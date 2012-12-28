Таксист присвоил телефон клиента

Полицейским водитель заявил, что нашел телефон через несколько дней после поездки.



Елецкие полицейские возбудили уголовное дело о краже в отношении 32-летнего таксиста, который оставил себе телефон, забытый клиентом.«Следствием установлено, что подозреваемый 8 октября подвозил потерпевшего к дому по улице Задонской. Выходя из машины, клиент забыл в салоне свой сотовый телефон», — сообщает фабулу дела областное управление МВД.Полицейским водитель рассказал, что нашел телефон через несколько дней после поездки во время уборки машины и оставил его себе.Телефон стоимостью в 12 тысяч рублей изъят и возвращен 47-летнему владельцу.