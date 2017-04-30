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В Добринке отметили православный женский день
В честь праздника святых жен-мироносиц, отмечаемого в 3-е воскресенье по Пасхе, в райцентре дарили женщинам цветы и открытки. Специально для этой акции в Никольском храме подготовили 300 роз.
Святые жены мироносицы - женщины, пришедшие утром в первый день после субботы ко Гробу воскресшего Иисуса Христа, с ароматами и благовониями (миром) для ритуального умащения тела. В то время как многие ученики Христа разбежались, опасаясь гонений, и сидели за закрытыми дверями «страха ради иудейского», эти женщины преодолели страх перед грозящими им опасностями и движимые любовью ко Иисусу отправились к его гробу, даже несмотря на то, что вход туда был завален камнем и иудейские начальники выставили стражу, говорится в сообществе газеты "Добринские вести" "ВКонтакте".
Фото: vk.com/dobvesti