В ОЭЗ «Липецк» запущен завод кормовых добавок

Компания «Кемин Индастриз», производитель кормовых добавок, создающая на основе научных разработок продукты и решения, затрагивающие половину населения мира, сегодня объявила об открытии производственного и лабораторного комплекса в Липецке.

Новый завод дочернего предприятия компании Кемин, ООО «Кемин Индастриз (Липецк)» расположен на территории особой экономической зоны «Липецк» и полностью оснащен для удовлетворения растущего спроса на специализированные кормовые добавки стремительно развивающегося в России производства мясной продукции.

По словам доктора Криса Нельсона, президента и генерального директора «Кемин Индастриз», «Россия это один из крупнейших рынков в Европе, где производится более 30 млн. тонн кормов. Локализация производства сократит длительность бизнес-процессов и позволит нам повысить качество обслуживания Клиентов Кемин в этом регионе. На мировом уровне, компания «Кемин» всегда активно расширяет свою деятельность, чтобы стать ближе ко всем своим клиентам и обеспечить их высококачественной продукцией и разработками».

Имея региональную штаб-квартиру в Европе, Кемин представлен на рынке России с 1995 года. В 2014 году «Кемин» открыл в Москве полностью оснащенную сервисную лабораторию для повышения качества обслуживания кормовой индустрии и растущего контингента клиентов. Строительство завода в Липецке – часть пятилетней глобальной стратегии развития компании «Кемин». Новое предприятие, соответствующее последним достижениям мировой науки и техники, является одним из самых высокотехнологичных заводов в портфеле компании «Кемин» и включает в себя производственный комплекс, лаборатории и складские помещения, сообщает пресс-служба ОЭЗ «Липецк».