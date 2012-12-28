Большинство из встреченных нами липчан такую работу уже имеет.

Работа вашей мечты, — какая она? Спросили мы горожан на улице. Оказалось, что большинство из участников нашего опроса такую работу уже имеют: музыканта, финтес-тренера, юриста, строителя, врача…Не сбылась разве что мечта о космонавтике, и о работе где делать надо поменьше, а получать — побольше.