Почти на трех десятках улиц отключат холодную воду

Еще на четырех десятках улиц давление подачи холодной воды 8 августа будет снижено — причиной неудобств станут плановые ремонтные работы на сетях, предупредили в «РВК-Липецк».

С 09:00 и до окончания работ без холодной воды останутся жители частного сектора Тракторного – улиц Ватутина, Краснодонской, Кошевого, Севастопольской, Матросова, Панфилова, Докучаева, Социалистической, Целинной, Цимлянской, Партизанской, Лобачевского, Ковалевской, Спартака, Украинской, Зелёной, Ильича, переулков 1-го Лесного, 2-го Лесного, Линейного, 2-го Моторного, Моторного, Театрального, 2-го Театрального, Садового, 2-го Садового, Спортивного.С 10:00 и до окончания работ отключат холодную воду в домах №№ 18, 19, 20, 21, 22 по улице Ново-Весовой, №№ 24, 24/1 по улице Циолковского, в частном секторе улицы Ново-Весовой.Также в связи с ремонтными работами возможно снижение параметров давления холодной воды на площади Победы и проспекте Победы, площади Театральной, на улицах Циолковского, Гоголя, Громовой, Доватора, Папина, Богдана Хмельницкого, Механизаторов, Студенческий городок, Айвазовского, Юных Натуралистов, Крылова, 8 Марта, Крайней, Толстого, Советской, Первомайской, Кузнечной, Большие Ключи, Фрунзе, Ворошилова, Октябрьской, Пушкина, Неделина, Мичурина, Горького, Барашева, Литаврина, Союзной, Мирной, Урожайной, Биологической, Перова, Достоевского, в переулках Яблочкина, Балакирева.Подвоз воды будет организован по адресу: улица Ново-Весовая, 19, также по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.8 августа плановые ремонтные работы на сетях будут проводить энергетики.С 09:00 до 16:00 отключат электричество в домах №№ 6-21 по улице Опытной, №№ 33а, 42, 47 по улице Асфальтной, № 29 по улице Байкальской, № 44 по улице Владимирской, № 77 по улице Кибальчича, №№ 18, 21 по улице Майской, №№ 19, 19а, 23, 53, 70, 93а, 97, 124 по улице Морской, № 42 по улице Привокзальной, № 20 по улице Речной, №№ 5, 19а, 20 по улице Санаторной, №№ 1а, 3, 12, 15, 22, 30/1 по улице Таежной, №№ 24а, 31, 44 по улице Тепличной, №№ 2, 26 по улице Уступной, № 3 по улице Фруктовой, № 533 в садоводчестве «Березка», обесточат улицы Виктора Музыки, Владивостокскую, Краснодарскую, Липецкую, Пензенскую, Пришкольную, Южную, станцию Казинка, поселок Новая Жизнь.