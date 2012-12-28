В «Прометее» — всё включено: пенные вечеринки, йога, квесты и пятиразовое питание

— Очень интересно проводим время! В свободный час стараемся заниматься спортом на стадионе или посещать кружки. Нравится всё: режим, питание — всё отлично. И вообще здесь весело! Некогда даже в телефоне посидеть — всё время какие-то интересные активности. По вечерам — дискотеки: если дождь — в клубе, в хорошую погоду — на улице. Даже в 16 лет в «Прометее» не скучно! — Говорит Гриша Радишевский.Алексей Васильев из школы №24 и Соня Меркулова из колледжа искусств Игумнова в лагере уже дали совместный концерт — ребята увлекаются игрой на гитаре и исполнили любимую песню «Тёмно-оранжевый закат».— Мне 17 лет и это была моя последняя возможность попасть в летний детский лагерь. Решил её не упускать! Тем более, что видел в новостях про то, что в «Прометей» вдохнули новую жизнь, что на улучшение его инфраструктуры регион выделил большие деньги. Решил приехать и увидеть всё своими глазами. В целом, всё круто и классно! Здесь есть масса возможностей для самореализации — в спорте, в музыке, в IT. У нас смена как раз посвящена медиа, IT и искусственному интеллекту. Постоянно есть чем заняться — даже театральный кружок здесь есть! Сегодня — репетиция сценки по мотивам «Изумрудного города», — отметил Алексей Васильев.— А я в «Прометее» второй раз. Первый была ещё в 9 лет, сейчас мне 17. Лагерь очень сильно изменился! Здесь много новых зданий и других преобразований. «Прометей» процветает! — Добавляет Соня Меркулова.Как рассказал заместитель директора Центра развития детского отдыха Антон Потапенко, обновлённый «Прометей» в самую первую свою зимнюю смену 2023 года принял 333 человека. А с того момента в лагере успели побывать более 8000 ребят.Преображение «Прометея» ещё не закончилось. На данный момент действуют пять трёхэтажных корпусов старого образца и пять новых быстровозводимых.Как минимум половина однажды побывавших в «Прометее» ребят сюда возвращаются. И не только отдыхающими на новую смену — но и диджеями, воспитателями, вожатыми, педагогами дополнительного образования. Один из таких ярких примеров — студент третьего курса ВГУ Артём Алфимов. Cначала он регулярно приезжал в лагерь на лето, потом стал диджеем, а теперь в качестве педагога допообразования ведёт курс «Философия ИИ». Зал на его интерактивных лекциях всегда полный! А ещё они очень полезные — помогают преодолевать детям всевозможные страхи.— В «Прометей» ребёнком я несколько раз приезжал с 2016 по 2019 годы. В пандемию коронавируса лагерь закрылся. Потом были «Чайка», «Орлёнок» — в последнем я начал пробовать себя диджеем. После 18 лет я уже решил непосредственно работать с детьми. Мне очень нравится рассказывать на понятном им языке про философию, давать ребятам возможность самостоятельно поразмышлять о будущем и технологиях — и им, и мне это очень нравится! Сначала мы говорим об Аристотеле, а потом переходим к новым технологиям. Ведь детям сегодня очень важно научиться пользоваться искусственным интеллектом, научиться вместе с ним размышлять и вместе с ним развиваться, — говорит Артём Алфимов.15-летний Иван Смирнягин признаются: уже не меньше 10 раз был на занятиях у Артёма Алфимова. Так интересно!— Потому что ИИ и технологии — сейчас самое важное, — уверенно заявляет мальчик. Но в будущем он всё же собирается стать врачом. Хотя ИИ и в медицине обязательно пригодится!— В «Прометее» никогда не сидишь не месте — если не занятие по искусственному интеллекту, киберграфике и кибербезопасности, то всевозможные квесты и квизы — некогда скучать, — говорит Арина Покидова. Она тоже планирует связать свою жизнь с медициной — хочет стать косметологом.Не только дети, но и воспитатели любят «Прометей» и сюда возвращаются. 22-летняя пятикурсница ЛГПУ Анастасия Татьянина работает уже четвёртую смену: была на летней, зимней, весенней сменах и вот снова вернулась на летнюю.— Сама в детстве ни разу не была в лагере и теперь очень об этом жалею! Это незабываемо! Дети здесь просто кайфуют и наслаждаются летом! А мы с ними — на одной волне! — Признаётся Анастасия Татьянина.В Молодёжном центре — различные точки притяжения. Педагог дополнительного образования центра цифрового образования детей IT-куб Михаил Очкасов преподаёт разработку приложений дополненной и виртуальной реальности и 3D-моделирование для компьютерных игр. У него на занятиях кто-то путешествует по виртуальной реальности, а кто-то — уже сам моделирует приложение на игровом движке.В кабинете по соседству девчонки Юля, Вика, Лиза и София создают собственный мультфильм — «Сказка про свидание». В основе сюжета — рассказ о первом свидании бабушки и дедушки в столовой. А потом дедушке упадёт на голову яблоко и бабушка будет его лечить — так и возникнет любовь…Ещё одно любимое место ребят — бассейн. В «Прометее» он работает только в тёплое время года, всего 3,5 месяца. С ребятами всегда находятся два тренера. 12-летняя Алиса Чудинова говорит: плаванием профессионально не занимается, но здесь ещё ни одного занятия не пропустила. С начала смены девочка в бассейне уже четвёртый раз.