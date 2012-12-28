Все новости
Татьяна Фомина отправлена под домашний арест на время следствия по делу о даче взятки
Происшествия
Домашний арест: суд избрал меру пресечения для замначальника УГС Липецка Людмилы Кулаковой
Происшествия
Отцу и матери погибшего участника СВО пришлось доказывать родство с сыном из-за бюрократических ошибок
Общество
Два автобуса и кроссовер попали в ДТП перед площадью Победы
Происшествия
На почте в Тракторном вдруг закончились деньги
Общество
Для замначальника УГС Липецка следствие также требует домашнего ареста
Происшествия
Современная корова в Липецкой области дает молока в пять раз больше чем советская
Общество
В Липецке заледенел еще один двор
Общество
43-летнего жителя Грязей сбили на пешеходном переходе
Происшествия
Три человека пострадали в перевернувшемся «Фольксвагене»
Происшествия
74-летняя пенсионерка нашла телефон и присвоила его
Происшествия
24-летний ельчанин делал закрутки с марихуаной
Происшествия
Три человека пострадали в перевернувшемся «Фольксвагене»
Происшествия
Сегодня в Липецке: финал Mozart-fest, новые денежные запросы липчан
Общество
В гостинице «Полет» вспыхнул пожар: эвакуированы 56 человек
Происшествия
16-летний телефонный террорист получил год ограничения свободы
Происшествия
За сутки три человека перевели деньги на «безопасный счёт»
Происшествия
По делу «Экоптицы» назначена комплексная судебная экспертиза
Общество
В гостинице «Полет» загорелся номер
Происшествия
44-летний мужчина погиб во время пожара в поселке Лев-Толстой
Происшествия
225
40 минут назад
3

16-летний телефонный террорист получил год ограничения свободы

От чужого имени он сообщил, что заложил три килограмма тротила в квартире дома по улице Ленина. Но номер дома не назвал и проверяли все. 

Тербунский районный суд приговорил к году ограничения свободы 16-летнего подростка по делу о телефонном терроризме (по части первой статьи 207 УК РФ): мальчик сделал заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в октябре прошлого года подросток с телефона приятеля позвонил на номер 112 и, назвавшись именем человека, которому хотел навредить, сообщил, что заложил три килограмма тротила в квартире многоквартирного дома по улице Ленина, не уточнив при этом номер дома.

В результате полицейские были вынуждены проверять вся многоквартирные дома на улице Ленина, но ничего не нашли.

В суде подросток признал свою вину и раскаялся.
Комментарии (3)

Гость
27 минут назад
Интересно, приятеля, одолжившего телефон, наказали?
Коммент
27 минут назад
По головке погладили... Поэтому они безобразничают - в подъездах крушат, на людей нападают, телефонным терроризмом занимаются! Наказание должно быть соответствующим - взыскать с родителей стоимость этой проверки, ему - условное минимум. А уж про испорченные нервы у людей - что и говорить....
Бабка Первая
29 минут назад
Ну, маленький такой мальчик, хорошенький, наверно. С телефона приятеля звонил - ничего плохого приятелю не хотел. Ути-пути...
