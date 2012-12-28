Все новости
На берегу привокзального пруда нашли удочку погибшего мужчины
Происшествия
Установлена личность погибшего в пруду рыбака
Происшествия
16-летний велосипедист погиб вечером под колесами автомобиля
Происшествия
Тело мужчины нашли в привокзальном пруду
Происшествия
13-летняя девочка вышла из автобуса и попала под машину
Происшествия
42-летний липчанин упал с четвертого этажа на козырек подъезда
Происшествия
В Тербунском районе похоронили погибшего на СВО 23-летнего парня
Общество
Липецкие абитуриенты массово подались в инженеры
Общество
Кратковременные дожди ненадолго вернутся в Липецкую область
Погода в Липецке
Дождь помешал липчанам выйти из подъезда
Общество
Арматура прошла в сантиметре от головного мозга: ельчанин чудом остался жив после падения с лестницы
Здоровье
14-летний подросток выбил ногой стеклянное ограждение сквера
Происшествия
Мошенники посоветовали ельчанину скачать российский мессенджер, на который переходят все госструктуры
Происшествия
Цены на бензин росли в Липецкой области
Экономика
Следом за акацией в области зацвела вишня
Общество
Обвинённая в избиении мальчика в лагере многодетная мать написала встречное заявление
Происшествия
Администрация выплатит 50 000 рублей покусанной бездомной собакой школьнице
Общество
У задолжавшего на содержание сыновей 125 000 рублей грязинца арестовали банковские счета
Общество
В Липецкой области сухо и до +26
Погода в Липецке
Почти на трех десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Общество
488
сегодня, 16:51
1

Почти на трех десятках улиц отключат холодную воду

Еще на четырех десятках улиц давление подачи холодной воды 8 августа будет снижено — причиной неудобств станут плановые ремонтные работы на сетях, предупредили в «РВК-Липецк». 

С 09:00 и до окончания работ без холодной воды останутся жители частного сектора Тракторного – улиц Ватутина, Краснодонской, Кошевого, Севастопольской, Матросова, Панфилова, Докучаева, Социалистической, Целинной, Цимлянской, Партизанской, Лобачевского, Ковалевской, Спартака, Украинской, Зелёной, Ильича, переулков 1-го Лесного, 2-го Лесного, Линейного, 2-го Моторного, Моторного, Театрального, 2-го Театрального, Садового, 2-го Садового, Спортивного.
С 10:00 и до окончания работ отключат холодную воду в домах №№ 18, 19, 20, 21, 22 по улице Ново-Весовой, №№ 24, 24/1 по улице Циолковского, в частном секторе улицы Ново-Весовой. 

Также в связи с ремонтными работами возможно снижение параметров давления холодной воды на площади Победы и проспекте Победы, площади Театральной, на улицах Циолковского, Гоголя, Громовой, Доватора, Папина, Богдана Хмельницкого, Механизаторов, Студенческий городок, Айвазовского, Юных Натуралистов, Крылова, 8 Марта, Крайней, Толстого, Советской, Первомайской, Кузнечной, Большие Ключи, Фрунзе, Ворошилова, Октябрьской, Пушкина, Неделина, Мичурина, Горького, Барашева, Литаврина, Союзной, Мирной, Урожайной, Биологической, Перова, Достоевского, в переулках Яблочкина, Балакирева. 

Подвоз воды будет организован по адресу: улица Ново-Весовая, 19, также по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

8 августа плановые ремонтные работы на сетях будут проводить энергетики.

С 09:00 до 16:00 отключат электричество в домах №№ 6-21 по улице Опытной, №№ 33а, 42, 47 по улице Асфальтной, № 29 по улице Байкальской, № 44 по улице Владимирской, № 77 по улице Кибальчича, №№ 18, 21 по улице Майской, №№ 19, 19а, 23, 53, 70, 93а, 97, 124 по улице Морской, № 42 по улице Привокзальной, № 20 по улице Речной, №№ 5, 19а, 20 по улице Санаторной, №№ 1а, 3, 12, 15, 22, 30/1 по улице Таежной, №№ 24а, 31, 44 по улице Тепличной, №№ 2, 26 по улице Уступной, № 3 по улице Фруктовой, № 533 в садоводчестве «Березка», обесточат улицы Виктора Музыки, Владивостокскую, Краснодарскую, Липецкую, Пензенскую, Пришкольную, Южную, станцию Казинка, поселок Новая Жизнь. 

Комментарии (1)

САИ
57 минут назад
Опять плановые работы РВК. Но это уже не смешно, дебилизм процветает.
