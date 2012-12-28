Роман Ченцов об открытии еще одного трамвайного маршрута: «Мне важно, что мы сдержали слово»
Липчанин пожаловался в УФАС на спам-звонок и мобильного оператора оштрафовали на 400 тысяч рублей
Общество
сегодня, 15:32
Согласия абонента на распространение рекламы не было.
Антимонопольный орган признал оператора виновным в нарушении Закона о рекламе оштрафовал на 400 тысяч рублей (по части 4.1 статьи 14.3 КоАП РФ).
Липчанам напоминают: для возбуждения дела по спам-рекламе нужно приложить к заявлению аудиозапись звонка или фото (скриншот) сообщения, детализацию за период получения рекламы и согласие гражданина на раскрытие тайны связи для рассмотрения обращения.
