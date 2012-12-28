Антициклон не пропускает в Липецкую область осадки

Ближайшие дни в Липецкой области будут сухими, температура не выйдет за пределы нормы.





В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться на южной периферии антициклона. Существенных осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 12-13,5 градусов тепла, что в пределах нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 11 сентября в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, ночью слабый, 2-7 м/сек, днем усилится до 6-11 м/сек. Ночью температура воздуха составит от +5 до +10 градусов, днем — от +18 до +23.В Липецке переменная облачность, без осадков. Ночью на улице от +5 до +7 градусов, днем — от +20 до +22 градусов.День 11 сентября стал самым теплым в Липецке в 1909 году, тогда в городе было +31. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1914 году — 0 градусов.