Пять покупок в алкомаркете за чужой счёт обернулись судимостью

Банковскую карту женщина нашла там же в магазине.

Ельчанку осудили за покушение на кражу с банковского счёта с причинением значительного ущерба.В конце прошлого года женщина нашла на полу у кассы магазина «Красное-Белое» банковскую карту и тут же совершила покупки. Причём сразу пять раз, чтобы это можно было сделать без ввода пин-кода. Всего потратила с чужого счёта около 1700 рублей. А потом владелец заблокировал карту.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в результате женщина получила год условного срока с таким же испытательным.