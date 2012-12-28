Эхо трагедии в Красногорске: липецкие спасатели предостерегают детей и родителей от опасных находок
75-летняя пенсионерка подобрала на детской площадке телефон: теперь ее обвиняют в краже
Происшествия
254
49 минут назад
Таксист присвоил телефон клиента
Полицейским водитель заявил, что нашел телефон через несколько дней после поездки.
«Следствием установлено, что подозреваемый 8 октября подвозил потерпевшего к дому по улице Задонской. Выходя из машины, клиент забыл в салоне свой сотовый телефон», — сообщает фабулу дела областное управление МВД.
Полицейским водитель рассказал, что нашел телефон через несколько дней после поездки во время уборки машины и оставил его себе.
Телефон стоимостью в 12 тысяч рублей изъят и возвращен 47-летнему владельцу.
0
0
0
0
0
Комментарии