Владельцам квартир без счетчиков придется платить за воду еще больше
Повышающий коэффициент за отсутствие индивидуальных приборов учета воды увеличен в два раза.
«Правительство России утвердило повышающий коэффициент — с 1,5 до 3. Новый расчет начали применять с 6 декабря, и горожане увидят его в квитанциях за декабрь 2025», — сообщили в «РВК-Липецк».
Изменения вступают в силу на основании постановления правительства РФ № 1871, вносящего поправки в правила предоставления коммунальных услуг.
