В России
36
24 минуты назад

В МВД хотят изменить правила освидетельствования водителей на состояние опьянения

Ведомство разработало проект постановления, который разрешит использовать приборы, определяющие алкоголь и наркотики по слюне и выдыхаемому воздуху. Проект изменений в правила освидетельствования подготовило Министерство внутренних дел.

МВД РФ разработало проект постановления правительства, которым предлагается проводить предварительное тестирование водителя на состояние наркотического опьянения по слюне. По его результатам будет решаться вопрос об отстранении водителя от управления и дальнейшей процедуре его освидетельствования на состояние опьянения, — сообщили в Госавтоинспекции МВД России.

«Проект постановления разработан для формирования правовых оснований использования показаний приборов, свидетельствующих об обнаружении наличия паров этанола в выдыхаемом воздухе или наркотических средств и психотропных веществ в образце биологического материала (слюна), в целях предварительного тестирования водителя на состояние опьянения», — рассказали в ведомстве.

Применение современных приборов позволит сотрудникам полиции проводить предварительную проверку водителей и выявлять тех, кто управляет транспортом в состоянии опьянения, если характерные признаки опьянения неочевидны. Отказ водителя от такой проверки не повлечет какой-либо административной ответственности (в отличие от процессуальных процедур освидетельствования), — пояснили в МВД. Тесты будут проводиться только с согласия гражданина и с применением видеозаписи, — пишут «Известия».

«Использование приборов позволит минимизировать сомнения в объективности сотрудников полиции при оценке состояния водителей, что будет способствовать соблюдению прав и законных интересов участников дорожного движения и снижению числа конфликтных ситуаций, а также обоснованности проведения процедуры освидетельствования», — указали в ведомстве.

В МВД отметили, что практика использования аналогичных приборов получила широкое распространение за рубежом. Сейчас проект постановления проходит процедуру общественного обсуждения.
авто
водители
опьянение
освидетельствование
