В РФ создали тест для выявления рака эндометрия у женщин без забора крови
В России разработали тест для выявления рака эндометрия у женщин без забора крови.
«На основе российских комплектующих учеными разработаны и зарегистрированы оригинальные медицинские изделия диагностики заболеваний репродуктивной системы у женщин, тест-система для раннего выявления рака эндометрия у женщин без забора крови или биоптического материала. В настоящее время проводятся их испытания», — говорится в сообщении.
Отмечается, что новая диагностическая система создана на основе отечественных комплектующих. Она уже зарегистрирована как медицинское изделие, — передает ТАСС.
«(В том числе) тест-система для раннего выявления рака эндометрия у женщин без забора крови или биоптического материала. В настоящее время проводятся их испытания», — сказано в сообщении.
Отмечается, что технология позволяет выявлять заболевание на ранних стадиях. Причем без инвазивных процедур. То есть, без забора крови.
Ранее сообщалось, что в России также ведется разработка персонализированных вакцин против онкологических заболеваний. В частности, ученые работают над препаратами для лечения глиобластомы и других видов рака. Используется индивидуальный подход на основе генетических особенностей каждой опухоли, — пишет КП.
