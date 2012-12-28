20 лет строгого режима получил 50-летний липчанин за совращение несовершеннолетних и распространении порнографии
Сегодня в Липецке: сколько стоят сборы ребёнка в школу, горожане хотят 4-дневную рабочую неделю
16-летний подросток без прав насмерть сбил 68-летнего пенсионера и скрылся: возбуждено уголовное дело
Говорит Липецк
Работа вашей мечты, — какая она?
Большинство из встреченных нами липчан такую работу уже имеет.
Не сбылась разве что мечта о космонавтике, и о работе где делать надо поменьше, а получать — побольше.
