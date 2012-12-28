Поставки автомобилей из Японии в РФ выросли почти на 40% за год

В абсолютном выражении объем японского экспорта в Россию составил 45,76 миллиарда иен (порядка 289 миллионов долларов), импорт из РФ — 49,77 миллиарда иен (около 315 миллионов долларов).