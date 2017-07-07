Липчанин в Воронеже выиграл тяжелый бой по смешанным единоборствам (ВИДЕО 16+)

Своего соперника Тимур Мусин сломил только в дополнительное время.

В Воронеже прошло Гран–при по смешанным боевым единоборствам (ММА), где собрались сильнейшие бойцы ММА Центрального Черноземья. Боец федерации смешанных боевых единоборств (ММА) Липецкой области и Союза боевых единоборств Липецкой области Тимур Мусин достойно защитил честь родного региона и общества «Динамо».

Тимуру противостоял представитель самого известного воронежского клуба «Александр» Андрей Скрыпкин, также имеющий устойчивый опыт выступлений на соревнованиях по смешанным единоборствам. Воронежец был гораздо тяжелее нашего земляка и превосходил его по антропометрическим параметрам.

Бой начался разведывательными ударами Тимура, но очень скоро воронежский спортсмен перевел бой в партер, где соперники показали все, на что они способны. Клуб «Александр» вообще славится работой на «нижнем» уровне своих воспитанников и картина боя была ярким тому подтверждением. Несколько раз Андрей Скрыпкин заходил в позицию «гарда» (сверху) и осыпал Тимура градом ударов, которые опытный липецкий боец хладнокровно парировал и сам переводил противника в невыгодное для него положение. Два раза Тимур уходил с явных попыток противника выполнить болевой и удушающий приемы. Таким образом, все два раунда по 5 минут практически прошли на полу «восьмиугольника», но каждый раз концовка раунда оказывалась за липчанином, который наносил жесткие акцентированные удары в позиции «сверху».

В итоге – экстрараунд. Здесь уже на первых секундах Тимур «провалил» противника, который бросился на него, развернул его к сетке «клетки» и нанес серию сокрушительных ударов, после чего перевел противника в партер и добил мощной серией. В итоге бой был досрочно остановлен и под разочарованное молчание воронежских болельщиков Тимуру рефери победно вскинул вверх руку.

Таким образом, победа Тимура явилась закономерным результатом деятельности федерации смешанных боевых единоборств (ММА) Липецкой области под руководством президента федерации Митновецкого Вадима Феликсовича и регионального представителя Сергея Николаевича Калгина.

А затем с ярким выступлением Тимура поздравляли многочисленные товарищи Школы боевых искусств Игоря Воротынцева и Союза боевых единоборств Липецкой области. Отметим, что Тимур тренируется у Игоря Воротынцева и Андрея Шишкина.

Теперь несколько воспитанников именитых липецкий тренеров готовятся к участию в учебно-тренировочных сборах со сборной командой России по смешанным боевым единоборствам (ММА), где соберутся сильнейшие бойцы не только известные в России, но и спортсмены мирового уровня, имеющие опыт побед даже за океаном.