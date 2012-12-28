Липчанин пожаловался в УФАС на спам-звонок и мобильного оператора оштрафовали на 400 тысяч рублей

Согласия абонента на распространение рекламы не было.

Липецкое УФАС России оштрафовало ПАО «Мобильные Телесистемы» за рекламу без согласия абонента. Как сообщает пресс-служба Липецкого УФАС, дело в отношении «МТС» возбудили после обращения абонента. При этом компания не представила доказательств получения его предварительного согласия на распространение рекламы по сетям электросвязи.Антимонопольный орган признал оператора виновным в нарушении Закона о рекламе оштрафовал на 400 тысяч рублей (по части 4.1 статьи 14.3 КоАП РФ).Липчанам напоминают: для возбуждения дела по спам-рекламе нужно приложить к заявлению аудиозапись звонка или фото (скриншот) сообщения, детализацию за период получения рекламы и согласие гражданина на раскрытие тайны связи для рассмотрения обращения.