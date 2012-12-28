Домашний арест: суд избрал меру пресечения для замначальника УГС Липецка Людмилы Кулаковой
16-летний телефонный террорист получил год ограничения свободы
От чужого имени он сообщил, что заложил три килограмма тротила в квартире дома по улице Ленина. Но номер дома не назвал и проверяли все.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в октябре прошлого года подросток с телефона приятеля позвонил на номер 112 и, назвавшись именем человека, которому хотел навредить, сообщил, что заложил три килограмма тротила в квартире многоквартирного дома по улице Ленина, не уточнив при этом номер дома.
В результате полицейские были вынуждены проверять вся многоквартирные дома на улице Ленина, но ничего не нашли.
В суде подросток признал свою вину и раскаялся.
