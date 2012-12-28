В аварии на тамбовской трассе погибли 21-летний парень и неустановленный мужчина
Происшествия
Установлена личность погибшего на тамбовской трассе водителя
Происшествия
На трех десятках улиц отключат холодную воду
Общество
На улице Филипченко нашли труп
Происшествия
70-летнего липчанина приговорили к 15 годам колонии строгого режима за растление трёх девочек
Происшествия
Собутыльник убил 30-летнего липчанина за то, что тот в гостях обмочился во сне
Происшествия
Водителя крана-манипулятора осудили за смерть женщины от удара током
Происшествия
Сегодня в Липецке: концерт в пустом зале, бесплатная помощь юриста и истории из борделя
Общество
Липчанин разбил лопатой припаркованный у его дома автомобиль
Происшествия
1 апреля в Липецке начнется сезон проката электросамокатов
Общество
Читать все
В Липецке начался ремонт Петровского спуска
Общество
Вандалы повредили перила на улице Октябрьской
Происшествия
Родители разбивших стёкла автобусов подростков согласились компенсировать ущерб
Происшествия
Гендиректора дорожной компании подозревают в крупном мошенничестве
Происшествия
Психиатра обвиняют в служебном подлоге с выпиской сильнодействующего и психотропного препаратов
Происшествия
Почему водители липецких «маршруток» сами себе враги?
Общество
Спасательную операцию на тамбовской трассе сняли на видео
Происшествия
«КамАЗ» опрокинулся в кювет на грязной дороге: водитель пытался переложить вину на дорожников
Происшествия
В Липецкой области дорожали яйца и соль, дешевели гречка и чай
Экономика
По Нижнему парку гуляет лиса
Общество
Читать все
5 минут назад

В РФ создали тест для выявления рака эндометрия у женщин без забора крови

В России разработали тест для выявления рака эндометрия у женщин без забора крови.

Ученые разработали на основе российских комплектующих и зарегистрировали тест-систему для раннего выявления рака эндометрия у женщин без забора крови или биоптического материала. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

«На основе российских комплектующих учеными разработаны и зарегистрированы оригинальные медицинские изделия диагностики заболеваний репродуктивной системы у женщин, тест-система для раннего выявления рака эндометрия у женщин без забора крови или биоптического материала. В настоящее время проводятся их испытания», — говорится в сообщении.

Отмечается, что новая диагностическая система создана на основе отечественных комплектующих. Она уже зарегистрирована как медицинское изделие, — передает ТАСС.

«(В том числе) тест-система для раннего выявления рака эндометрия у женщин без забора крови или биоптического материала. В настоящее время проводятся их испытания», — сказано в сообщении.

Отмечается, что технология позволяет выявлять заболевание на ранних стадиях. Причем без инвазивных процедур. То есть, без забора крови.

Ранее сообщалось, что в России также ведется разработка персонализированных вакцин против онкологических заболеваний. В частности, ученые работают над препаратами для лечения глиобластомы и других видов рака. Используется индивидуальный подход на основе генетических особенностей каждой опухоли, — пишет КП.
Рекомендуем
Общество
Департамент образования решил дать доучиться в родных стенах ученикам 11 школ Липецка
Общество
Цены на бензин продолжали расти в Липецкой области
Общество
Стартовал прием заявок на пост мэра Липецка
Общество
Новая крепость и деревянный настил на углу Советской: в этом году в Липецке благоустроят девять пространств
Общество
Срок оплаты за коммуналку сместят, англицизмам на вывесках поставят заслон – законы, которые вступают в силу в марте
Общество
Девятиклассникам предстоит новый устный экзамен — по истории
Говорит Липецк
Что такое женская логика?
Общество
К врио мэра Липецка Светлане Бедровой можно обратиться через соцсети
Неделя 48
Есть одна примета: сдашь манто в ломбард, а зима вернётся, несмотря на март
Экономика
Липецкая область на 13 месте по закредитованности населения
