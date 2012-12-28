сегодня, 15:12
Россиян могут оштрафовать за незаконную установку кондиционеров
Россиянам, проживающим в многоквартирных домах, может грозить штраф за незаконную установку кондиционера.
«Статья 7.21 КоАП РФ устанавливает ответственность для граждан за незаконную установку кондиционера в жилом доме в виде штрафа от 2 тысяч рублей до 2,5 тысяч рублей», — заявил он.
Машаров отметил, что, согласно Жилищному кодексу, фасад дома является общим имуществом собственников жилья, следовательно, изменения, связанные с фасадом, должны быть согласованы на общем собрании собственников квартир.
Кроме того, монтаж кондиционера на объекте культурного наследия без согласования может привести к штрафу от 15 тысяч до 200 тысяч рублей.
Эксперт также напомнил о требованиях к уровню шума в жилых помещениях. Допустимые показатели составляют не более 50 дБА днем и 45 дБА ночью. При превышении этих норм, в том числе из-за работы кондиционера, предусмотрена административная ответственность с штрафом от 500 до 1 тысячи рублей.
