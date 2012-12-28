Все новости
12-я крыша рухнула под тяжестью снега и наледи в Липецкой области
Происшествия
Липчанин порезал два колеса на машине соседки
Происшествия
«Водитель при входе послал на три буквы»
Общество
Липчанин-колясочник не может попасть в поликлинику из-за заснеженного двора
Общество
Спуски в подземный переход у Центрального рынка ремонтировать не будут
Общество
В Липецкой области будет день без дождя, но с туманом
Погода в Липецке
Четыре человека пострадали в столкновении на дороге Липецк-Чаплыгин
Происшествия
Сегодня в Липецке: новое прочтение истории, липчане переходят от фальшивок к настоящим деньгам
Общество
21-летний липчанин заплатил за интим-услуги 160 000 рублей
Происшествия
Неразделённая любовь довела 39-летнюю липчанку до реанимации
Происшествия
Липчане из-за закрытого неба Катара остались в Таиланде
Общество
Неразделённая любовь довела 39-летнюю липчанку до реанимации
Происшествия
Отравленные матерью мальчики остаются под наблюдением врачей
Происшествия
Липецким перевозчикам выписали штрафов на 119 000 рублей
Общество
Коммунальные службы чистят городские каналы для пропуска талых вод
Общество
К врио мэра Липецка Светлане Бедровой можно обратиться через соцсети
Общество
На улице Семашко порвало теплотрассу
Общество
43-летний мужчина пошёл на грабёж из-за бутылки водки
Происшествия
Пересчёт пенсии едва не обошёлся 84-летнему лебедянцу в 3 150 000 рублей
Происшествия
Двое малолеток уговорили 17-летнего парня украсть питбайк
Происшествия
Бизнес
33
16 минут назад

Абоненты оценили качество голосовой связи операторов

Оператор занял первое место по восприятию качества голосовой связи среди всех телеком-игроков, следует из данных исследования «Ипсос Комкон». Лидерство стало возможным благодаря регулярной модернизации сети, интеграции новых технологий, а также активному развитию цифрового формата передачи голоса: сегодня доля голосового трафика VoLTE в сети МегаФона составляет 64%.

Аналитики «Ипсос Комкон» в ходе телефонного опроса узнали мнение абонентов из более чем 70 регионов страны, среди которых как города-миллионники (Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск), так и малые населенные пункты в отдаленных регионах (Хакасия, Еврейская автономная область, Якутия).

Участникам предлагалось выбрать одного или нескольких операторов с лучшим качеством голосовой связи, а также ответить на вопрос, каким оператором они пользуются. Оценка рассчитывалась отдельно по базе абонентов каждого и затем сопоставлялась между игроками рынка. Согласно рейтингу, 65% пользователей МегаФона назвали качество его голосовой связи лучшей — это самый высокий показатель среди российских операторов.

Сейчас качество передачи голоса особенно важно на фоне роста числа и длительности звонков — в декабре 2025 года абоненты проговорили на 23% минут больше, чем в декабре 2024-го. При этом большая доля голосового трафика приходится на VoLTE (Voice over LTE) — 64%. Эта технология стала следующим этапом развития традиционной голосовой связи. Она преобразует голос в пакеты данных и передает их через сеть 4G (LTE). Технология обеспечивает высокое качество звука и позволяет одновременно разговаривать и пользоваться 4G-интернетом.

«Голосовая связь всегда была для нас одним из важнейших технологических направлений для интеграции современных решений: в 2010-м мы первыми запустили широкополосный звук, спустя шесть лет наши абоненты смогли опробовать VoLTE, а в 2018 году именно на сети МегаФона появилось новое поколение голосовых кодеков, улучшающих надежность соединения и разборчивость речи. Сегодня ключевые показатели качества голосового сервиса — успешность установления и завершения вызова, как в традиционном голосе, так и в VoLTE стремятся к 100%», — добавил технический директор МегаФона Алексей Титов.

https://www.megafon.ru/download/~federal/4g/ipsos_quality.pdf

Реклама. ПАО Мегафон

Рекомендуем
Общество
Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
Говорит Липецк
Заметили ли вы подорожание жизни после Нового года?
Общество
К 880-летию Ельца объявили конкурс на создание логотипа Дня города
Общество
В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Общество
Половина студентов вузов в Липецкой области учатся платно
Общество
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Общество
Бесконечная реконструкция сетей на Папина и Доватора должна закончиться в этом году
Общество
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
«Сокращение депутатов — давно назревшая инициатива»
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
