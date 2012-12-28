Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Четыре беспилотника сбиты в Липецкой области
Происшествия
У подъезда на улице Доватора нашли труп
Происшествия
Из-за скачка напряжения у жителей улицы Баумана сгорела техника
Происшествия
Липецкая вечЁрка: погибшие из-за гирлянды, мороз и спасённый попугай
Общество
На 12 улицах и в трех садоводчествах отключат электричество
Общество
Столкновение автобуса с тремя машинами блокировало движение по улице Терешковой
Происшествия
Депутаты Липецкого горсовета проиндексировали зарплаты бюджетникам
Общество
Водитель оказался в больнице после аварии на улице Меркулова
Происшествия
Двое полицейских взяли два миллиона за регистрацию автомобиля с изменённым номером
Происшествия
«Уже сутки нет воды!»
Общество
Читать все
Ушёл из «ангелов» и выиграл первенство Москвы
Спорт
В Липецкой области метель и до +1
Погода в Липецке
Желтый уровень объявлен в области
Происшествия
Охранника оштрафовали за две экстремистские татуировки
Происшествия
«Потому что у меня велосипеда не было»: отрабатывать украденное придётся 200 часов
Происшествия
Наука проиграть
Спорт
Детские новогодние мечты исполнили депутаты горсовета
Общество
На границе региона — угроза атаки БПЛА
Происшествия
Олимпийская чемпионка вручила медаль липецкой девушке, сестре футболиста «Зенита»
Спорт
За удар в спину — полтора года колонии
Происшествия
Читать все
В России
42
36 минут назад

Россияне стали чаще оформлять больничные в 2025 году

Россияне стали чаще оформлять больничные — за девять месяцев 2025-го число таких выплат выросло на 11%, до 26 млн, следует из доклада Счетной палаты об исполнении бюджета Соцфонда, с которым ознакомились «Известия»

За этот период на пособия по временной нетрудоспособности направили почти 522 млрд рублей — на 20% больше, чем годом ранее. Рост расходов также связан с увеличением максимального размера больничного — в 2025-м он вырос до 5,7 тыс. рублей в день. 

В 2026 году максимальное пособие увеличится еще на 20% — до 6,8 тыс. рублей в день, в 2027-м достигнет 7,9 тыс., а к 2028-м вырастет до 8,5 тыс. 
Рост выплат по больничным листам в 2025 году связан с несколькими факторами, рассказали «Известиям» в пресс-службе Соцфонда. Так, с 2023-го право на пособия получили работники по гражданско-правовым договорам. Кроме того, увеличилось число случаев ухода за больными членами семьи, прежде всего детьми. 

Дополнительным фактором роста стало расширение официальной занятости: всё больше граждан выходит «из тени» и работает по трудовому кодексу, что предполагает оформление больничного при болезни, отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Влиять на динамику также может рост заболеваемости на фоне хронического стресса и старения рабочей силы, добавила профессор Финансового университета при правительстве РФ Юлия Долженкова. 

При этом больничные по-прежнему оформляют немногие: по данным сервиса «Работа.ру», при недуге лишь 8% работников остаются дома. Одна из причин — финансовая невыгодность таких выплат для части сотрудников. 
больничный лист
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Экономика
По стартовым показателям бюджет Липецка-2026 год мало чем отличается от бюджета-2025
Общество
10 «управляшек» в Липецке до сих пор не имеют паспортов готовности к зиме
Общество
На Петровском спуске запустили зимний фонтан
Общество
Комплексное обновление систем коммунальной инфраструктуры Липецка обсчитали в 60 миллиардов рублей
Культура
«Турандот» с грузинско-армянским разливом»: в театре Толстого ставят «Хануму»
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
В Нижнем парке наконец-то открыта детская площадка за 28,4 млн рублей
Общество
Бывший главный строитель елецкой мэрии попал под уголовное дело
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить