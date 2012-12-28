Владельцам квартир без счетчиков придется платить за воду еще больше

Повышающий коэффициент за отсутствие индивидуальных приборов учета воды увеличен в два раза.

С декабря собственники квартир, в которых не установлены счётчики воды, будут платить за нее еще больше. Повышенные платежи также начислят если счетчики есть, но они не поверены, или сломаны и не заменены.«Правительство России утвердило повышающий коэффициент — с 1,5 до 3. Новый расчет начали применять с 6 декабря, и горожане увидят его в квитанциях за декабрь 2025», — сообщили в «РВК-Липецк».Изменения вступают в силу на основании постановления правительства РФ № 1871, вносящего поправки в правила предоставления коммунальных услуг.