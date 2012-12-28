Госпитализированный из клуба ICON подросток сломал позвоночник во время исполнения сальто
сегодня, 14:03
Эксперты назвали пять основных ошибок российских вкладчиков
Вместе с ключевой ставкой снизятся и ставки по банковским вкладам, однако пока они высоки. При этом некоторые россияне теряют деньги почти на пустом месте.
«Иногда вкладчики недостаточно внимательны к условиям досрочного закрытия. Дело в том, что во многих продуктах при раннем снятии проценты фактически обнуляются. Еще один недооцененный фактор - капитализация. При одинаковой номинальной ставке вклад с регулярным начислением процентов приносит заметно больше», — рассказала аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Гаянэ Замалеева.
Вторая ошибка — это размещение в одном банке суммы, превышающей лимит страхования. Агентство страхования вкладов гарантирует возврат только суммы до 1,4 миллиона рублей в одной финансовой организации. Если положить больше, то можно потерять превышающую часть при банкротстве банка.
Следовательно, лучше распределять крупные суммы между несколькими банками — так риски будут минимизированы.
Помимо этого, некоторые выбирают вклад по рекламной ставке без анализа условий договора, в котором, как правило, зафиксированы ключевые ограничения. В этом случае аналитики «Яндекса» советуют использовать калькуляторы вкладов.
«Они позволяют задать ключевые параметры выбора — тип продукта, срок размещения, банк, наличие обязательных трат по карте и порядок выплаты процентов. Такие фильтры дают возможность еще на этапе поиска отсечь неподходящие предложения», — отметили эксперты.
Наиболее частая ошибка, добавила Замалеева, — это ориентир только на максимальный процент из рекламы.
Кроме того, многие кладут все сбережения на один долгосрочный вклад. Это, как подчеркнули специалисты, ограничивает доступ к деньгам и может быть невыгодно в случае изменения рыночной ситуации.
И наконец, пятая ошибка связана с тем, что клиент не учитывает дополнительные условия по вкладу и спецпредложения. К примеру, банк может повысить ставку при оформлении карты или заключении договора страхования, от чего многие отказываются.
