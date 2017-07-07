3% липчанок уходят в декрет после получения диплома

30% выпускников — в армию.

В первом квартале 2017 года удалось трудоустроиться только 36% выпускников местных профессиональных и высших учебных заведений, говорится в отчете аналитического центра содействия трудоустройству выпускников профессиональных образовательных организаций Липецкой области.



На 1 мая в Липецкой области в общей сложности было 7 901 выпускников с дипломами. 4 627 из них — бывшие студенты училищ, лицеев, техникумов и колледжей, 3 274 — институтов, академий и университетов. После получения образования продолжить обучение решили 12% экс-студентов лицеев и 31% бывших учащихся вузов. А вот в армию, получив корочку специалиста, чаще уходят из аудиторий СПО — в 40% случаев, против 16% - в вузах. В среднем одели кирзовые сапоги 30% выпускников.



Трудоустроился почти каждый третий: 34% в СПО и 36% в ООВО. В среднем каждый десятый не определился с местом трудоустройства (11%). В творческом поиске находятся 9% лицеистов и 16% бывших студентов вузов. А вот в отпуск по уходу за ребенком равен у выпускниц и профессиональных училищ, и у вузов — по 3%.