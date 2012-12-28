Все новости
В России
50
сегодня, 14:03

Эксперты назвали пять основных ошибок российских вкладчиков

Вместе с ключевой ставкой снизятся и ставки по банковским вкладам, однако пока они высоки. При этом некоторые россияне теряют деньги почти на пустом месте.

Многие россияне кладут все средства на один вклад, не учитывая непредвиденных расходов (лечение, ремонт техники и т.д.). Из-за этого они бывают вынуждены закрывать вклад досрочно, в результате чего теряются проценты. Для того чтобы избежать таких проблем, следует оставлять часть денег на накопительном счете, карте или вкладе с неснижаемым остатком, — сообщает издание Life.ru.

«Иногда вкладчики недостаточно внимательны к условиям досрочного закрытия. Дело в том, что во многих продуктах при раннем снятии проценты фактически обнуляются. Еще один недооцененный фактор - капитализация. При одинаковой номинальной ставке вклад с регулярным начислением процентов приносит заметно больше», — рассказала аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Гаянэ Замалеева.

Вторая ошибка — это размещение в одном банке суммы, превышающей лимит страхования. Агентство страхования вкладов гарантирует возврат только суммы до 1,4 миллиона рублей в одной финансовой организации. Если положить больше, то можно потерять превышающую часть при банкротстве банка.

Следовательно, лучше распределять крупные суммы между несколькими банками — так риски будут минимизированы.

Помимо этого, некоторые выбирают вклад по рекламной ставке без анализа условий договора, в котором, как правило, зафиксированы ключевые ограничения. В этом случае аналитики «Яндекса» советуют использовать калькуляторы вкладов.

«Они позволяют задать ключевые параметры выбора — тип продукта, срок размещения, банк, наличие обязательных трат по карте и порядок выплаты процентов. Такие фильтры дают возможность еще на этапе поиска отсечь неподходящие предложения», — отметили эксперты.

Наиболее частая ошибка, добавила Замалеева, — это ориентир только на максимальный процент из рекламы.

Кроме того, многие кладут все сбережения на один долгосрочный вклад. Это, как подчеркнули специалисты, ограничивает доступ к деньгам и может быть невыгодно в случае изменения рыночной ситуации.

И наконец, пятая ошибка связана с тем, что клиент не учитывает дополнительные условия по вкладу и спецпредложения. К примеру, банк может повысить ставку при оформлении карты или заключении договора страхования, от чего многие отказываются.
вклады
экономика
