Александр Бастрыкин поручил проверить информацию об избиении мальчика в детском лагере Грязинского района
Сегодня в Липецке: дни рождения инквизитора, святого мученика и Гарри Поттера, не так много горожан пропадут без работы
Общество
77
10 минут назад
В «Прометее» — всё включено: пенные вечеринки, йога, квесты и пятиразовое питание
В этом сезоне в лагере идёт уже третья смена. Каждая — на 548 человек.
Одно из самых любимых мест у мальчишек — новое футбольное поле. Его масштабы поражают — 72 на 109 метров. И это только поле! А вокруг ещё прорезиненные беговые дорожки, зона для пионербола, отдельные волейбольные и баскетбольные площадки.
В этом году рядом с полем посеяли новый ярко-зелёный газон и сделали автополив. А ещё есть трибуны на 1200 мест и большой амфитеатр на 800 мест — получился полноценный стадион. Неслучайно на третью смену заехали сразу 47 воспитанников футбольной академии вместе с тренером Александром Караваевым: заниматься на таком поле — одно удовольствие! Профессионалы говорят: по качеству с полем «Прометея» может сравниться только новое искусственное покрытие на стадионе «Янтарь».
В лагере отдыхают дети с 7 до 17 лет. И малыши, и подростки находят для себя здесь увлечения по душе.
16-летние братья-близнецы Гриша и Серёжа Радишевские впервые в «Прометее». Парни ростом в 197 сантиметров сразу нашли себя в баскетболе.
— Очень интересно проводим время! В свободный час стараемся заниматься спортом на стадионе или посещать кружки. Нравится всё: режим, питание — всё отлично. И вообще здесь весело! Некогда даже в телефоне посидеть — всё время какие-то интересные активности. По вечерам — дискотеки: если дождь — в клубе, в хорошую погоду — на улице. Даже в 16 лет в «Прометее» не скучно! — Говорит Гриша Радишевский.
Алексей Васильев из школы №24 и Соня Меркулова из колледжа искусств Игумнова в лагере уже дали совместный концерт — ребята увлекаются игрой на гитаре и исполнили любимую песню «Тёмно-оранжевый закат».
— Мне 17 лет и это была моя последняя возможность попасть в летний детский лагерь. Решил её не упускать! Тем более, что видел в новостях про то, что в «Прометей» вдохнули новую жизнь, что на улучшение его инфраструктуры регион выделил большие деньги. Решил приехать и увидеть всё своими глазами. В целом, всё круто и классно! Здесь есть масса возможностей для самореализации — в спорте, в музыке, в IT. У нас смена как раз посвящена медиа, IT и искусственному интеллекту. Постоянно есть чем заняться — даже театральный кружок здесь есть! Сегодня — репетиция сценки по мотивам «Изумрудного города», — отметил Алексей Васильев.
— А я в «Прометее» второй раз. Первый была ещё в 9 лет, сейчас мне 17. Лагерь очень сильно изменился! Здесь много новых зданий и других преобразований. «Прометей» процветает! — Добавляет Соня Меркулова.
Как рассказал заместитель директора Центра развития детского отдыха Антон Потапенко, обновлённый «Прометей» в самую первую свою зимнюю смену 2023 года принял 333 человека. А с того момента в лагере успели побывать более 8000 ребят.
Преображение «Прометея» ещё не закончилось. На данный момент действуют пять трёхэтажных корпусов старого образца и пять новых быстровозводимых.
Как минимум половина однажды побывавших в «Прометее» ребят сюда возвращаются. И не только отдыхающими на новую смену — но и диджеями, воспитателями, вожатыми, педагогами дополнительного образования. Один из таких ярких примеров — студент третьего курса ВГУ Артём Алфимов. Cначала он регулярно приезжал в лагерь на лето, потом стал диджеем, а теперь в качестве педагога допообразования ведёт курс «Философия ИИ». Зал на его интерактивных лекциях всегда полный! А ещё они очень полезные — помогают преодолевать детям всевозможные страхи.
— В «Прометей» ребёнком я несколько раз приезжал с 2016 по 2019 годы. В пандемию коронавируса лагерь закрылся. Потом были «Чайка», «Орлёнок» — в последнем я начал пробовать себя диджеем. После 18 лет я уже решил непосредственно работать с детьми. Мне очень нравится рассказывать на понятном им языке про философию, давать ребятам возможность самостоятельно поразмышлять о будущем и технологиях — и им, и мне это очень нравится! Сначала мы говорим об Аристотеле, а потом переходим к новым технологиям. Ведь детям сегодня очень важно научиться пользоваться искусственным интеллектом, научиться вместе с ним размышлять и вместе с ним развиваться, — говорит Артём Алфимов.
15-летний Иван Смирнягин признаются: уже не меньше 10 раз был на занятиях у Артёма Алфимова. Так интересно!
