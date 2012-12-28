В России
сегодня, 15:33
Рособрнадзор запретил прием в Кисловодский гуманитарный институт
Рособрнадзор ввел запрет на прием в Кисловодский гуманитарно-технический институт за несоответствие предписаниям и вынес предостережения еще шести вузам.
«В соответствии с федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и в связи с неисполнением предписания Рособрнадзор запретил прием в Кисловодский гуманитарно-технический институт», — говорится в сообщении.
Рособрнадзор также объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и предложил принять меры по обеспечению их соблюдения в рамках федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования: АНОО ВО «Высшая инженерно-конструкторская школа (Технический университет)»; ЧОУ ВиДО «Байкальский гуманитарный институт»; Учреждению «Межгосударственная образовательная организация высшего образования Кыргызско-Российский Славянский университет имени первого Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина»; АНО ВО «Московский университет «Синергия»; ФГБОУ ВО «Академия Русского балета имени А.Я. Вагановой»; ФГБОУ ВО «Орловский государственный институт культуры».
В августе 2025 года Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований двум кавказским вузам — Северо-Осетинской государственной медицинской академии Минздрава и Международному институту инновационного развития в Дагестане, — передает РБК.
