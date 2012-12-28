Встретить Старый Новый год с проституткой не получилось — 31-летний липчанин пришёл в полицию
38 минут назад
Пять покупок в алкомаркете за чужой счёт обернулись судимостью
Банковскую карту женщина нашла там же в магазине.
В конце прошлого года женщина нашла на полу у кассы магазина «Красное-Белое» банковскую карту и тут же совершила покупки. Причём сразу пять раз, чтобы это можно было сделать без ввода пин-кода. Всего потратила с чужого счёта около 1700 рублей. А потом владелец заблокировал карту.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в результате женщина получила год условного срока с таким же испытательным.
