Общество

вчера, 17:02

Cельские магазины начали фиксировать продажи алкоголя

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#алкоголь #спиртное
Cельские магазины начали фиксировать продажи алкоголя

А вместе с бутылкой будут выдавать QR-чек.

С 1 июля кассы всех сельских магазинов региона начали фиксировать продажи алкогольной продукции. Как сообщает пресс-служба управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой облатси, с введением Единой государственной автоматизированной информационной системы на селе ставится точка на вопросе легализации продаж алкоголя в рознице в целом в России.

1 июля завершился третий, заключительный этап внедрения в стране ЕГАИС. Теперь сельские магазины, в которых продают спиртное, должны фиксировать и передавать контролирующим органам информацию об объеме производства и оборота алкогольной продукции.

Липецкая область – одна из первых в ЦФО, которая подключилась к системе ЕГАИС на 100%. Впереди только Белгородская область. В полном объёме на данный момент ЕГАИС работает в 27 регионах, что составляет третью часть всех субъектов Российской Федерации.

Данная система учёта создана для того, чтобы контролировать объём производства и оборота алкоголя в государстве, а также, чтобы любой человек мог легко и просто узнать происхождение и качество спиртного. Сделать это можно при помощи дополнительного, так называемого QR-чека, который продавцы теперь в обязательном порядке должны выдавать покупателю вместе с бутылкой. 
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#алкоголь #спиртное

Комментарии (3)

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Сергей Казимиров

сегодня, 01:09
Забудь о мойке автомобиля как о страшном сне! Недавно прочел изобритении которое защитит от пыли, грязи, воды, царапин и уберет "паутину", вот та новость http://driwe2.blogspot.ru Очень просто в применении и автомобиль всегда как новый!
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опять савченко

вчера, 21:29
обс КАКАЛ тербунатора
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Липчанин.

вчера, 17:17
А это чей подпольный заводик! Не ужто наш губернатор балуется подпольным бизнесом.
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