— Потому что ИИ и технологии — сейчас самое важное, — уверенно заявляет мальчик. Но в будущем он всё же собирается стать врачом. Хотя ИИ и в медицине обязательно пригодится!
— В «Прометее» никогда не сидишь не месте — если не занятие по искусственному интеллекту, киберграфике и кибербезопасности, то всевозможные квесты и квизы — некогда скучать, — говорит Арина Покидова. Она тоже планирует связать свою жизнь с медициной — хочет стать косметологом.
Не только дети, но и воспитатели любят «Прометей» и сюда возвращаются. 22-летняя пятикурсница ЛГПУ Анастасия Татьянина работает уже четвёртую смену: была на летней, зимней, весенней сменах и вот снова вернулась на летнюю.
— Сама в детстве ни разу не была в лагере и теперь очень об этом жалею! Это незабываемо! Дети здесь просто кайфуют и наслаждаются летом! А мы с ними — на одной волне! — Признаётся Анастасия Татьянина.
В Молодёжном центре — различные точки притяжения. Педагог дополнительного образования центра цифрового образования детей IT-куб Михаил Очкасов преподаёт разработку приложений дополненной и виртуальной реальности и 3D-моделирование для компьютерных игр. У него на занятиях кто-то путешествует по виртуальной реальности, а кто-то — уже сам моделирует приложение на игровом движке.
В кабинете по соседству девчонки Юля, Вика, Лиза и София создают собственный мультфильм — «Сказка про свидание». В основе сюжета — рассказ о первом свидании бабушки и дедушки в столовой. А потом дедушке упадёт на голову яблоко и бабушка будет его лечить — так и возникнет любовь…
Ещё одно любимое место ребят — бассейн. В «Прометее» он работает только в тёплое время года, всего 3,5 месяца. С ребятами всегда находятся два тренера. 12-летняя Алиса Чудинова говорит: плаванием профессионально не занимается, но здесь ещё ни одного занятия не пропустила. С начала смены девочка в бассейне уже четвёртый раз.
В обновлённом «Прометее», которому через два года уже 50 лет, продолжают трепетно хранить традиции. По вечерам — сборы на костровой. 29 июля там проходила «Битва хоров» — каждый отряд исполнил песню, посвящённую 80-летию Победы.
Сегодня в планах на вечер — «Большие спортивные игры»: для этого был закуплен интересный инвентарь: огромные мячи и надувной футбольный дартс. Когда ребята присылают родителям снимки таких соревнований, то те шутят: ну хоть мячи не фотошопьте!
Сохранили и символы лагеря — часть знаменитого фонтана теперь стала скульптурой. На бронзовые фигуры пришлось надеть плавки, приделать оторванные и потерянные горны и руки. Рядом со статуей — дерево с подсветкой. По вечерам оно превращается в сказочный зелёный шар.
Директор Центра развития детского отдыха Николай Голосов говорит: самое главное для самих детей — это даже не инфраструктура лагеря, а интересная программа и педагоги. Ведь если ребёнок занят и ему интересно — он и не вспомнит, из каких фруктов был сегодня компот.
А в «Прометее» помимо вкусного компота есть даже пенные вечеринки! Дети даже физически не успевают посетить все возможные локации и активности. А когда приезжают родители с чистыми вещами — хватают пакет, извиняются и убегают — потому что скоро начнётся очередное мероприятие.
Но и на этом в лагере не собираются останавливаться: вот-вот запустят ещё и автодром с семью машинками. Также в этом году планируют отремонтировать три стационарных корпуса и речную столовую.
В действующей столовой сегодня на обед был борщ со сметаной, тушёное мясо с картофельным пюре, салат из огурцов и помидоров и компот из свежих фруктов. Дети уплетали за обе щёки — говорят, так вкусно даже мама не готовит.
— Проект «Прометей» — очень амбициозный. Регион вкладывается в лагерь не только деньгами, но и всеми другими ресурсами. Нами занимаются буквально все существующие в Липецкой области службы! Каждый день проходит какая-то проверка — не с позиции проверить и наказать, а с позиции — где-то подсказать, где-то помочь. У нас даже есть опция «Родительский контроль»: в согласованное время можно приехать и сотрудник лагеря проведёт вас по территории и покажет, чем кормят детей. Это важно — чтобы родители видели всё своими глазами. Сами дети тоже могут оставить свои отзывы о блюдах в столовой по QR-коду и даже что-подсказать. Ведь наши основные клиенты — это дети. Мы стараемся реагировать на все рекомендации, максимально открыты для всех и хотим стать ещё лучше! Сейчас по статистике из 550 заехавших в смену детей если уезжают — то не более 10 человек, и то они делают это по семейным обстоятельствам. Это очень хороший показатель! Если бы было невкусно, скучно или неинтересно — была бы другая картина! — Отметил Николай Голосов.
0
0
0
0
0
Комментарии