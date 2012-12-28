Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Подозреваемого в убийстве на Циолковского задержали прямо у трупа
Происшествия
Разбившийся снегоход не был зарегистрирован
Происшествия
Умер создатель «Липецкой радиогруппы» Виктор Маланин
Общество
В Липецке из-за нехватки полицейских на ночное патрулирование зачастую выходят два-три наряда ППС
Общество
На улице Циолковского нашли зарезанного мужчину: подозреваемый в убийстве задержан
Происшествия
Чем вам запомнился мэр Роман Ченцов?
Говорит Липецк
На двухквартирном доме рухнула кровля
Происшествия
Мошенник оформил на инвалида четыре кредита: договоры с банком признали недействительными
Происшествия
На нескольких улицах Липецка сегодня видели косулю
Общество
На улице Артёмова повреждён автомобиль «Хавал»
Общество
Читать все
ГАИ не в восторге от состояния подъездов к Петровскому мосту в Липецке
Общество
По делу о стрельбе на улице Бехтеева вынесен приговор: 16 и 15 лет строгого режима
Общество
В расчищенный двор приехал самосвал и свалил огромный кузов снега
Общество
Ремонт одного метра дороги между областным и арбитражным судами в Липецке оценили в 47 000 рублей
Общество
Крышепад в регионе продолжается
Происшествия
Во Льве Толстом появится зелёный лабиринт с арт-объектом
Общество
30-летний мастер по установке окон и дверей собрал с клиентов 200 тысяч рублей и пропал
Происшествия
Косуля перебегала дорогу на Гагарина и была замечена на Московской
Общество
В «Европейском» заметили ушастую сову
Общество
Родственники погибших в Афганистане липчан были возмущены сугробами у мемориала на площади Героев
Общество
Читать все
В России
4
51 минуту назад

Рособрнадзор вынес предостережения семи вузам

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки объявила предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований семи образовательным организациям.

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки России 25 февраля вынесла предостережения семи вузам о недопустимости нарушений обязательных требований.

«Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и предложил принять меры по обеспечению их соблюдения в рамках федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования», — говорится в сообщении на сайте службы.

В списке вузов, в которых были выявлены нарушения, оказались Московский государственный академический художественный институт имени В.И. Сурикова при Российской академии художеств, Институт специальной педагогики и психологии, Пермский государственный национальный исследовательский университет, Российско-Таджикский (Славянский) университет и Московский государственный университет геодезии и картографии.

Кроме того, предупреждения получили два религиозных учреждения: Российский православный университет святого Иоанна Богослова и Центр подготовки церковных специалистов Рязанской епархии Русской православной церкви.

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) 2 февраля вынесла предостережения 11 вузам России. Уточнялось, что Столичная финансово-гуманитарная академия не опубликовала лицензию на осуществление образовательной деятельности. Похожие предостережения получили Московская академия предпринимательства, Санкт-Петербургская академия имени Репина и Институт театрального искусства имени Ершова, — пишут «Известия».
образование
вузы
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
Говорит Липецк
Заметили ли вы подорожание жизни после Нового года?
Общество
К 880-летию Ельца объявили конкурс на создание логотипа Дня города
Общество
В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Общество
Половина студентов вузов в Липецкой области учатся платно
Общество
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Общество
Бесконечная реконструкция сетей на Папина и Доватора должна закончиться в этом году
Общество
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
«Сокращение депутатов — давно назревшая инициатива»
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить