Подруга подкинула проблем: знакомая обманула липчанку на десятки тысяч при покупке мебели

34-летняя женщина пообещала помощь в оформлении заказа и присвоила чужие деньги. Оказалось, это не первое такое преступление в ее жизни.



Полицейские задержали по подозрению в мошенничестве 34-летнюю жительницу Липецка после обращения ее 27-летней знакомой, которая лишилась 54 тысяч рублей.«Потерпевшая рассказала, что в ноябре обратилась к своей знакомой с просьбой помочь в приобретении корпусной мебели. Та как раз работала менеджером в мебельном магазине. Оформив заказ, потерпевшая перевела знакомой сначала пять тысяч рублей, а затем еще 49 тысяч рублей в качестве предоплаты», — рассказали в областном управлении МВД.Однако мебель заказчица так и не получила. Ее подруга сначала рассказывала о разных трудностях, а затем и вовсе пропала.После задержания 34-летней женщины выяснилось, что она уже привлекалась к ответственности за мошенничество. В новом преступлении липчанка призналась и рассказала, что чужие деньги потратила.«Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Санкция инкриминируемой части статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы», — сообщили в полиции.