У подъезда на улице Доватора нашли труп
Происшествия
Из-за скачка напряжения у жителей улицы Баумана сгорела техника
Происшествия
Сбившего женщину на переходе водителя нашли — он был пьян
Происшествия
Столкновение автобуса с тремя машинами блокировало движение по улице Терешковой
Происшествия
Двое полицейских взяли два миллиона за регистрацию автомобиля с изменённым номером
Происшествия
Депутаты Липецкого горсовета проиндексировали зарплаты бюджетникам
Общество
Метель и снежные заносы: спасатели предупредили о непогоде
Погода в Липецке
Ушёл из «ангелов» и выиграл первенство Москвы
Спорт
«Уже сутки нет воды!»
Общество
Водитель оказался в больнице после аварии на улице Меркулова
Происшествия
Метель и снежные заносы: спасатели предупредили о непогоде
Погода в Липецке
Ушёл из «ангелов» и выиграл первенство Москвы
Спорт
Сегодня в Липецке: предновогодний мрак на десятках улиц, самые нелепые подарки под ёлочку
Общество
Детские новогодние мечты исполнили депутаты горсовета
Общество
Шесть человек пострадали и один погиб в столкновении микроавтобуса и автомобиля в Сухой Лубне
Происшествия
Почти на пяти десятках улиц и в десяти садоводчествах отключат электричество
Общество
Наука проиграть
Спорт
«Датсун» занесло: полицейские рассказали подробности аварии в Сухой Лубне
Происшествия
Подруга подкинула проблем: знакомая обманула липчанку на десятки тысяч при покупке мебели
Происшествия
Желтый уровень действовал 12 часов
Происшествия
Происшествия
86
17 минут назад

Подруга подкинула проблем: знакомая обманула липчанку на десятки тысяч при покупке мебели

34-летняя женщина пообещала помощь в оформлении заказа и присвоила чужие деньги. Оказалось, это не первое такое преступление в ее жизни.

Полицейские задержали по подозрению в мошенничестве 34-летнюю жительницу Липецка после обращения ее 27-летней знакомой, которая лишилась 54 тысяч рублей. 

«Потерпевшая рассказала, что в ноябре обратилась к своей знакомой с просьбой помочь в приобретении корпусной мебели. Та как раз работала менеджером в мебельном магазине. Оформив заказ, потерпевшая перевела знакомой сначала пять тысяч рублей, а затем еще 49 тысяч рублей в качестве предоплаты», — рассказали в областном управлении МВД.

Однако мебель заказчица так и не получила. Ее подруга сначала рассказывала о разных трудностях, а затем и вовсе пропала. 

После задержания 34-летней женщины выяснилось, что она уже привлекалась к ответственности за мошенничество. В новом преступлении липчанка призналась и рассказала, что чужие деньги потратила.

«Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Санкция инкриминируемой части статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы», — сообщили в полиции.

