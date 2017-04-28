Здоровье

42 минуты назад

Липчан приглашают вычислить индекс массы тела

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#профилактика
Липчан приглашают вычислить индекс массы тела

13 мая пройдет очередная профилактическая акция.

13 мая на базе Липецкой городской поликлиники №2 будет проходить профилактическая акция "Вместе против диабета".

В рамках акции желающие могут вычислить индекс массы тела; измерить уровень глюкозы в крови; получить профилактическую консультацию врача – терапевта и врача Центра здоровья. 

Дополнительные обследования и консультации при повышенном уровне глюкозы измерение артериального давления; обследование сердца; обследования на рефрактометре, биоимпедансметре, смокелайзере;  консультация врача-офтальмолога; консультация врача-невролога, осмотр ног на диабетическую стопу; консультация врача-эндокринолога. 

Также в этот день посетители поликлиники могут получить полиграфические материалы (буклеты) по профилактике сахарного диабета, по ведению здорового образа жизни; принять участие в интерактивных площадках по организации физических упражнений и разработке индивидуальных программ по питанию. 

Предварительная запись ведётся в регистратуре поликлиники.
132
#профилактика

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