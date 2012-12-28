Все новости
Роман Ченцов попрощался с Анной Шамаевой
Общество
Два человека погибли в аварии на трассе Липецк-Хлевное
Происшествия
Староста группы сдал однокурсника — отчисленный студент подал на него в суд
Общество
В Липецке стало одним парком больше
Общество
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Экс-начальнику отдела Управления ветеринарии Анатолию Фалькову дали восемь лет за взятку в 340 000 рублей
Происшествия
66-летний липчанин замёрз насмерть
Происшествия
Девятилетний мальчик оформил на мать кредит на 129 500 рублей
Происшествия
Доставлявший осужденному товары с «Ozon» и «Wildberries» сотрудник ФСИН получил три года условно
Происшествия
Липецк встал в предновогодних пробках
Общество
Владельцам квартир без счетчиков придется платить за воду еще больше
Общество
34-летний водитель «ГАЗели» погиб под прицепом «КамАЗа»
Происшествия
Автоинспекторы «разрулили» пробку в центре Липецка
Общество
В ДТП на дороге Липецк-Чаплыгин участвовали ещё две машины
Происшествия
Поссорившийся с кассиршей мужчина выстрелил в заступившегося за женщину посетителя кафе
Происшествия
Семь памятников архитектуры получили защиту от времени в Липецкой области
Общество
Бывших сотрудников ППС посадили на восемь лет за взятку в 30 тысяч рублей
Происшествия
Таксисту после ДТП на улице Циолковского помогали городские спасатели
Происшествия
В Грязях двух подростков осудили за серию краж
Происшествия
«Коробейник» из Липецка добрался до Томской области и обокрал женщину
Происшествия
Общество
487
сегодня, 14:27
10

Владельцам квартир без счетчиков придется платить за воду еще больше

Повышающий коэффициент за отсутствие индивидуальных приборов учета воды увеличен в два раза.

С декабря собственники квартир, в которых не установлены счётчики воды, будут платить за нее еще больше. Повышенные платежи также начислят если счетчики есть, но они не поверены, или сломаны и не заменены.

«Правительство России утвердило повышающий коэффициент — с 1,5 до 3. Новый расчет начали применять с 6 декабря, и горожане увидят его в квитанциях за декабрь 2025», — сообщили в «РВК-Липецк».

Изменения вступают в силу на основании постановления правительства РФ № 1871, вносящего поправки в правила предоставления коммунальных услуг.
счетчики
4
0
3
1
1

Комментарии (10)

Правда
3 минуты назад
Ждём ребят с фронта.Пора переменам наступить.
Ответить
vlad
23 минуты назад
Городу 48: если Вы блокируете мои комментарии, то будет -1. С Наступающими Переменами!
Ответить
СЭС
27 минут назад
Все правильно, кто-то должен платить за реки текущие по улицам месяцами. Порыв на порыве. Постоянное отключение воды. А вы платите!!!! Спасибо Правительству за заботу. Процветания и больших зарплат в Новом году.
Ответить
vlad
28 минут назад
Негативные эмоции сокращают жизнь и обогащают заинтересованных.
Ответить
Савелий
35 минут назад
Интересно, когда народу это надоест?
Ответить
и главное
41 минуту назад
всё по-тихому, а "повышение" пенсий на копейки - шуму из каждого утюга
Ответить
Житель
42 минуты назад
Нужно чтобы те у кого нет счётчиков платили за всех тех, у кого счётчики есть. Тогда за 1 день установят. Ато лень.
Ответить
й
46 минут назад
когда счётчики будут за счёт ресурсников?
Ответить
Гость
сегодня, 14:48
Забота о населении в действие. Только и делают, поднять налоги, увеличить штрафы, цены растут, ЖКХ растёт и. т. д. "Всё по просьбе трудящихся и на благо простому гражданину" Только вот рост цен на много превышает рост зарплаты и пенсии.
Ответить
Жесть
сегодня, 14:38
По всей России и на Кавказе и в новых регионах, а то может надо туда ехать
Ответить
