ввести конкурсное производство и пустить активы банкрота на погашения требований. Согласно документам дела, «Тербунский сахарный завод» должен свыше 272 млн рублей, а вот активов у организации — всего на 1,3 млн рублей.



ООО «Тербунский сахарный завод» было зарегистрировано в 2014 году, сообщается в данных федеральной налоговой службы. Уставной капитал предприятия составляет 10 000 000 рублей. Держателем 99,9% тербунского завода является компания «Сэттерди Девелопмент Инк» из государства Белиз, известного как оффшорная зона.