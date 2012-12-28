«22 километра ехал с поднятым отвалом»: липчанин рассказал о странной работе снегоуборочной техники
В МВД хотят изменить правила освидетельствования водителей на состояние опьянения
Ведомство разработало проект постановления, который разрешит использовать приборы, определяющие алкоголь и наркотики по слюне и выдыхаемому воздуху. Проект изменений в правила освидетельствования подготовило Министерство внутренних дел.
«Проект постановления разработан для формирования правовых оснований использования показаний приборов, свидетельствующих об обнаружении наличия паров этанола в выдыхаемом воздухе или наркотических средств и психотропных веществ в образце биологического материала (слюна), в целях предварительного тестирования водителя на состояние опьянения», — рассказали в ведомстве.
Применение современных приборов позволит сотрудникам полиции проводить предварительную проверку водителей и выявлять тех, кто управляет транспортом в состоянии опьянения, если характерные признаки опьянения неочевидны. Отказ водителя от такой проверки не повлечет какой-либо административной ответственности (в отличие от процессуальных процедур освидетельствования), — пояснили в МВД. Тесты будут проводиться только с согласия гражданина и с применением видеозаписи, — пишут «Известия».
«Использование приборов позволит минимизировать сомнения в объективности сотрудников полиции при оценке состояния водителей, что будет способствовать соблюдению прав и законных интересов участников дорожного движения и снижению числа конфликтных ситуаций, а также обоснованности проведения процедуры освидетельствования», — указали в ведомстве.
В МВД отметили, что практика использования аналогичных приборов получила широкое распространение за рубежом. Сейчас проект постановления проходит процедуру общественного обсуждения.
