В МВД хотят изменить правила освидетельствования водителей на состояние опьянения

Ведомство разработало проект постановления, который разрешит использовать приборы, определяющие алкоголь и наркотики по слюне и выдыхаемому воздуху. Проект изменений в правила освидетельствования подготовило Министерство внутренних дел.