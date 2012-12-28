В Липецке из-за нехватки полицейских на ночное патрулирование зачастую выходят два-три наряда ППС
В России
Рособрнадзор вынес предостережения семи вузам
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки объявила предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований семи образовательным организациям.
«Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и предложил принять меры по обеспечению их соблюдения в рамках федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования», — говорится в сообщении на сайте службы.
В списке вузов, в которых были выявлены нарушения, оказались Московский государственный академический художественный институт имени В.И. Сурикова при Российской академии художеств, Институт специальной педагогики и психологии, Пермский государственный национальный исследовательский университет, Российско-Таджикский (Славянский) университет и Московский государственный университет геодезии и картографии.
Кроме того, предупреждения получили два религиозных учреждения: Российский православный университет святого Иоанна Богослова и Центр подготовки церковных специалистов Рязанской епархии Русской православной церкви.
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) 2 февраля вынесла предостережения 11 вузам России. Уточнялось, что Столичная финансово-гуманитарная академия не опубликовала лицензию на осуществление образовательной деятельности. Похожие предостережения получили Московская академия предпринимательства, Санкт-Петербургская академия имени Репина и Институт театрального искусства имени Ершова, — пишут «Известия».
