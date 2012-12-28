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В России
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18 минут назад
Поставки автомобилей из Японии в РФ выросли почти на 40% за год
В абсолютном выражении объем японского экспорта в Россию составил 45,76 миллиарда иен (порядка 289 миллионов долларов), импорт из РФ — 49,77 миллиарда иен (около 315 миллионов долларов).
Вместе с тем Япония сократила поставки в РФ запчастей и комплектующих для автомобилей на 12 процентов.
Автомобили и комплектующие остаются ключевой статьёй японского экспорта в Россию — их доля в июле составила 76,7% от всего объёма японских поставок в РФ. Таким образом, несмотря на общее снижение товарооборота между странами на 7,44%, японский автопром продолжает уверенно занимать лидирующие позиции на российском рынке.
Рост поставок легковых автомобилей происходит на фоне сокращения других категорий экспорта: Япония снизила поставки в РФ изделий из резины на 49,8%, но при этом нарастила экспорт изделий из пластика на 91,7%, — пишет Газета.Ru.
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