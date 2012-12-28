В России
63
56 минут назад

Пляжи Анапы могут открыть к началу лета

По словам вице-премьера РФ, более 90% мазута убрано, вода пригодна для использования.

Пляжи побережья Анапы будут открыты к 1 июня 2026 года, — рассчитывает вице-премьер РФ Виталий Савельев.

Вице-премьер провел заседание правкомиссии по ликвидации последствий ЧС в Керченском проливе.

«По итогам эксперимента правительственная комиссия дала поручение Краснодарскому краю масштабировать эту технологию на остальных пострадавших от мазута пляжах. Работы необходимо завершить к началу пляжного сезона. Если все пойдет по плану, к 1 июня мы откроем пляжи Анапы для наших граждан», — заявил Виталий Савельев.

По его словам, проведенные Роспотребнадзором исследования подтвердили возможность использования такой методики рекультивации пляжей, — передает ТАСС со ссылкой на Оперштаб Кубани.

«Более 90% мазута убрано, вода пригодна для использования. И я думаю, что все будет по плану, и мы откроем пляжи к 1 июня текущего года для наших граждан», — заявил он.

Савельев также отметил, что на данный момент с территории пляжей Крыма, Севастополя и Анапы убрано и утилизировано 185 тысяч тонн загрязненного песка и грунта.

«На сегодняшний день Роспотребнадзор, [глава ведомства] Анна Юрьевна Попова, она со мной рядом — они приняли решение о том, что море соответствует сегодня санитарным требованиям. Это подтверждает и Минприроды, и наша наука», — добавил Савельев.

«При строгом соблюдении всех правил проведения работ по восстановлению уровней песка Роспотребнадзор готов разрешить использование пляжных территорий и прибрежных вод Анапы в рекреационных целях», — отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Эксперимент по отсыпке песка на тестовом участке в селе Витязево в Анапе показал свою эффективность. На заседании правительственной комиссии по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Черном море приняли решение масштабировать этот способ, — подчеркнул губернатор Краснодарского края губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«До 1 июня будем отсыпать остальные песчаные пляжи Анапы, попавшие в зону ЧС. При этом по рекомендации Роспотребнадзора толщина дополнительного слоя составит не меньше 50 сантиметров. Наша задача подготовить эти территории к началу курортного сезона, сразу после получения положительного заключения Роспотребнадзора», — заявил глава региона.

«Что касается восьми галечных пляжей: по информации Роспотребнадзора, пробы воды и грунта там соответствуют всем санитарным нормам. В ближайшее время начнем готовить их к открытию», — отметил Кондратьев.
