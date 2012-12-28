$78.23
Четыре БПЛА сбиты утром над Липецкой областью
Происшествия
По улицам Бескрайней и Аэродромной в Липецке течет вода
Происшествия
Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
Общество
По улице Папина потекла река: обнаружена утечка на сетях водоснабжения
Общество
Новый год в Липецке: где отпраздновать, как будет работать транспорт, куда обращаться в экстренной ситуации
Общество
ПВО отражает атаку беспилотников
Происшествия
Липецкая область снова под угрозой атаки БПЛА
Происшествия
Воздушная тревога миновала
Происшествия
В Радужном стреляют, жители поселка просто так не оставят выходки «нелюдя с ружьём»
Происшествия
Рано утром липчан разбудила сирена – объявлен красный уровень
Происшествия
Павильон с копченой рыбой загорелся на рынке 15-го микрорайона
Происшествия
Четыре БПЛА сбиты утром над Липецкой областью
Происшествия
Циклон с Атлантики возвращает в Липецкую область морозную погоду
Погода в Липецке
В Липецке подростки украли мопед и тут же его потеряли
Происшествия
В 12-м микрорайоне появилась скульптура лошади
Общество
Сегодня в Липецке: день спектаклей и кино, липчане рассказали про злой Новый год
Общество
В Липецкой области жёлтый уровень угрозы БПЛА
Происшествия
«Машины уехали ещё вчера, а воды уже четвертые сутки нет»
Общество
«Машины уехали ещё вчера, а воды уже четвертые сутки нет»
Общество
В 12-м микрорайоне появилась скульптура лошади
Общество
Новогодняя «Венеция» на улице Индустриальной
Общество
Малолетних вандалов вызвали в полицию вместе с мамами и папами
Происшествия
В Липецке подростки украли мопед и тут же его потеряли
Происшествия
И вновь жёлтый
Происшествия
Четыре БПЛА сбиты утром над Липецкой областью
Происшествия
Небо снова очистилось
Общество
В Липецке опыть слышен вой сирен
Происшествия
Красный уровень сменился на жёлтый
Происшествия
Происшествия
460
21 минуту назад
В Липецке опыть слышен вой сирен
Высшая степень угрозы по всей Липецкой области.
Всего несколько минут в Липецкой области продержался жёлтый уровень угрозы атаки БПЛА. Беспитотники пересекли границу региона и на всей территории введён высший красный уровень.
Красный уровень
БПЛА
Культура
«Ёлки» в липецких театрах: куда сводить на праздниках детей?
Общество
Мясо дорожает, овощи и бакалея дешевеют
А знаете ли вы
«Этот луч прямой и резкий...» — как липчане смотрели туманные картины из волшебного фонаря
Бизнес
Деловая радиостанция Business FM начала вещание в Липецке
Общество
Сдан в эксплуатацию новый хирургический корпус областной детской больницы
Общество
Депутаты Липецкого горсовета проиндексировали зарплаты бюджетникам
Общество
Ремонт подземного перехода на площади Металлургов подорожал на 4,5 миллиона
Общество
В Липецкой области стали меньше пить
Общество
«После 35 женщины тоже рожают!»: областной Совет принял новую льготу для многодетных семей
Говорит Липецк
Что вам больше всего не понравилось в 2025 году?
