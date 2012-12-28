16-летний телефонный террорист получил год ограничения свободы

От чужого имени он сообщил, что заложил три килограмма тротила в квартире дома по улице Ленина. Но номер дома не назвал и проверяли все.

Тербунский районный суд приговорил к году ограничения свободы 16-летнего подростка по делу о телефонном терроризме (по части первой статьи 207 УК РФ): мальчик сделал заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в октябре прошлого года подросток с телефона приятеля позвонил на номер 112 и, назвавшись именем человека, которому хотел навредить, сообщил, что заложил три килограмма тротила в квартире многоквартирного дома по улице Ленина, не уточнив при этом номер дома.В результате полицейские были вынуждены проверять вся многоквартирные дома на улице Ленина, но ничего не нашли.В суде подросток признал свою вину и раскаялся.