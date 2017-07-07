Общество

сегодня, 16:25

С начала года работу искали 22,1 тысячи липчан

4 493
#безработица #рынок труда
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С начала года работу искали 22,1 тысячи липчан

При этом в регионе вакантными остаются более 11 тысяч рабочих мест.

Как соощает управление труда и занятости Липецкой области, с начала этого года в службу занятости обратилось 22,1 тысячи человек, было трудоустроено при содействии службы занятости на постоянную и временные работы 19,5 тысячи человек.

По состоянию на 6 июля, численность безработных составила 3,1 тысячи человек, уровень безработицы – 0,5%.

При этот в службе занятости числится 11,1 тысячи вакантных мест.

Спросом на рынке труда области пользуются: специалисты высшего уровня квалификации –  требуются 2 тысячи человек, специалисты среднего уровня квалификации – нужны 800 человек,  служащие, занятые подготовкой и оформлением документации, учетом и обслуживанием – 200 человек, работники сферы обслуживания и торговли, охраны граждан и собственности – 900 человек, квалифицированные работники сельского и лесного хозяйства, рыбоводства и рыболовства –  200 человек, квалифицированные рабочие промышленности, строительства, транспорта и рабочие родственных занятий – 2,2 тысячи человек, операторы производственных установок и машин, сборщики и водители – 1,2 тысячи человек, неквалифицированные рабочие – нужна тысяча человек. 
4 493
#безработица #рынок труда
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Комментарии (4)

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При этот в службе занятости числится 11,1 тысячи вакантных мест.

сегодня, 18:45
да чтоб вам подавиться вместе с яндекс такси и их зарплатой в 80 тысяч рублей
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новости пишут

сегодня, 17:21
скай, особо одарённые дебилы .
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скай

сегодня, 17:18
такое чувство что новости пишут чучмеки
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Николай2

сегодня, 16:42
11,1 тысяч вакантных мест для рабов с зарплатой 6-9т рублей.
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