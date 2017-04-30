Общество

сегодня, 18:02

В Добринке отметили православный женский день

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#женский день #жены-мироносицы
В Добринке отметили православный женский день

В честь праздника святых жен-мироносиц, отмечаемого в 3-е воскресенье по Пасхе, в райцентре дарили женщинам цветы и открытки. Специально для этой акции в Никольском храме подготовили 300 роз.

Местные школьники-активисты прошлись по центральным улицам поселка и дарили цветы встречающимся представительницам прекрасного пола, заодно напоминая, что за праздник отмечает сегодня Православная церковь. Изумление и радость - именно такая реакция сопутствовала нежданным подаркам. 

Святые жены мироносицы - женщины, пришедшие утром в первый день после субботы ко Гробу воскресшего Иисуса Христа, с ароматами и благовониями (миром) для ритуального умащения тела. В то время как многие ученики Христа разбежались, опасаясь гонений, и сидели за закрытыми дверями «страха ради иудейского», эти женщины преодолели страх перед грозящими им опасностями и движимые любовью ко Иисусу отправились к его гробу, даже несмотря на то, что вход туда был завален камнем и иудейские начальники выставили стражу, говорится в сообществе газеты "Добринские вести" "ВКонтакте".

Фото: vk.com/dobvesti
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#женский день #жены-мироносицы

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