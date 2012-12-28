В России
88
сегодня, 15:12

Россиян могут оштрафовать за незаконную установку кондиционеров

Россиянам, проживающим в многоквартирных домах, может грозить штраф за незаконную установку кондиционера.

Член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров заявил, что жителям многоквартирных домов может грозить штраф до 2,5 тысяч рублей за самовольную установку кондиционеров, — передает РИА Новости.

«Статья 7.21 КоАП РФ устанавливает ответственность для граждан за незаконную установку кондиционера в жилом доме в виде штрафа от 2 тысяч рублей до 2,5 тысяч рублей», — заявил он.

Машаров отметил, что, согласно Жилищному кодексу, фасад дома является общим имуществом собственников жилья, следовательно, изменения, связанные с фасадом, должны быть согласованы на общем собрании собственников квартир.

Кроме того, монтаж кондиционера на объекте культурного наследия без согласования может привести к штрафу от 15 тысяч до 200 тысяч рублей.

Эксперт также напомнил о требованиях к уровню шума в жилых помещениях. Допустимые показатели составляют не более 50 дБА днем и 45 дБА ночью. При превышении этих норм, в том числе из-за работы кондиционера, предусмотрена административная ответственность с штрафом от 500 до 1 тысячи рублей.
