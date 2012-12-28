$80,68
€94,46
Новости
Общество
Происшествия
Спорт
Бизнес
Культура
Здоровье
Политика
В Липецке большое отключение холодной воды
Общество
Липецкая вечЁрка: расширение улицы Тельмана, эхо 90-х и дефицит учителей
Общество
Во время первой вечерней тревоги в области сбиты два БПЛА
Происшествия
Красный уровень введен в Ельце и четырех районах области
Происшествия
Отбой воздушной тревоги
Происшествия
В Липецке и Липецком округе работает ПВОв
Происшествия
Красный уровень объявлен по всей области
Происшествия
В Липецкой области введен желтый уровень опасности
Происшествия
Видео
Общество
Происшествия
Говорит Липецк
Топ новости
В России
В мире
$80,68
€94,46
Радио дача
(12+)
91.1FM
Радио Дача
91.1FM
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Завершено расследование уголовного дела о стрельбе в полицейских и избиении завкафедрой техуниверситета
Происшествия
Два жестких ДТП произошло на трассе «Орёл-Тамбов» под Липецком
Происшествия
В Липецке и Липецком округе работает ПВОв
Происшествия
Проблемы жителей дома на улице Ударников дошли до Александра Бастрыкина
Общество
Во время первой вечерней тревоги в области сбиты два БПЛА
Происшествия
Красный уровень объявлен по всей области
Происшествия
В липецких школах 270 учительских вакансий
Общество
В Липецке дерево упало на «Шевроле»
Происшествия
Подозреваемый в мошенничестве депутат областного Совета Анатолий Емельянов просится на СВО
Общество
11-летний мальчик на электросамокате попал под автомобиль
Происшествия
Читать все
Подозреваемый в мошенничестве депутат областного Совета Анатолий Емельянов просится на СВО
Общество
Красный уровень объявлен по всей области
Происшествия
В Липецке и Липецком округе работает ПВОв
Происшествия
Красный уровень снова объявлен по всей области
Общество
Липецкая вечЁрка: расширение улицы Тельмана, эхо 90-х и дефицит учителей
Общество
В Липецке большое отключение холодной воды
Общество
Во время первой вечерней тревоги в области сбиты два БПЛА
Происшествия
Красный уровень введен в Ельце и четырех районах области
Происшествия
Отбой воздушной тревоги
Происшествия
В Липецкой области введен желтый уровень опасности
Происшествия
Читать все
Общество
1155
сегодня, 20:09
10
Красный уровень снова объявлен по всей области
В вашем браузере отключен JavaScript
В Липецкой области во второй раз за вечер объявлен красный уровень «Угроза атаки БПЛА».
воздушная тревога
БПЛА
2
0
7
6
4
Комментарии (10)
Do not enter anything in this field
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с
правилами
.
Сначала новые
Сначала новые
Сначала старые
Не боимся…
33 минуты назад
Я привыкла к этому звуку воздушной сирены… тока чтобы не бомбили! а так что ж погудит для остроты жизненных ощущений……. тока чтоб без бомбочек! ((((. но странно как-то это…
Ответить
Бабка Первая
35 минут назад
Выходила в магазин на полчаса - прихожу, а в ноуте снова КУ! Но сирены не было. Вот и хорошо - никто не нервничал)
Ответить
Матыра
57 минут назад
Оповещение красного уровня по всей области, а у нас уже какой день тишина. Ни смс оповещения, ни сирены.
Ответить
Бабка Первая
27 минут назад
Если вы комментируете здесь не с утюга, то скачайте Телеграм. Там каналов с оповещениями полно.
Ответить
Дуся
сегодня, 20:33
Сто пудов, запускают с сопредельной территории.
Ответить
Фокс
сегодня, 20:32
Я всю свою трудовую жизнь платил этой стране налоги на содержание армии, чтоб она в * годину защитила меня. Теперь мне объявляют красный уровень: что мне делать? Бежать в подвал по колено в дерьме, стоять на улице, молиться, лежать на газоне пластом? Кто-нибудь из наших отцов-командиров скажет, как при этом красном уровне государство сможет защитить меня?
Ответить
Animal planet.
8 минут назад
Тебя уже защищают,а ты ноешь! Будь благодарен нашим ребятам.
Ответить
Удивительно
50 минут назад
Но ты жив так то. Тебе мало?
Ответить
Гость
54 минуты назад
Не надо ныть!
Ответить
Фокс
13 минут назад
Не надо ныть!
Ты когда за свои деньги нарываешься на палёнку тоже ноешь? Или хочешь , чтобы было всё ласково? вот и я - тоже
Ответить
Рекомендуем
Общество
Банковские карты для подростков с разрешения родителей, перерасчет пенсий – законы, которые вступают в силу в августе
Общество
«Срок действия вашего полиса ОМС истёк»: мошенники придумывают всё новые легенды
Общество
Чаще всего питание в школах и детсадах не соответствует нормативам по калорийности
Экономика
Траты липчан на платные услуги выросли за год на 1,5%
Общество
Липецкая область оказалась в топ-30 регионов по качеству дорог
Общество
«Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено» уже в Липецке
Общество
В Липецкой области росло производство текстиля, электрооборудования, медицинских изделий и лекарств
Общество
Что там внутри: живая и мертвая вода ТЭЦ-2
Общество
За места в горсовете борются 179 человек
Общество
Прокуратура помогла обеспечить лекарством подростка с онкозаболеванием в Липецкой области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.:
(4742) 35-72-96
,
35-72-91
email:
boss@gorod48.ru
Новости
Общество
Происшествия
Спорт
Бизнес
Культура
Здоровье
Политика
Видео
Общество
Происшествия
Говорит Липецк
Топ новости
В России
В мире
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство.
Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с
письменного согласия
и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.:
(4742) 74-08-08,
77-55-88
email:
info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов
cookie
подтвердить
Комментарии (10)