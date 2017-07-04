Cельские магазины начали фиксировать продажи алкоголя

А вместе с бутылкой будут выдавать QR-чек.

С 1 июля кассы всех сельских магазинов региона начали фиксировать продажи алкогольной продукции. Как сообщает пресс-служба управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой облатси, с введением Единой государственной автоматизированной информационной системы на селе ставится точка на вопросе легализации продаж алкоголя в рознице в целом в России.



1 июля завершился третий, заключительный этап внедрения в стране ЕГАИС. Теперь сельские магазины, в которых продают спиртное, должны фиксировать и передавать контролирующим органам информацию об объеме производства и оборота алкогольной продукции.



Липецкая область – одна из первых в ЦФО, которая подключилась к системе ЕГАИС на 100%. Впереди только Белгородская область. В полном объёме на данный момент ЕГАИС работает в 27 регионах, что составляет третью часть всех субъектов Российской Федерации.



Данная система учёта создана для того, чтобы контролировать объём производства и оборота алкоголя в государстве, а также, чтобы любой человек мог легко и просто узнать происхождение и качество спиртного. Сделать это можно при помощи дополнительного, так называемого QR-чека, который продавцы теперь в обязательном порядке должны выдавать покупателю вместе с бутылкой.