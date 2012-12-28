Госпитализированный из клуба ICON подросток сломал позвоночник во время исполнения сальто
В мире
79
сегодня, 11:00
Немецкий ледокол застрял в Арктике
Немецкое судно, направленное в полярные широты для эвакуации заблокированного газовоза, само оказалось в ледяном плену и теперь нуждается в поддержке российского атомного флота. Экипаж не смог вывести судно из плотных льдов собственными силами.
По информации источника Telegram-канала «Банкста», экипаж ледокола не смог самостоятельно справиться со льдами после попытки оказать помощь другому судну — газовозу. В результате спасательная операция провалилась и судно потеряло возможность движения.
В таких суровых условиях реальную помощь способны оказать только российские атомные ледоколы, обладающие необходимой мощностью для прохода через тяжёлые льды, — передает RT.
«Немецкий ледокол... сломался и застрял рядом. Спасти их может атомный ледокол из России, но против неё введены санкции», — говорится в публикации.
По данным управления водных путей и судоходства Германии, после пребывания в море ледокол был вынужден вернуться в порт Мукран. Специалисты осмотрели многоцелевое судно, однако точный характер повреждений не разглашается. Неизвестно также, сколько времени займут ремонтные работы. По информации онлайн-порталов, в субботу Neuwerk взял курс на Росток.
В сложившихся условиях для расчистки льда используются буксиры. Толстый слой льда сделал порт Мукран недоступным для танкеров на несколько дней. Ранее Neuwerk был переведен из Северного моря в Балтийское для расчистки судоходного канала, а крупнейший немецкий ледокол Балтийского моря Arkona направлен в Северное море. Сейчас обеспечение прохода судов к порту Сассниц взял на себя меньший зафрахтованный буксир VB Bremen Fighter.
Из-за поломки ледокола задерживается прибытие танкера для сжиженного природного газа Minerva Amorgoс, который уже около недели находится в свободной ото льда зоне Балтийского моря у берегов Рюгена.
Гендиректор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Андрей Пучков 18 ноября прошлого года во время церемонии закладки атомного ледокола «Сталинград» заявил, что Россия приступила к строительству самой крупной в мировой истории серии ледоколов из семи судов. По его словам, за последние два года под руководством президента России Владимира Путина спущен на воду атомоход «Чукотка» и заложен ледокол «Ленинград».
0
0
0
0
0
Комментарии