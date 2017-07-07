С начала года работу искали 22,1 тысячи липчан

При этом в регионе вакантными остаются более 11 тысяч рабочих мест.

Как соощает управление труда и занятости Липецкой области, с начала этого года в службу занятости обратилось 22,1 тысячи человек, было трудоустроено при содействии службы занятости на постоянную и временные работы 19,5 тысячи человек.



По состоянию на 6 июля, численность безработных составила 3,1 тысячи человек, уровень безработицы – 0,5%.



При этот в службе занятости числится 11,1 тысячи вакантных мест.



Спросом на рынке труда области пользуются: специалисты высшего уровня квалификации – требуются 2 тысячи человек, специалисты среднего уровня квалификации – нужны 800 человек, служащие, занятые подготовкой и оформлением документации, учетом и обслуживанием – 200 человек, работники сферы обслуживания и торговли, охраны граждан и собственности – 900 человек, квалифицированные работники сельского и лесного хозяйства, рыбоводства и рыболовства – 200 человек, квалифицированные рабочие промышленности, строительства, транспорта и рабочие родственных занятий – 2,2 тысячи человек, операторы производственных установок и машин, сборщики и водители – 1,2 тысячи человек, неквалифицированные рабочие – нужна тысяча человек.