Немецкий ледокол застрял в Арктике

Немецкое судно, направленное в полярные широты для эвакуации заблокированного газовоза, само оказалось в ледяном плену и теперь нуждается в поддержке российского атомного флота. Экипаж не смог вывести судно из плотных льдов собственными силами.